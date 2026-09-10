Cómo elegir el tono perfecto de la nueva base de Hermès según tu subtono de piel

Con 34 tonos, la nueva base de Hermès Plein Air plantea una forma mucho más precisa de elegir el maquillaje para el rostro: primero se considera la intensidad de la piel y después su subtono. La colección se divide en cinco familias —light, light-medium, medium, medium-deep y deep— y cada una incorpora opciones frías, neutras y cálidas. El resultado es una escala diseñada para acercarse a distintos niveles de profundidad sin perder de vista los matices naturales de cada piel.

Primero, identifica la intensidad de tu piel

Antes de buscar una referencia concreta, el sistema de Hermès propone ubicar la piel dentro de una de cinco intensidades. La clasificación va de light a deep, pasando por light-medium, medium y medium-deep. Esta primera división resulta importante porque el subtono, por sí solo, no determina si una base será demasiado clara u oscura.

La numeración de la colección recorre distintas profundidades y está acompañada por nombres inspirados en el lenguaje de la Maison. Entre ellos aparecen Nata 05C, Cremello 13C, Vanille 17W, Kaolin 07N, Blé 21N, Sépia 31C, Macadamia 55W, Chai 59N, Muscade 73C, Caramel 67N, Cacao 87N y Ébène 97N.

Después viene el subtono: frío, neutro o cálido

Una vez ubicada la intensidad, el siguiente paso es elegir entre las tres familias de subtono que utiliza Hermès: C para cool, N para neutral y W para warm. Cada nivel de intensidad cuenta con estas tres posibilidades, una estructura que permite buscar una correspondencia más específica con la piel.

En términos prácticos, esto significa que dos personas con una piel de profundidad similar pueden necesitar tonos diferentes. Una puede inclinarse hacia una referencia fría, mientras otra puede encontrar una correspondencia más natural dentro de las opciones neutras o cálidas. Por eso, elegir únicamente por si la piel es clara, media u oscura puede quedarse corto.

¿Qué diferencia hay entre los tonos C, N y W?

Las letras funcionan como una segunda coordenada dentro de la gama. C corresponde a cool, N a neutral y W a warm. La colección utiliza esta estructura en sus cinco niveles de intensidad, con nombres que van desde las referencias más claras hasta las más profundas.

La intención también se relaciona con el acabado de la fórmula. Hermès describe su nueva base como un fluido de cobertura media, efecto segunda piel y acabado mate luminoso, pensado para igualar el tono y difuminar visualmente las imperfecciones sin resultar perceptible sobre el rostro.

Una base que también incorpora tratamiento

El interés de Plein Air no termina en la variedad cromática. La fórmula contiene 82% de base de tratamiento, además de 71% de ingredientes de origen natural según el criterio utilizado por la marca. Entre sus activos aparecen niacinamida, ácido hialurónico puro y extracto de morera blanca.

Esa combinación modifica también la manera en que se entiende la base dentro de una rutina contemporánea, pues no busca únicamente aportar cobertura, sino trabajar sobre la apariencia de la piel mientras se utiliza. El resultado que persigue Hermès es una tez uniforme, confortable y luminosa, pero con un acabado mate.

Cómo elegir el tono perfecto de la nueva base de Hermès según tu subtono de piel Hermes

El acabado depende también de cómo la aplicas

La Maison propone dos formas de utilizar la base. Le Perfecteur, su brocha específica, permite distribuirla de manera uniforme, mientras que la aplicación con los dedos produce un resultado más natural. Para aumentar la cobertura debes añadir una pequeña cantidad adicional de producto.

Elegir bien el tono, entonces, no consiste únicamente en encontrar una referencia que parezca cercana al color de la piel. La estructura de Hermès propone determinar primero la profundidad y después el subtono. En una categoría donde una diferencia mínima puede cambiar por completo el resultado final, esas dos variables son las que convierten una base simplemente correcta en una que realmente desaparece sobre la piel.