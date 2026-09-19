H&M lleva su otoño 2026 a Londres con Nick Knight, SHOWstudio y Labrinth

El 17 de septiembre, H&M regresó a London Fashion Week con H&M&YOU&I, un desfile concebido junto a Nick Knight y SHOWstudio que presentó las colecciones Otoño/Invierno 2026 en un formato donde la pasarela compartió espacio con imagen digital, performance y música en vivo.

La dirección creativa quedó en manos de Nick Knight, fotógrafo y fundador de SHOWstudio, cuyo trabajo lleva décadas cuestionando cómo se produce y se consume una imagen de moda. Para esta presentación construyó una pasarela de 40 metros de largo por 2.5 metros de ancho, rodeada por espejos curvos y una instalación de video de la artista e ingeniera Karyn Nakamura.

La bailarina brasileña Ingrid Silva abrió el show con una coreografía que activaba la iluminación del espacio, después apareció Alex Consani con el primer look: una chaqueta corta de jacquard marfil sobre una blusa de encaje transparente, pantalones blancos de corte slim y zapatos de jacquard en crema.

Era la primera pista de una colección femenina que comenzó mirando hacia la opulencia histórica. Volantes, encajes, jacquard y tonos marfil construyeron una primera parte romántica, pero el desfile pronto cambió de registro.

H&M presentó su colección Autumn 26 en tres entregas con identidades distintas. La primera recuperó códigos históricos y ornamentales; la segunda apostó por líneas más limpias, volúmenes escultóricos y una lectura del minimalismo contemporáneo; la tercera tomó como referencia el espíritu del coleccionista, con una mezcla deliberadamente ecléctica.

En paralelo aparecieron H&M Studio, con líneas firmes y especial atención a la sastrería, y H&M Atelier, la línea masculina donde los cortes depurados ocuparon buena parte del protagonismo. La propia marca define las colecciones de esta temporada a partir del eclecticismo y la libertad para combinar referencias que, sobre el papel, podrían parecer opuestas.

Por la pasarela desfilaron Angelina Kendall, Paloma Elsesser, Calum Harper, Karen Elson y Lila Moss, entre otros nombres. En primera fila estuvieron Myha’la, Tems, Cruz Beckham, Fakemink, Grace Van Patten, Jackson White, Audrey Nuna, Diya Joukani y Manu Ríos.

Uno de los puntos centrales de H&M&YOU&I ocurrió fuera de las convenciones habituales de una pasarela. SHOWstudio desarrolló para H&M una herramienta interactiva bajo la dirección de Knight a partir de imágenes creadas meses antes con Alex Consani y el actor Archie Renaux.

El sistema generaba fashion films en tiempo real y permitía que la imagen digital respondiera a lo que ocurría físicamente en el show, durante la aparición de H&M Studio, la herramienta incorporó ilustraciones de moda del artista Cliff Warner. Las modelos podían interactuar con aquellas figuras proyectadas mientras caminaban, modificando movimientos y poses.

La tecnología funcionó como parte de la escenografía, pero también como una extensión de la fotografía de moda: cuerpos reales, ilustraciones y material generado digitalmente coexistían en una misma secuencia.

Labrinth produjo la música del desfile y reservó uno de los momentos finales para una interpretación en vivo de I Want to Know What Love Is, originalmente grabada por Foreigner.

Antes de la actuación, Alex Consani y Archie Renaux aparecieron juntos para una lectura hablada construida a partir de la letra de la canción. Consani llevaba un vestido crema con volantes; Renaux, un total look de H&M Atelier.

La elección conectó directamente con el título H&M&YOU&I. Knight planteó el show alrededor de las relaciones humanas y de la posibilidad de utilizar nuevas herramientas tecnológicas sin borrar el gesto, el movimiento o la presencia física de quienes llevan la ropa.

Alrededor de 700 invitados asistieron al desfile, parte de los lugares fueron destinados a miembros del público que solicitaron entradas a través de las redes sociales de H&M, mientras que el contenido previo al show pudo seguirse en streaming con Marlon Lundgren Garcia, Leomie Anderson y Julia Hobbs desde la alfombra roja y backstage.

La noche continuó con un afterparty encabezado por un set b2b de Kim Petras y u.r.trax, acompañado por DJs y actuaciones de la comunidad de Foundation.FM, entre ellos Lexii, Matty Chiabi, Lagoon y Crystal Waters.

La pasarela también tuvo una consecuencia inmediata fuera del recinto. Desde las 21:00 CET del 17 de septiembre, la primera entrega de Autumn 26 womenswear y H&M Atelier quedaron disponibles bajo el formato See Now, Buy Now en los canales digitales de la firma. H&M mantiene actualmente una selección específica de los looks presentados en Londres dentro de su tienda online.

H&M&YOU&I terminó así con una pregunta que Knight lleva planteando desde los primeros años de SHOWstudio: qué puede ser un desfile cuando la cámara, la pantalla y la tecnología dejan de limitarse a documentarlo y comienzan a formar parte de él.