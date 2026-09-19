Headscarf: el pañuelo en la cabeza que vuelve como el accesorio más retro del otoño 2026

El headscarf está pasando de accesorio veraniego a pieza de transición para el otoño 2026. La prueba está en una de las apariciones recientes más comentadas del street style de Nueva York, donde un pañuelo de cuadros rojos y blancos se llevó directamente sobre la cabeza y se combinó con un minivestido naranja, botas altas de piel marrón y una chamarra de pana. El resultado recupera una estética retro sin parecer un disfraz de otra época.

Del pañuelo de verano al accesorio de otoño

Durante los últimos meses, el pañuelo sobre la cabeza ha aparecido con frecuencia entre asistentes a semanas de la moda y celebridades. Su evolución resulta interesante porque comenzó como una solución práctica para proteger el cabello o resolver un día complicado y terminó convirtiéndose en una pieza visible dentro del conjunto.

Para otoño, el cambio está en el contexto. En lugar de llevarlo con vestidos vaporosos y sandalias, funciona con botas altas, abrigos ligeros, pana, denim y prendas de punto. El pañuelo conserva una referencia nostálgica, pero el resto del clóset lo actualiza.

El estampado gingham cambia la lectura

El gingham, especialmente en rojo y blanco, refuerza la referencia vintage. Este patrón está asociado con pañuelos campestres, picnics y códigos de verano, pero colocado sobre la cabeza adquiere una personalidad distinta.

La combinación con tonos camel, naranja y marrón demuestra que tampoco necesita quedarse dentro de una paleta exclusivamente veraniega. Para llevarlo durante el otoño, los colores cálidos y materiales con mayor textura —como pana, cuero o gamuza— ayudan a modificar inmediatamente su lectura.

Audrey Hepburn, los años 70 y el nuevo headscarf

El pañuelo sobre la cabeza tiene una historia mucho más larga que la tendencia actual. Audrey Hepburn lo convirtió en uno de los accesorios asociados con el glam relajado de los años 50 y 60, mientras que durante los años 70 adquirió una estética más bohemia. Décadas después, figuras como Erykah Badu y Lauryn Hill lo incorporaron a códigos completamente diferentes.

Ese archivo cultural explica parte de su atractivo actual ya que un cuadrado de tela puede cambiar la personalidad de un conjunto sin necesidad de añadir una pieza especialmente complicada.

Cómo llevarlo sin que parezca un disfraz retro

La manera más sencilla de actualizar el pañuelo de cabeza es evitar que todos los elementos del conjunto pertenezcan a la misma década. Un vestido corto de línea limpia puede funcionar con un pañuelo estampado y botas altas; unos jeans rectos pueden acompañarse con un foulard de seda y una camisa masculina; incluso una chaqueta de cuero puede suavizar el aire romántico del accesorio.

También importa la forma de colocarlo. Puede cubrir buena parte de la cabeza y anudarse debajo de la barbilla, quedar más atrás para dejar visible la línea del cabello o llevarse como una bandana amplia. Cada versión produce una referencia estética distinta.

Headscarf: el pañuelo en la cabeza que vuelve como el accesorio más retro del otoño 2026 Getty images

El accesorio que resuelve un look completo

Su atractivo para esta temporada también tiene una explicación práctica. Un pañuelo ocupa poco espacio, puede cambiarse fácilmente y permite transformar prendas que ya existen en tu clóset. En un momento en que los accesorios están adquiriendo mayor protagonismo, funciona como una herramienta de styling en lugar de un simple complemento.

El headscarf tampoco exige una inversión importante para conseguir el efecto. Un pañuelo vintage, uno de seda heredado o incluso un modelo estampado de algodón pueden cumplir la misma función si la proporción y el nudo están bien elegidos.

Quizá ahí esté la razón por la que este accesorio resulta especialmente atractivo para otoño: no necesita competir con la ropa. Basta colocarlo sobre la cabeza para que un vestido sencillo, unas botas marrones y una chamarra de textura adquieran una personalidad completamente distinta. El pañuelo vuelve a demostrar que, algunas veces, el cambio más visible de un clóset puede caber en un pequeño cuadrado de tela.