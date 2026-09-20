Un nuevo tono de esmalte rosa vivo cambia la apariencia de Alhambra, el motivo de Van Cleef & Arpels inspirado en el trébol de cuatro hojas que, desde 1968, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la Maison. La nueva propuesta lleva ese código hacia una dimensión más luminosa y transparente, utilizando un material que la firma trabaja desde sus primeros años y que ahora adquiere una expresión inédita dentro de esta colección.

La nueva interpretación reúne cinco creaciones Vintage Alhambra y Magic Alhambra: un sautoir, un collar, un colgante, una pulsera y unos pendientes. Todas incorporan el esmalte rosa translúcido dentro de la característica montura de oro, conservando la silueta del trébol y el doble contorno de pequeñas esferas doradas que distingue al motivo.

Un rosa creado a partir de oro

El color es uno de los aspectos más particulares de esta nueva versión. Van Cleef & Arpels desarrolló el esmalte específicamente para estos diseños en sus talleres de Ginebra y recurrió a una técnica inspirada en el rouge à l’or, un procedimiento que se remonta al siglo XVII.

En lugar de conseguir el tono únicamente mediante pigmentos, la técnica utiliza finas partículas de oro presentes en la composición del material. El resultado depende de factores extremadamente precisos, entre ellos el tamaño, la forma y la concentración de esas partículas. El desarrollo del procedimiento requirió varios años de investigación en los talleres de la Maison.

El efecto final tampoco busca un rosa transparente. El esmalte conserva una apariencia translúcida y está atravesado por pequeñas burbujas que aportan profundidad y movimiento. Al combinarse con el oro amarillo, la superficie abombada de cada trébol refleja la luz y genera destellos tornasolados.

Van Cleef & Arpels reinventa Alhambra con un nuevo esmalte rosa Van Cleef & Arpels



Alhambra, un icono construido durante décadas

La importancia de esta propuesta se entiende mejor al revisar la historia del motivo. El primer sautoir Alhambra apareció en 1968 con 20 motivos de oro amarillo texturizado, cada uno enmarcado por un doble contorno perlado. Su diseño estilizado y su facilidad para acompañar el uso cotidiano ayudaron a convertirlo rápidamente en una pieza característica de la Maison.

Desde entonces, Alhambra ha cambiado de materiales, colores y acabados sin abandonar su forma esencial. El motivo se ha realizado en oro amarillo, rosa y blanco; con superficies pulidas, texturizadas o guilloché; y en combinación con nácar, ónice, cornalina, diamantes, otras piedras e incluso porcelana de Sèvres. El nuevo esmalte rosa continúa precisamente con esa tradición de transformación.

Van Cleef & Arpels reinventa Alhambra con un nuevo esmalte rosa Van Cleef & Arpels



El oficio detrás de una superficie aparentemente sencilla

La complejidad no termina en la creación del color. Van Cleef & Arpels señala que sus talleres dominan más de quince técnicas de esmaltado, entre ellas la pintura en miniatura, la grisalla, el plique-à-jour y el esmalte moldeado. Para las nuevas piezas de Alhambra, el trabajo combina el desarrollo del material con procesos de joyería, engastado y pulido.

Cada motivo de esmalte debe ajustarse dentro de una montura de oro con doble hilera de pequeñas esferas pulidas a mano. La precisión resulta especialmente importante en las superficies abombadas, mientras que las cadenas facetadas ayudan a potenciar el brillo. Antes de salir de los talleres, las piezas pasan por una inspección minuciosa para comprobar los estándares de calidad de la Maison.

Van Cleef & Arpels reinventa Alhambra con un nuevo esmalte rosa Van Cleef & Arpels



Una nueva lectura para un símbolo de la suerte

El esmalte forma parte de la historia de Van Cleef & Arpels desde 1906 y ha aparecido en joyas, relojes y objetos preciosos a través de diferentes técnicas y periodos. Su capacidad para producir color, transparencia, luz y profundidad explica por qué sigue siendo un material relevante para la creación contemporánea de la Maison.

Con Alhambra, el material adquiere ahora una función especialmente interesante: no sustituye el lenguaje del icono, sino que modifica la manera en que la luz lo recorre. El resultado demuestra que un motivo reconocido durante décadas todavía puede cambiar sin perder aquello que lo hizo memorable.