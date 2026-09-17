Millie Bobby Brown anuncia el nacimiento de su segundo hijo por adopción

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron nuevamente en padres mediante la adopción de su segundo hijo, una noticia que llega poco más de un año después de que la pareja recibiera a su primera hija. Aunque la llegada del nuevo integrante se conoció este 17 de septiembre de 2026, los actores todavía no han compartido públicamente su nombre, sexo o fecha de nacimiento, en línea con la decisión de mantener la vida de sus hijos lejos de la exposición mediática.

Una familia que creció en apenas un año

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dieron la bienvenida a su primera hija en el verano de 2025 también mediante adopción. En aquel momento, anunciaron que estaban comenzando una nueva etapa como padres y expresaron su intención de vivirla con tranquilidad y privacidad.

La pareja ha mantenido esa postura desde entonces. No han revelado el nombre de su hija ni han mostrado públicamente su rostro, una decisión que Millie Bobby Brown ha explicado como una forma de permitir que ella pueda decidir en el futuro cuánto de su historia quiere compartir.

Ahora, la familia pasa de tres a cuatro integrantes. El nuevo bebé llega cuando la actriz tiene 22 años y Bongiovi, 24, y después de que ambos consolidaran una dinámica familiar que Brown ha descrito como profundamente compartida.

La pista que apareció durante su viaje a Italia

La noticia también da contexto a una publicación que Millie Bobby Brown compartió a principios de septiembre. Durante un viaje familiar por los Dolomitas, en Italia, la actriz publicó un video en el que aparecía junto a su hija mientras Bongiovi caminaba cerca de ellas con un portabebés.

En las imágenes, el bebé que llevaba Bongiovi no podía verse con claridad, pero la escena cobró otro significado después de conocerse la llegada del segundo hijo. La publicación, fechada el 7 de septiembre, mostraba únicamente un momento familiar y no incluía ninguna referencia explícita a una nueva adopción.

La pareja tampoco había utilizado sus redes sociales para anunciar públicamente la llegada del bebé antes de que trascendiera la información. Por ahora, los detalles permanecen deliberadamente fuera del alcance público.

La adopción siempre estuvo entre los planes de Millie

La decisión tampoco representa un giro inesperado en la idea de familia que Millie Bobby Brown había expresado anteriormente. En junio de 2026, la actriz habló sobre la maternidad y explicó que la adopción formaba parte de sus planes desde que era niña.

Millie Bobby Brown recordó que durante su infancia imaginaba que sus muñecas eran adoptadas y que siempre había contemplado esa posibilidad para su propia vida. También dejó abierta la posibilidad de tener hijos biológicos algún día, dejando claro que ambas experiencias podían formar parte de su proyecto familiar.

Su discurso resulta relevante porque sitúa las dos adopciones dentro de una decisión que la actriz había considerado mucho antes de convertirse en una figura pública.

Una maternidad fuera del escaparate

La forma en que Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han manejado la llegada de sus hijos también contrasta con la exposición habitual que acompaña a las familias de celebridades. En lugar de convertir cada etapa en contenido público, ambos han establecido límites claros alrededor de sus hijos.

Millie Bobby Brown ha hablado sobre la importancia de proteger esa privacidad incluso frente a la curiosidad de sus seguidores. Para una actriz que comenzó su carrera siendo niña y creció bajo una atención mediática extraordinaria, preservar un espacio familiar propio adquiere una dimensión particular.

Su segundo hijo llega, así, sin una presentación pública tradicional ni fotografías oficiales. La decisión de mantener esos detalles en reserva transforma la noticia en algo poco habitual dentro de la cultura de celebridades pues la llegada de un nuevo miembro de la familia puede ser significativa sin convertirse necesariamente en un espectáculo.