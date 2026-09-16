IWC celebra 50 años del Ingenieur SL con un homenaje a Gérald Genta

Cincuenta años después de la presentación del Ingenieur SL, IWC Schaffhausen recupera la historia detrás de uno de sus diseños más emblemáticos con una entrevista inédita a Evelyne y Alexia Genta, esposa e hija de Gérald Genta. El aniversario no solo pone nuevamente el foco sobre el reloj presentado en 1976, sino también sobre la manera en que el diseñador concebía la relojería: como una disciplina cercana a la escultura, donde cada proporción debía formar parte de un conjunto coherente.

Gérald Genta veía el reloj como una pieza escultórica

Evelyne y Alexia Genta cuentan que Gérald Genta nunca se consideró exclusivamente un diseñador de relojes. Para él, la relojería era el medio que había elegido para desarrollar una visión artística más amplia. Esa perspectiva resulta especialmente evidente en el Ingenieur SL, concebido como una forma continua en la que caja, brazalete y cierre se integran visualmente.

La decisión tenía además una lectura técnica y cultural. En la década de 1970, el acero inoxidable todavía no ocupaba el lugar que posteriormente adquiriría dentro de la alta relojería. Gérald Genta lo convirtió en parte fundamental de una pieza deportiva de lujo, utilizando el material y el brazalete integrado para construir una silueta que todavía define a la colección Ingenieur.

La historia familiar detrás del diseño

El nuevo video entrevista a las dos mujeres que conocieron a Gérald Genta desde una perspectiva íntima y profesional. Evelyne, su esposa y socia de negocios, y Alexia, su hija, recuerdan tanto su proceso creativo como algunos momentos de la vida cotidiana que revelan hasta qué punto su obsesión por la armonía formaba parte de su personalidad.

Según sus recuerdos, esa búsqueda de proporciones y belleza no se limitaba a los relojes. También aparecía en decisiones tan cotidianas como elegir un atuendo o incluso presentar el desayuno. Son detalles que ayudan a entender el diseño de Gérald Genta no como una serie de fórmulas, sino como una forma constante de observar el entorno.

El legado que IWC volvió a poner en movimiento

Evelyne y Alexia Genta participaron desde una etapa temprana en el proceso de recuperación de la colección. IWC compartió con ellas prototipos del Ingenieur Automatic 40 antes de su relanzamiento en Watches and Wonders Geneva 2023, y ambas respaldaron públicamente aquella nueva etapa. En 2026 regresaron al stand de la firma, cuando la colección incorporó nuevos modelos, incluido el primer Ingenieur con tourbillon.

Para conmemorar el aniversario, IWC también presenta dos ediciones limitadas del Ingenieur SL, referencias IW328910 e IW324909, con esferas de acabado cepillado inspiradas en una versión histórica del diseño de Gérald Genta de los años setenta. La elección conecta directamente las piezas actuales con el lenguaje visual del modelo original.

Por qué el Ingenieur SL sigue siendo relevante

La vigencia del diseño tiene que ver con una característica difícil de conseguir: su identidad no depende de una tendencia pasajera. La combinación de geometría, acero y brazalete integrado estableció una fórmula que posteriormente se convertiría en uno de los códigos reconocibles de la relojería deportiva de lujo.

La propia evolución de la colección muestra cómo IWC ha preferido desarrollar ese lenguaje antes que abandonarlo. El relanzamiento de 2023 y las nuevas incorporaciones de 2026 funcionan como capítulos distintos alrededor de una misma estructura visual.

IWC celebra 50 años del Ingenieur SL con un homenaje a Gérald Genta Cortesía

Un aniversario que mira hacia adelante

La conversación con Evelyne y Alexia Genta añade una dimensión que una reedición por sí sola no podría ofrecer. Sus recuerdos sitúan al Ingenieur SL dentro de la historia personal de quien lo diseñó y permiten entender por qué aquella combinación de precisión industrial y sensibilidad artística continúa siendo parte del ADN de la colección.

A medio siglo de distancia, el diseño de Genta conserva algo especialmente difícil de fabricar: una identidad reconocible sin necesidad de permanecer idéntico. Ahí reside la diferencia entre conservar un objeto histórico y mantener vivo un lenguaje creativo.