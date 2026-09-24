30 años del Overseas: por qué esta colección importa dentro de Vacheron Constantin

En 1996, Vacheron Constantin tomó una dirección que cambiaría la percepción de su oferta contemporánea y presentó el Overseas, una colección concebida alrededor del viaje, con una construcción deportiva y una elegancia que se alejaba de los códigos más formales asociados históricamente con la alta relojería. Treinta años después, la Maison celebra ese aniversario con una edición limitada de 200 piezas, pero el verdadero interés está en entender cómo este reloj llegó a convertirse en una de sus propuestas más reconocibles.

De dónde viene el Overseas

El Overseas no surgió sin antecedentes. Su historia está vinculada al 222, el reloj que Vacheron Constantin presentó en 1977 para celebrar su 222 aniversario y que se convirtió en uno de los primeros grandes referentes deportivos de la firma. La colección también recoge parte del lenguaje desarrollado por el Chronomètre Royal de 1975, especialmente en esa búsqueda por combinar precisión, resistencia y una estética sofisticada.

Cuando apareció en 1996, el Overseas trasladó esa idea a una nueva generación de relojes. Su primera versión tenía una caja de forma tonelada y una hermeticidad de hasta 150 metros, características que hablaban de un uso más dinámico sin abandonar la tradición relojera de la Maison.

Tres generaciones, una identidad reconocible

La evolución del Overseas permite entender por qué la colección ha mantenido relevancia durante tres décadas. En 2004 llegó una segunda generación con una estética más deportiva, mayores dimensiones y un brazalete cuyos eslabones incorporaban la forma de la Cruz de Malta, emblema de Vacheron Constantin.

La transformación más reciente ocurrió en 2016. El diseño adquirió líneas más fluidas y apareció un sistema de cambio rápido que permite intercambiar el brazalete o las correas sin herramientas. Esa decisión introdujo una idea particularmente contemporánea para una firma de alta relojería y es que un mismo reloj podía adaptarse a diferentes ocasiones sin modificar su identidad.

30 años del Overseas: por qué esta colección importa dentro de Vacheron Constantin Vacheron Constantin

La colección que acercó la alta relojería al viaje

La importancia del Overseas también está en el concepto que representa. Mientras buena parte de la relojería tradicional construyó su prestigio alrededor de piezas destinadas a ocasiones formales, esta colección convirtió la movilidad en parte de su propuesta.

El resultado es una categoría de reloj deportivo de lujo en la que la funcionalidad no funciona como un añadido, sino como parte del diseño. A lo largo de los años, el Overseas ha incorporado cronógrafos, funciones de segundo huso horario, hora universal y complicaciones más complejas, incluyendo calendarios perpetuos y movimientos esqueletizados.

Esa amplitud explica por qué la colección ocupa un lugar particular dentro de Vacheron Constantin: puede hablarle tanto a quien busca un reloj para todos los días como a quien se interesa por algunas de las soluciones más sofisticadas de la relojería mecánica.

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El aniversario mira hacia adelante

Para celebrar sus 30 años, Vacheron Constantin presenta un Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin con caja de oro blanco de 18 quilates y una nueva esfera en azul azure. La edición está limitada a 200 ejemplares numerados.

La elección resulta coherente con la trayectoria de la colección. El azul se convirtió en uno de sus códigos visuales desde 2016 y ahora aparece en una tonalidad más clara y menos saturada. El nuevo modelo conserva además una de las características que definen al Overseas actual: la posibilidad de cambiar fácilmente entre un brazalete de oro blanco y dos correas de caucho, una blanca y otra azul denim.

Hay una lectura interesante detrás de esta celebración. Vacheron Constantin no está utilizando el aniversario para mirar únicamente hacia su archivo; está tomando los elementos que hicieron reconocible al Overseas —viaje, versatilidad, diseño deportivo y alta relojería— y llevándolos hacia una pieza de enorme complejidad mecánica.

Treinta años después de su nacimiento, el Overseas representa una de las maneras en que la relojería de lujo aprendió a convivir con una vida menos ceremonial. Su historia no se explica solamente por sus mecanismos, sino por haber convertido la idea de viajar en una parte esencial del diseño de un reloj.