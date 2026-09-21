Rebecca Donaldson: el camino de una role model

Fotografías de ALFONSO ANTON CORNELIS

Fashion styling de CHRISTIAN MARCHESICH

Entrevista de MARÍA JOSÉ GUZMÁN

Rebecca Donaldson es tan encantadora y genuina que basta con platicar con ella unos cuantos minutos para quedar cautivada con su dulzura y carisma. La conocí el año pasado, en una evento de la marca de zapatos Aleví Milano, que se celebró durante la semana del Gran Premio de la Ciudad de México. Rebecca estaba en la capital para cumplir algunos compromisos de trabajo y aprovechar para acompañar a su novio, el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, durante su participación en la máxima competencia automovilística. En este encuentro, Rebecca me pareció una mujer impresionante: obviamente de una belleza idílica, pero fue su gentileza y calidez lo que verdaderamente me atraparon. Desde ese momento supe que la quería tener en portada para Bazaar. Justo un año después, me enorgullece presentarla por primera vez en nuestro título, engalanando de la mejor manera una de las covers más especiales del año. La íntima charla que tuve con ella para acompañar esta impresionante historia fotografiada en Roma, con piezas de alta joyería de Bvlgari, fue toda una agradable revelación.

¿Qué me puedes contar sobre tu infancia en tu natal Escocia?

Soy de un pueblo del centro de Escocia llamado Scone, en Perthshire. Sinceramente, fue un lugar estupendo para crecer. Mi infancia estuvo llena de libertad, porque era un lugar muy seguro, con muchos espacios para correr y explorar. Así que mis amigos y yo siempre estábamos afuera y teníamos la suerte de poder jugar hasta que anochecía.

¿Podrías contarme cómo fue tu trayectoria hasta convertirte en modelo?

Empecé a trabajar como modelo a los 17 años, cuando firmé con una agencia. Sin embargo, al igual que muchas modelos, decidí no dedicarme a ello de tiempo completo desde el principio porque quería centrarme en ir a la universidad. Así que tengo una Licenciatura en International Fashion Branding. Dicho esto, eso demuestra claramente mi pasión por el sector. Crecí leyendo revistas de moda y editoriales, y siempre me ha fascinado la creatividad de esta industria. Y eso se convirtió de forma natural en mi carrera como modelo.

¿Disfrutaste de esos años estudiando moda?

La verdad es que me encantó. Me pareció una carrera estupenda. Fue súper interesante. Guardo muy buenos recuerdos de mi etapa en la universidad. De hecho, después de graduarme, trabajé un poco como estilista de moda durante tres o cuatro años antes de mudarme a Londres. Así que sí, tuve experiencia tanto delante como detrás de la cámara.

Fotografías de ALFONSO ANTON CORNELIS

Fashion styling de CHRISTIAN MARCHESICH

Vestido, Gucci.

Aretes, collar, brazalete y anillo de la colección de Alta Joyería Eclettica, Bvlgari.

¿Luego te mudaste a Londres y te dedicaste al mundo del modelaje con más intensidad?

Cuando me mudé a Londres tuve que decidir si seguía con el modelaje o me dedicaba al estilismo. Aunque me encantaba el fashion styling, éste me hizo valorar el modelaje de otra manera. Así que decidí centrarme en modelar y poner toda mi energía en ello.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción hasta ahora en tu carrera?

Me cuesta bastante responder a esta pregunta porque una de las cosas con las que siempre tengo dificultades es permitir sentirme realizada. Pero siempre estoy pensando en lo que quiero hacer a continuación, cuál es mi próximo objetivo. Sin embargo, si tuviera que elegir, creo que algunas de mis mayores satisfacciones profesionales probablemente serían las portadas que hecho de revistas. Trabajo muy, muy duro. Me encanta colaborar en las producciones editoriales. Creo que es algo muy creativo y muy colaborativo. Me gusta ver el resultado final en mis manos, en la portada de una revista.

¿Y qué hay de los mayores retos a los que te has enfrentado hasta ahora? ¿Cuáles serían las dificultades con las que te has topado a lo largo de este camino?

Probablemente diría que el mayor reto es la autoaceptación. Es algo que seguramente experimentan muchas modelos. Cuando acudes a castings para trabajos y no te contratan, es muy fácil empezar a compararte con los demás en esas situaciones. Sin embargo, después de graduarme y empezar a trabajar como estilista adquirí una perspectiva diferente, al estar detrás de la cámara, y me di cuenta de que, la mayoría de las veces, no es necesariamente que haya algo malo en tu aspecto, sino más bien si encajas bien en ese trabajo o en esa marca.

Fotografías de ALFONSO ANTON CORNELIS

Fashion styling de CHRISTIAN MARCHESICH

Traje, Gucci.

Aretes, collar, reloj y anillo de la colección de Alta Joyería Eclettica, Bvlgari.

Pero debe de ser muy frustrante estar ahí, trabajar duro, hacer lo que tienes que hacer y, al final, no conseguirlo. Es como una maratón. Hay que tener mucha resistencia y mucha capacidad de recuperación para seguir intentándolo, ¿no?

