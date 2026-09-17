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Belleza

Petal lips: los labios difuminados que están cambiando el maquillaje de otoño 2026

El acabado se aleja del contorno preciso y recupera una aplicación más espontánea, con tonos rosados, berry y marrones que funcionan sin una línea marcada

Septiembre 17, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Petal lips: los labios difuminados que están cambiando el maquillaje de otoño 2026

Michael Buckner/Variety via Getty Images

Los petal lips llevan el color hacia el centro de los labios y desdibujan progresivamente el borde, creando un efecto parecido al de un pétalo teñido desde el interior. La técnica forma parte de una conversación más amplia alrededor del maquillaje difuminado que ha ganado fuerza durante 2026 y que ahora encuentra nuevas versiones sobre las pasarelas y en las alfombras rojas de septiembre.

El efecto no busca labios perfectos

La diferencia frente a los labios tradicionales está en la aplicación. En lugar de comenzar con un delineador perfectamente definido y rellenar toda la superficie, el pigmento se concentra en la zona central y después se difumina hacia los extremos.
El resultado puede ser mate, satinado o ligeramente húmedo, pero conserva una característica fundamental: el contorno pierde protagonismo. El color parece fundirse con la piel en lugar de terminar en una línea evidente.
Esta técnica también explica por qué los petal lips se sienten diferentes de los labios ombré que dominaron otras épocas. Aquí no se busca una transición gráfica entre dos colores, sino una concentración más suave del pigmento que imita la forma en que naturalmente puede desvanecerse una mancha de color.

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De la pasarela a la alfombra roja

La tendencia llega en un momento en el que el maquillaje está dejando atrás la obsesión por los acabados excesivamente precisos. Durante 2026, los labios blurred se han convertido en una de las expresiones más visibles de ese cambio, con celebridades como Angelina Jolie apostando por bordes suavizados y fórmulas aplicadas con pincel o directamente con los dedos.
En los Emmys 2026, Abby Elliott llevó una interpretación especialmente cercana al concepto de petal lips, con un tono rosado aplicado de manera difusa. Su aparición resulta significativa porque coloca la técnica en una alfombra roja de gran exposición justo cuando el maquillaje de otoño comienza a desplazarse hacia colores más profundos y texturas menos rígidas.
En Nueva York, la conversación de belleza de la temporada también mostró una dirección más amplia con labios intensos, colores inesperados y aplicaciones que se alejan del acabado perfectamente delineado convivieron durante la semana de la moda.

El otoño cambia los colores, no la técnica

Aunque el rosa suave funciona especialmente bien para conseguir un efecto de pétalo, la tendencia no depende de una paleta concreta. Para otoño, los tonos berry, cereza oscura, marrón rosado, ciruela y rojo ladrillo permiten llevar la misma técnica hacia una estética más profunda.
El marrón resulta particularmente interesante porque conecta los labios difuminados con otra tendencia que está ganando fuerza: el maquillaje inspirado en los años noventa. En esta versión, el pigmento se concentra en el centro y se trabaja hacia fuera para evitar que el resultado parezca demasiado gráfico o severo.
La técnica también puede adaptarse a distintos niveles de intensidad. Un tinte rosado apenas perceptible produce un efecto fresco durante el día; un berry aplicado con mayor concentración en el centro transforma el mismo gesto en un maquillaje nocturno.

Cómo conseguir el efecto petal lips

La aplicación requiere menos precisión de la que parece. Primero conviene hidratar los labios y retirar cualquier exceso de producto. Después, se coloca el labial o tinte principalmente en el centro, presionando ligeramente con el dedo para distribuir el color.
El borde puede suavizarse con una brocha pequeña o con la yema del dedo. Si se necesita mayor definición, un delineador cercano al tono natural de los labios puede utilizarse únicamente en algunas zonas y después difuminarse, en lugar de dibujar una línea completa.

labios makeup
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