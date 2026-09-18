Así fue el regreso de H&M a London Fashion Week con Alex Consani y Nick Knight

H&M convirtió su regreso a London Fashion Week en una experiencia que fue mucho más allá de una pasarela convencional. El 17 de septiembre, la marca presentó sus propuestas para Otoño/Invierno 2026 durante H&M&YOU&I, un espectáculo inmersivo dirigido creativamente por el fotógrafo británico Nick Knight y su plataforma SHOWstudio, con Alex Consani y Archie Renaux como protagonistas, música de Labrinth y una puesta en escena que conectó moda, imagen digital, danza y participación del público.
H&M vuelve a Londres con una nueva idea de fashion show
El regreso a London Fashion Week continúa la estrategia que H&M inició en 2025, cuando presentó sus colecciones de otoño en un formato híbrido que combinó desfile, música, performance y participación de la audiencia. Para esta segunda edición, la marca llevó todavía más lejos esa intención al trabajar con Nick Knight, una figura fundamental de la fotografía y el fashion film británicos, y fundador de SHOWstudio desde 2000.
Nick Knight planteó una experiencia en la que la tecnología no funcionó únicamente como escenografía. El desfile exploró la relación entre las personas, la imagen y las herramientas digitales, con la intención de replantear la forma tradicional de presentar una colección.
La propuesta comenzó con la bailarina brasileña Ingrid Silva, cuyos movimientos fueron coreografiados para activar e iluminar una pasarela de 40 metros de largo. Después apareció Alex Consani con el look de apertura: una chamarra corta de jacquard marfil sobre una blusa de encaje transparente, pantalones blancos ajustados y tacones de jacquard crema, pertenecientes a la primera entrega de la colección femenina de otoño, inspirada en la opulencia histórica.
De la opulencia histórica al minimalismo de los 90
El desfile reunió tres entregas de la colección femenina de H&M junto con H&M Studio y H&M Atelier. El recorrido pasó de las referencias románticas a una propuesta más depurada, con líneas definidas, siluetas esculturales y una lectura contemporánea del minimalismo.
En H&M Atelier, la colección Otoño/Invierno 2026 se construye alrededor de la proporción y la sobriedad. Blazers de tres botones y botonadura sencilla recuperan referencias de finales de los años 90, mientras los hombros marcados y los cortes alargados generan una silueta más arquitectónica. Los pantalones aparecen tanto en versiones rectas como en formas amplias que se acumulan sobre el tobillo, acompañados por zapatos derby y mocasines.
La propuesta también introduce una importante historia de piel laminada en abrigos, blazers y pantalones. A ella se suman chamarras de aviador, camisas de rayas degradadas, cuadros sombreados y prendas de inspiración utilitaria. El denim recibe nuevos lavados, mientras que la sastrería incorpora mezclas de lana con raya diplomática y espiga.
La materialidad tiene un papel central: cachemir, lana, jersey de algodón, nylon arrugado, sarga de nylon y tejidos gruesos construyen una colección donde las texturas hacen que una paleta sobria resulte mucho más compleja. El negro total, el marrón oscuro y el gris acero dominan la propuesta, acompañados por rojo quemado y naranja apagado.
Nick Knight convierte la pasarela en una imagen en movimiento
Uno de los elementos más particulares del espectáculo fue la intervención de SHOWstudio. A un lado de la pasarela se colocaron espejos curvos y, al otro, una videoinstalación creada por la artista e ingeniera Karyn Nakamura.
La experiencia interactiva utilizó imágenes que Nick Knight había creado con Alex Consani y Archie Renaux durante la primavera de 2026. A partir de ellas, H&M y SHOWstudio desarrollaron fashion films en tiempo real que mezclaban las imágenes digitales con los movimientos de quienes participaban en la experiencia.
Durante la presentación de H&M Studio, la propuesta evolucionó nuevamente: las modelos interactuaron con ilustraciones de moda del artista Cliff Warner proyectadas detrás de ellas. Así, la ropa dejó de ser el único elemento en movimiento y pasó a convivir con una imagen digital que cambiaba según la acción sobre la pasarela.
Alex Consani, Archie Renaux y Labrinth protagonizan el cierre
La música del espectáculo estuvo a cargo de Labrinth, quien creó la banda sonora y culminó la presentación con una interpretación en vivo de I Want to Know What Love Is, canción originalmente interpretada por Foreigner.
Antes de la actuación, Alex Consani y Archie Renaux participaron en una presentación de poesía hablada basada en la letra de la canción y centrada en la conexión humana. Consani llevó un vestido color crema con volantes, mientras Renaux apareció con un conjunto de H&M Atelier.
El elenco también incluyó a Angelina Kendall, Paloma Elsesser, Calum Harper, Karen Elson y Lila Moss, entre otros modelos.
Myha’la, Tems y Cruz Beckham, entre los invitados
La primera fila reunió a Myha’la, Tems, Cruz Beckham, Fakemink, Grace Van Patten, Jackson White, Audrey Nuna, Diya Joukani y Manu Ríos, además de otras figuras vinculadas con la música, el cine y la moda. En total, alrededor de 700 invitados y miembros del público asistieron al evento; algunos consiguieron sus entradas a través de las redes sociales de H&M.
La noche continuó con una fiesta posterior que incluyó una sesión de Kim Petras b2b con urtrax y actuaciones de artistas y DJs vinculados con Foundation.FM, entre ellos Lexii, Matty Chiabi, Lagoon y Crystal Waters.
La colección ya está disponible
H&M llevó también la lógica see now, buy now al evento. La primera entrega de la colección femenina de Otoño 2026 y H&M Atelier están disponibles para compra online desde ya. La colección Otoño/Invierno 2026 también contempla disponibilidad en tiendas seleccionadas a partir del 18 de septiembre, con un regalo para los primeros clientes.
Para quienes quieran llevar directamente la propuesta de pasarela al guardarropa, H&M habilitó la selección Shop the Runway.
Compra la colección H&M Shop the Runway
La apuesta de H&M en Londres deja una lectura interesante sobre cómo una presentación comercial puede convertirse en contenido cultural sin separar la ropa de la experiencia: la pasarela funciona simultáneamente como escenario, imagen, performance y punto de acceso inmediato a las prendas.