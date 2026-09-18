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Así fue el regreso de H&M a London Fashion Week con Alex Consani y Nick Knight

La presentación H&M&YOU&I reunió moda, tecnología, música y performance en Londres, con Labrinth, Archie Renaux, Tems, Myha’la y Cruz Beckham entre sus invitados

Septiembre 18, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Así fue el regreso de H&M a London Fashion Week con Alex Consani y Nick Knight

Jake Davis

H&M convirtió su regreso a London Fashion Week en una experiencia que fue mucho más allá de una pasarela convencional. El 17 de septiembre, la marca presentó sus propuestas para Otoño/Invierno 2026 durante H&M&YOU&I, un espectáculo inmersivo dirigido creativamente por el fotógrafo británico Nick Knight y su plataforma SHOWstudio, con Alex Consani y Archie Renaux como protagonistas, música de Labrinth y una puesta en escena que conectó moda, imagen digital, danza y participación del público.

H&M vuelve a Londres con una nueva idea de fashion show

El regreso a London Fashion Week continúa la estrategia que H&M inició en 2025, cuando presentó sus colecciones de otoño en un formato híbrido que combinó desfile, música, performance y participación de la audiencia. Para esta segunda edición, la marca llevó todavía más lejos esa intención al trabajar con Nick Knight, una figura fundamental de la fotografía y el fashion film británicos, y fundador de SHOWstudio desde 2000.

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Nick Knight planteó una experiencia en la que la tecnología no funcionó únicamente como escenografía. El desfile exploró la relación entre las personas, la imagen y las herramientas digitales, con la intención de replantear la forma tradicional de presentar una colección.
La propuesta comenzó con la bailarina brasileña Ingrid Silva, cuyos movimientos fueron coreografiados para activar e iluminar una pasarela de 40 metros de largo. Después apareció Alex Consani con el look de apertura: una chamarra corta de jacquard marfil sobre una blusa de encaje transparente, pantalones blancos ajustados y tacones de jacquard crema, pertenecientes a la primera entrega de la colección femenina de otoño, inspirada en la opulencia histórica.

H&M&YOU&I Step & Repeat

Cruz Beckham

Thomas Razzano/BFA.com/Thomas Razzano/BFA.com

De la opulencia histórica al minimalismo de los 90

El desfile reunió tres entregas de la colección femenina de H&M junto con H&M Studio y H&M Atelier. El recorrido pasó de las referencias románticas a una propuesta más depurada, con líneas definidas, siluetas esculturales y una lectura contemporánea del minimalismo.
En H&M Atelier, la colección Otoño/Invierno 2026 se construye alrededor de la proporción y la sobriedad. Blazers de tres botones y botonadura sencilla recuperan referencias de finales de los años 90, mientras los hombros marcados y los cortes alargados generan una silueta más arquitectónica. Los pantalones aparecen tanto en versiones rectas como en formas amplias que se acumulan sobre el tobillo, acompañados por zapatos derby y mocasines.

H&M&YOU&I | Runway

Zach Hilty/BFA.com/Zach Hilty/BFA.com

La propuesta también introduce una importante historia de piel laminada en abrigos, blazers y pantalones. A ella se suman chamarras de aviador, camisas de rayas degradadas, cuadros sombreados y prendas de inspiración utilitaria. El denim recibe nuevos lavados, mientras que la sastrería incorpora mezclas de lana con raya diplomática y espiga.
La materialidad tiene un papel central: cachemir, lana, jersey de algodón, nylon arrugado, sarga de nylon y tejidos gruesos construyen una colección donde las texturas hacen que una paleta sobria resulte mucho más compleja. El negro total, el marrón oscuro y el gris acero dominan la propuesta, acompañados por rojo quemado y naranja apagado.

H&M&YOU&I | Runway

Zach Hilty/BFA.com/Zach Hilty/BFA.com

Nick Knight convierte la pasarela en una imagen en movimiento

Uno de los elementos más particulares del espectáculo fue la intervención de SHOWstudio. A un lado de la pasarela se colocaron espejos curvos y, al otro, una videoinstalación creada por la artista e ingeniera Karyn Nakamura.
La experiencia interactiva utilizó imágenes que Nick Knight había creado con Alex Consani y Archie Renaux durante la primavera de 2026. A partir de ellas, H&M y SHOWstudio desarrollaron fashion films en tiempo real que mezclaban las imágenes digitales con los movimientos de quienes participaban en la experiencia.
Durante la presentación de H&M Studio, la propuesta evolucionó nuevamente: las modelos interactuaron con ilustraciones de moda del artista Cliff Warner proyectadas detrás de ellas. Así, la ropa dejó de ser el único elemento en movimiento y pasó a convivir con una imagen digital que cambiaba según la acción sobre la pasarela.

H&M&YOU&I | Runway

Zach Hilty/BFA.com/Zach Hilty/BFA.com

Alex Consani, Archie Renaux y Labrinth protagonizan el cierre

La música del espectáculo estuvo a cargo de Labrinth, quien creó la banda sonora y culminó la presentación con una interpretación en vivo de I Want to Know What Love Is, canción originalmente interpretada por Foreigner.
Antes de la actuación, Alex Consani y Archie Renaux participaron en una presentación de poesía hablada basada en la letra de la canción y centrada en la conexión humana. Consani llevó un vestido color crema con volantes, mientras Renaux apareció con un conjunto de H&M Atelier.
El elenco también incluyó a Angelina Kendall, Paloma Elsesser, Calum Harper, Karen Elson y Lila Moss, entre otros modelos.

H&M&YOU&I | Runway

Alex Consani

Zach Hilty/BFA.com/Zach Hilty/BFA.com

Myha’la, Tems y Cruz Beckham, entre los invitados

La primera fila reunió a Myha’la, Tems, Cruz Beckham, Fakemink, Grace Van Patten, Jackson White, Audrey Nuna, Diya Joukani y Manu Ríos, además de otras figuras vinculadas con la música, el cine y la moda. En total, alrededor de 700 invitados y miembros del público asistieron al evento; algunos consiguieron sus entradas a través de las redes sociales de H&M.
La noche continuó con una fiesta posterior que incluyó una sesión de Kim Petras b2b con urtrax y actuaciones de artistas y DJs vinculados con Foundation.FM, entre ellos Lexii, Matty Chiabi, Lagoon y Crystal Waters.

H&M&YOU&I | Runway

Zach Hilty/BFA.com/Zach Hilty/BFA.com

La colección ya está disponible

H&M llevó también la lógica see now, buy now al evento. La primera entrega de la colección femenina de Otoño 2026 y H&M Atelier están disponibles para compra online desde ya. La colección Otoño/Invierno 2026 también contempla disponibilidad en tiendas seleccionadas a partir del 18 de septiembre, con un regalo para los primeros clientes.
Para quienes quieran llevar directamente la propuesta de pasarela al guardarropa, H&M habilitó la selección Shop the Runway.

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© Photography by Jake Davis | Khroma Collective (www.instagram.com/khromacollective)

Jake Davis

Compra la colección H&M Shop the Runway
La apuesta de H&M en Londres deja una lectura interesante sobre cómo una presentación comercial puede convertirse en contenido cultural sin separar la ropa de la experiencia: la pasarela funciona simultáneamente como escenario, imagen, performance y punto de acceso inmediato a las prendas.

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