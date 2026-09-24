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Moda

Claves para entender la colección primavera-verano 2027 de FENDI

Maria Grazia Chiuri lleva la lencería al centro de la propuesta, mezcla códigos masculinos y femeninos y convierte el espejo en parte esencial de la experiencia

Septiembre 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Claves para entender la colección primavera-verano 2027 de FENDI

Cortesía

La colección primavera-verano 2027 de FENDI parte de una idea concreta: el cuerpo deja de ser el soporte de la ropa para convertirse en el punto de partida del diseño. Maria Grazia Chiuri construye su propuesta alrededor de cuerpos que pueden ser fuertes y frágiles al mismo tiempo, y utiliza las prendas para explorar la intimidad, el deseo y la relación entre lo masculino y lo femenino. El resultado es una colección que no busca esconder esas tensiones, sino hacerlas visibles.

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La ropa interior ocupa el primer plano

La primera pista para entender la colección está en la lencería. Maria Grazia Chiuri utiliza prendas asociadas tradicionalmente con el ámbito privado como una capa fundamental del vestuario, tanto para mujeres como para hombres. Bralettes, encajes, transparencias y piezas que dejan el cuerpo parcialmente expuesto aparecen integrados en conjuntos que pueden llevarse fuera de casa.
La propuesta no trata la exposición como un gesto puramente provocador. La ropa interior funciona como una segunda piel y permite jugar con lo que se muestra y lo que permanece oculto. El encaje, los bordados y las distintas tonalidades refuerzan esa idea de intimidad trasladada al espacio público.

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La ropa interior ocupa el primer plano

Cortesía

Masculino y femenino dejan de funcionar como categorías separadas

Uno de los cambios más importantes de FENDI para primavera-verano 2027 está en la manera de construir el vestuario. Las prendas no se dividen de forma rígida entre códigos femeninos y masculinos: los trajes, pantalones amplios, camisas abiertas, lencería y piezas fluidas aparecen dentro de un mismo lenguaje.
Esta decisión también modifica la silueta. El cuerpo puede quedar cubierto por capas amplias o revelarse mediante transparencias, aberturas y prendas ligeras. La colección plantea así un clóset compartido, donde hombres y mujeres pueden apropiarse de los mismos recursos sin que el diseño tenga que marcar una frontera de género.

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Masculino y femenino dejan de funcionar como categorías separadas

Cortesía

Raffaella Carrà funciona como referencia cultural

La inspiración italiana aparece a través de Raffaella Carrà, figura fundamental de la cultura pop del país. Para Maria Grazia Chiuri, Carrà representa independencia, libertad y una relación abierta con el cuerpo y el deseo.
La referencia no se limita a reproducir vestuarios de una época concreta. La diseñadora recupera la actitud asociada con Carrà y la lleva a una colección contemporánea, donde la sensualidad convive con cierta ironía. También aparece Adriano Celentano y, de manera particular, la actuación de Prisencolinensinainciusol, una pieza que conecta música, movimiento y cultura popular italiana.

Fendi SS27 Show - Photocall - Milan Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2027

Raffaella Carrà funciona como referencia cultural

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Fendi

El espejo deja de ser un objeto decorativo

La escenografía tiene una función mucho más profunda que acompañar el desfile. Maria Grazia Chiuri incorpora un gran cubo de espejos inspirado en Cubo di specchi, obra de Luciano Fabro, para multiplicar las imágenes de los cuerpos mientras avanzan por la pasarela.
El recurso modifica la posición del espectador: ya no observa únicamente a los modelos, también se encuentra dentro de la composición visual. El espejo deja de representar solamente la contemplación individual y se convierte en una herramienta para hablar de cómo vemos a los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos.

Fendi SS27 Show - Photocall - Milan Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2027

Monica Bellucci

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Fendi

La colección vive de las mezclas

FENDI primavera-verano 2027 no establece una jerarquía entre materiales ni entre códigos estéticos. Seda y estampado animal aparecen juntos; el encaje convive con bordados e intarsias; los acabados brillantes contrastan con superficies mate; lo ligero se encuentra con materiales de mayor peso.
También aparecen referencias aparentemente opuestas: prendas de inspiración punk junto a elementos burgueses, piezas asociadas con el ámbito doméstico llevadas a la calle y accesorios de carácter joya. Esa mezcla evita que la colección pueda reducirse a una sola tendencia y refuerza la idea de un armario construido a partir de contradicciones.

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La colección vive de las mezclas

Cortesía

El cuerpo como espacio de libertad

Más que imponer una nueva silueta, Maria Grazia Chiuri plantea una relación diferente entre el cuerpo y la ropa. La colección permite cubrir, revelar, superponer y transformar las prendas según el movimiento y la intención de quien las lleva.
Ahí está una de las lecturas más interesantes de esta propuesta: FENDI no presenta el cuerpo como algo que la ropa debe corregir, sino como una presencia que merece espacio. Esa postura conecta la colección con una conversación actual sobre identidad, libertad y la posibilidad de construir una propuesta menos condicionada por códigos establecidos.

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El cuerpo como espacio de libertad

Cortesía

La primavera-verano 2027 de FENDI propone, en última instancia, vestir las contradicciones sin resolverlas. Fragilidad y fuerza, intimidad y exposición, masculino y femenino, lujo y provocación conviven dentro de una misma colección. Maria Grazia Chiuri no intenta eliminar esas diferencias; las utiliza para construir una idea de libertad que empieza, literalmente, sobre la piel.

Fendi Maria Grazia Chiuri tendencias primavera
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