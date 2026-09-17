París para los amantes del buen comer, la alta costura y el arte

Por: Alexis Mustri Guindi | Fotos: Cortesía

En esta ciudad existe un sinfín de opciones para comer; elegir la adecuada entre tanta variedad puede ser complicado. Aquí el buen comer es un must: las porciones en los restaurantes no son muy grandes, pero dejan que cada bocado hable por sí solo. Además, siempre está pasando algo, ya sea la Fashion Week, una feria de arte o un torneo de Roland Garros.

Resumir París en bocados es una tarea difícil; para poder conocer todos sus rincones preferidos necesitarías hacer un viaje infinito. Sin embargo, recorrer la ciudad es sencillo, por lo que puedes ir de distrito en distrito descubriendo nuevos lugares.

Cada distrito tiene una vibra particular y una oferta distinta; antes de llegar a la ciudad, es recomendable medir las distancias y planear tu ruta del día a través de tus reservaciones. Recorrimos algunos sitios que puedes probar en tu siguiente viaje, los cuales se ajustan a todos los presupuestos. Aquí un pequeño recorrido:

Brasserie Philippe

Si visitas la ciudad durante la temporada de tenis o tienes boleto para un partido del PSG, este es el lugar ideal para antes o después del evento gracias a su estratégica ubicación junto a los estadios. Fiel a su nombre, aquí vas a encontrar una brasserie francesa clásica, pero adaptada a los nuevos tiempos con platos healthy impecablemente presentados. Ojo al dato: entre sus mesas se ha visto al mismísimo Zinédine Zidane. Guarda espacio para el postre y pide el pastel de milhojas.

Dirección: 72 Ter Route de la Reine, Boulogne-Billancourt.

Brasserie Philippe Cortesía

Maison Mayane

En tu recorrido por el Arco del Triunfo o Champs-Élysées, debes aprovechar para conocer este spot, ideal para comer bien sin romper el presupuesto. Sencillo, relajado y con ese ambiente auténtico en el que conviven los locales y muy pocos turistas. Su propuesta es una brasserie francesa moderna con un menú simple que te ofrece una fórmula tradicional de tres tiempos.

Dirección: 86 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 París.

Maison Mayane Cortesía

Café Beaubourg

Frente al Centre Pompidou se encuentra este clásico parisino diseñado por el arquitecto Christian de Portzamparc, donde la arquitectura contemporánea se encuentra con el arte y la vida de barrio. Su terraza es perfecta para hacer people watching y observar el paso de parisinos, artistas y viajeros. Una parada imprescindible tras visitar el museo o recorrer la zona. ¿Qué debes pedir? La clásica sopa de cebolla gratinada o una de sus ensaladas para disfrutar de una comida sencilla con pura esencia parisina.

Dirección: 43 Rue Saint-Merri, 75004 París.

Café Beaubourg Cortesía

Maison Roland

A pocos minutos del Trocadero se encuentra este restaurante ubicado dentro del histórico palacio Shangri-La Paris. Su propuesta combina la sofisticación clásica parisina con una cocina inspirada en los grandes clásicos de bistrot. Este espacio rinde homenaje al príncipe Roland Bonaparte, antiguo propietario del edificio, y resulta perfecto tanto para una Comida relajada como para una cena elegante. Las porciones son generosas, por lo que vale la pena compartir; sus guarniciones son un verdadero acierto, desde las patatas fritas hasta los ejotes. No dejes de probar la pavlova para cerrar la experiencia. Además, estarás en el mismo hotel elegido por celebridades de la talla de Beyoncé y Jay-Z durante sus estancias en la ciudad.

Dirección: 10 Avenue d’Iéna, 75116 París.

Maison Roland Cortesía

Le Scossa

Pocos conocen este rincón resguardado en la Place Victor Hugo. Aquí se reúnen los locales, ya sea para un desayuno tranquilo o una buena cena. Su terraza recién remodelada es ideal para pasar un rato agradable o entablar conversación. Entre los favoritos puedes pedir un buen pescado, su famosa smash burger o la ensalada de quinoa. El postre es una parada obligatoria, pero si pides el mousse de chocolate, ten en cuenta que es perfecto para compartir. Si quieres dar un paseo por el distrito 16, esta es una gran opción para conectar con la atmósfera del barrio.

Dirección: 8 Place Victor Hugo, 75116 París.

Le Scossa Cortesía

Les Jardins du Presbourg

A apenas unos pasos de la Place de l’Étoile se erige este santuario gastronómico. El espacio cautiva con una estética deslumbrante donde la luz natural y los acentos botánicos dictan el ritmo del día. Su propuesta rinde homenaje a la cocina francesa con sabores mediterráneos: desde la delicadeza de un ceviche de lubina al calamansi o un carpaccio de vieiras, hasta la maestría de un filet de bar à la Grenobloise o un suntuoso risotto de trufa. Al mediodía, su véranda invita a deleitarse con un memorable French Toast o a disfrutar de su brunch dominical; al caer la noche, los cócteles de autor y una cuidada atmósfera musical transforman la experiencia.

Dirección: 3 Avenue de la Grande-Armée, 75116 París.

Les Jardins du Presbourg Cortesía

Le Petit Chaillot

A solo unos pasos del Palais Galliera y el Puente del Alma —la escala perfecta tras una mañana de exposiciones y alta moda—, este enclave se erige como el nuevo refugio chic del distrito 16. Sus icónicos toldos rojos y destellos neón anticipan una acogedora atmósfera de villa parisina. Reinventando la esencia del bistró tradicional con una cocina de confort de inspiración vasca y de mercado, su propuesta equilibra la reconfortante sopa de cebolla y sus emblemáticas coquillettes. Entre tentaciones dulces como sus profiteroles XL y una refinada coctelería helada coronada por el Amaretto Sour, este lugar promete convertirse en la parada imprescindible para paladear el arte de vivir parisino en clave desenfadada y contemporánea.

Dirección: 7 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 París.