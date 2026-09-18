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Belleza

7 diseños de uñas “Metallic Sunset” que serán tendencia esta temporada otoñal

Las uñas metallic sunset combinan tonos naranja, rosa y dorado con acabados cromados. ¡La inspiración perfecta para este otoño!

Septiembre 18, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Una tendencia que combina naranja, rosa, cobre y dorado con acabados chrome, cat eye e iridiscentes que cambian según la luz.

Getty Images

La tendencia cobró fuerza después de los Emmy 2026, cuando Tom Bachik creó para Selena Gomez una manicura rosa con destellos dorados inspirada en los tonos de una puesta de sol. Desde versiones minimalistas hasta diseños mucho más intensos, estas siete ideas de uñas metallic sunset son perfectas para llevar la tendencia este otoño.

1. Atardecer naranja en degradado

Aquí el naranja se concentra principalmente en los extremos y se desvanece hacia una base translúcida, creando un efecto similar al momento en que el sol comienza a desaparecer. El acabado brillante y los pequeños destellos dorados aportan dimensión sin cubrir por completo la uña natural. Es una opción ideal para quienes quieren probar la tendencia sin llevar un metálico uniforme.

2. Sunset plateado con reflejos naranjas

Una de las interpretaciones más interesantes del Metallic Sunset cambia el dorado por una base plateada. Sobre ella aparecen reflejos naranjas y rosados que se hacen más visibles dependiendo de la luz. El contraste entre una tonalidad fría y otra cálida consigue un resultado futurista sin abandonar la inspiración del atardecer.

3. Naranja efecto espejo

No es necesario llevar uñas largas para sumarse a esta tendencia. Este diseño apuesta por un naranja cromado intenso sobre uñas cortas, con un acabado que oscila visualmente entre amarillo, dorado y naranja. Es una de las versiones más sencillas, pero también una de las que mejor representa los colores de la golden hour.

4. Rosa magenta con destellos dorados

El rosa también forma parte de los colores que aparecen en el cielo justo antes de anochecer. En esta manicura se combina una base magenta con reflejos naranjas y dorados, creando un efecto metálico mucho más intenso. El resultado cambia con el movimiento de las manos y es perfecto para quienes prefieren una versión más llamativa del Metallic Sunset.

5. Sunset naranja cromado

Esta es probablemente la versión más directa de la tendencia: un naranja cálido cubierto por un acabado cromado de alto brillo. Los reflejos dorados hacen que el tono se acerque visualmente al cobre según la iluminación, una combinación especialmente acertada para otoño porque recupera los colores clásicos de la temporada desde una perspectiva mucho más luminosa.

6. Rosa perlado con destellos cálidos

Para una interpretación más discreta, una base rosa translúcida puede transformarse con reflejos metálicos en naranja y coral. El efecto es delicado cuando la uña está en sombra, pero revela toda su dimensión al entrar en contacto con la luz. Es una alternativa para quienes normalmente llevan manicuras nude pero quieren experimentar con el chrome.

7. Atardecer en tonos tierra con cat-eye

El Metallic Sunset también puede acercarse a la paleta tradicional del otoño. Aquí los tonos café, terracota y cobre se mezclan con un efecto magnético tipo cat-eye, creando puntos de luz que recuerdan los últimos rayos del sol. Los pequeños detalles de estrellas terminan de reforzar esa transición entre el atardecer y la noche.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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