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Moda

¿Están de vuelta los 80? Esto dicen las pasarelas

Hombros estructurados, cinturones anchos, cintura marcada y sastrería poderosa aparecen entre las señales que conectan el otoño 2026 con uno de los códigos más reconocibles de aquella década

Septiembre 21, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Roberto Cavalli - Milan Fashion Week Fall 2026 - Runway

¿Están de vuelta los 80? Esto dicen las pasarelas

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Los hombros marcados, las siluetas amplias y el power dressing vuelven a ocupar un lugar importante en las colecciones de otoño-invierno 2026, pero las pasarelas no están intentando reconstruir literalmente la década de los 80. La referencia aparece fragmentada: en una hombrera aquí, una cintura definida allá, un traje de proporciones contundentes o una chaqueta que transforma por completo la silueta.

Los hombros vuelven a ser protagonistas

La señal más evidente está en los hombros. Las colecciones de otoño 2026 mantienen las estructuras amplias que ya habían comenzado a ganar fuerza durante temporadas anteriores, pero ahora aparecen con formas más precisas y menos rígidas. En París, firmas como Mugler, Givenchy y Balmain presentaron hombros cuadrados o redondeados que recuperan una de las proporciones más reconocibles de la década.
La referencia tiene una razón histórica. El power dressing de los años 80 convirtió el traje de hombros pronunciados en una herramienta visual asociada con autoridad, independencia y presencia profesional. Las mujeres comenzaron a apropiarse de códigos tradicionalmente masculinos y los diseñadores exageraron las proporciones para convertir la sastrería en una declaración de poder.

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Del traje ejecutivo a una silueta más femenina

La versión de 2026 no se limita al traje de oficina. Las proporciones ochenteras aparecen también en vestidos, abrigos, bombers de piel y prendas de noche. El volumen en la parte superior suele acompañarse con cintura definida, creando una silueta mucho más escultural.
Ese contraste es importante ya que la nueva interpretación de los 80 no depende únicamente de hacer todo más grande. Los diseñadores están trabajando con volumen y estructura, pero también con curvas, cinturas ceñidas y líneas que permiten que la ropa conserve movimiento.

La década aparece también en los detalles

Las referencias son más amplias cuando se observa el conjunto de la temporada. Los cuellos elevados, los cinturones contundentes, los drapeados, las proporciones exageradas y determinadas chaquetas estructuradas remiten a códigos asociados con aquella década. En Copenhagen Fashion Week, por ejemplo, los hombros expuestos y las formas arquitectónicas convivieron con prendas mucho más actuales.
Burberry también incorporó una referencia ochentera en sus prendas exteriores mediante hombreras y epaulettes pronunciadas. El recurso demuestra cómo un elemento histórico puede integrarse en una prenda contemporánea sin convertirla en un disfraz de época.

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¿Están de vuelta los 80? Esto dicen las pasarelas

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¿Por qué regresan los 80 ahora?

La fascinación por esta década tiene una relación directa con el deseo de recuperar una silueta más definida después de varias temporadas dominadas por prendas amplias y relajadas. Los análisis de mercado de cara al otoño 2026 muestran un crecimiento de las prendas con hombreras y una mayor presencia de formas ceñidas y escultóricas.
También existe una razón cultural. El power dressing tiene una lectura particularmente vigente porque habla de presencia, autoridad y construcción de identidad a través de la ropa. Pero las colecciones actuales pueden apropiarse de esos códigos sin conservar necesariamente el contexto profesional que los hizo famosos durante los 80.

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Julia Roberts en los Golden Globes

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Cómo llevar la tendencia sin parecer disfrazada

La manera más sencilla de incorporar la referencia consiste en elegir una sola pieza estructurada. Una blazer con hombros definidos puede combinarse con jeans rectos y zapatos planos; una chaqueta de piel con volumen funciona con pantalones más estrechos; un cinturón ancho puede transformar un vestido sencillo.
También conviene prestar atención a las proporciones. Si la parte superior tiene mucho volumen, equilibrarla con una prenda más cercana al cuerpo evita que el conjunto pierda definición. La intención no es reproducir un guardarropa de Dynasty, sino tomar uno de sus códigos y trasladarlo al presente.

Por eso, hablar de un regreso de los 80 resulta acertado solo hasta cierto punto. La década funciona hoy menos como una estética completa que como un archivo de recursos: hombros fuertes, cintura marcada, sastrería poderosa y volumen. Las pasarelas no están pidiendo volver atrás; están demostrando que algunas proporciones tienen la capacidad de cambiar por completo la actitud de una prenda.

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