Por supuesto. Y creo que eso es algo que, cuando eres tan joven, casi no entiendes. Pero a medida que vas creciendo, vas desarrollando esa resiliencia. Sin embargo, a una edad tan temprana, no tienes la experiencia necesaria, y es muy duro para las chicas y los chicos jóvenes. Y a veces la gente no se da cuenta de lo difícil que es para una modelo tan joven soportar ese tipo de presión. Por eso tenemos que valorar eso en las modelos y concienciar sobre ello. Cómo afecta a la salud mental, cómo afecta a la imagen corporal. Eso ya es bastante difícil para cualquier adolescente, pero imagínate estar en el punto de mira o intentar labrarse una carrera siendo tan joven. Es muy duro.

¿Contaste con mucho apoyo de tu familia y tus amigos para superar esta etapa como una chica joven que se enfrentaba a toda esa presión?

Siempre he tenido una familia muy unida y tengo una relación muy estrecha con mis amigos y mi familia. De hecho, mis amigos no tienen nada que ver con el mundo de la moda. Todos trabajan en otros sectores. Eso me ayudó a mantener una mayor serenidad ante todo. Fue muy saludable tener ese respiro con amigos que no tienen nada que ver con la industria, para poder mantener un equilibrio en mi vida.

Ya sea por tu carrera profesional o por tu vida personal, tienes la oportunidad de viajar mucho a diferentes lugares de todo el mundo. ¿Podrías contarme cuáles son algunos de esos lugares que ocupan un lugar especial en tu corazón?

Probablemente hay un par de sitios que siempre me parecen especiales. Sídney es, sin duda, uno de ellos. Viví ahí hace unos años y ahora realmente lo siento como mi segundo hogar. Fue uno de los mayores riesgos que he asumido en mi carrera: mudarme al otro lado del mundo sin conocer a nadie. Y, a pesar de esa incertidumbre, me sentía muy en paz mientras estuve ahí, y se convirtió en una experiencia muy significativa para mí. El otro lugar que ocupa un lugar especial en mi corazón es Ciudad de México. Me encanta la gente de ahí. La energía es siempre increíble, y todo el mundo es muy cálido y amable. Así que, tanto si voy por trabajo como si sólo estoy de visita en mi tiempo libre, siempre es un lugar al que tengo muchas ganas de volver.

Tienes una relación realmente encantadora, como una preciosa hermandad entre mujeres maravillosas, como Alexandra Leclerc o Carmen Montero. Siempre se apoyan mutuamente cuando están juntas y en las redes sociales. ¿Puedes hablarme de este vínculo especial que has creado con ellas?

Por supuesto. Las chicas son increíbles y me siento muy afortunada de haberlas conocido. De forma natural, nos llevamos muy bien. También hay un gran nivel de comprensión entre nosotras. Todas estamos en una situación bastante única, en la que viajamos constantemente para apoyar a nuestras parejas mientras persiguen sus metas, al tiempo que también trabajamos en nuestras propias carreras y ambiciones. Todas intentamos encontrar ese equilibrio entre ambas cosas porque, como has mencionado, realmente se siente como una hermandad. Hay mucho apoyo y ánimo entre nosotras. Y, sinceramente, me encanta ver a las chicas triunfar en aquello por lo que luchan y en lo que les apasiona.

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Fashion styling de CHRISTIAN MARCHESICH

Top, Elie Saab.

Aretes, collar y broche de la colección de Alta Joyería Eclettica, Bvlgari.

¿Qué haces para desconectar o relajarte tras el torbellino que supone viajar por todo el mundo? Y también, tras las experiencias estresantes de ir a castings y tener todas esas sesiones fotográficas maratonianas como la que tuvimos en Roma...

En mi caso, la mejor forma de relajarme es, sencillamente, pasar tiempo en casa. Valoro mucho estar rodeada de mi familia, mis amigos y mi novio. Después de viajar tanto, disfruto volviendo a una buena rutina. Simplemente comer y dormir bien. Tomarme un tiempo para recargar pilas. Pero, en realidad, lo que más aprecio es el tiempo de calidad que puedo pasar con las personas que quiero. Ese es el remedio perfecto para todo.

Ahora vives en Mónaco. ¿Puedes recomendarnos algunos de tus sitios favoritos de ahí?

La mayoría de mis recomendaciones girarán probablemente en torno a la comida. Nos encanta comer. Si buscas un buen filete, sin duda te recomendaría el Beefbar. Sin embargo, tienes que probar su boloñesa porque está increíble, probablemente sea una de las mejores boloñas que he probado en mi vida. Lo cual es sorprendente para un restaurante especializado en carnes. Y me encanta la comida japonesa. Uno de los mejores sitios para comer wakame es un restaurante muy pequeño que hay en un mercado, y probablemente sirva uno de los mejores sushis que he probado nunca. Se llama Kodera. Es toda una experiencia culinaria; para todos los sibaritas y amantes de la comida, es un buen lugar para ir.

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Fashion styling de CHRISTIAN MARCHESICH

Blazer, falda y zapatos, Ferragamo.

Aretes, collar, brazalete y anillos de la colección de Alta Joyería Eclettica, Bvlgari.

Hablemos de tus cosas favoritas. ¿Tienes alguna película predilecta?

Tal vez suene ridículo, pero mi película favorita es cualquiera de las de los Minions o de Mi villano favorito. Sólo tengo que ponerla y me anima muchísimo.

¿Hay algún libro que te haya atrapado recientemente?

Normalmente suelo leer más libros de no ficción, pero últimamente he estado leyendo más libros de fantasía y los estoy disfrutando mucho. Hace poco terminé la serie de Rebecca Yarros, que me encantó.

¿Puedes compartirnos cuál es tu rutina diaria de belleza?

Me preocupo mucho no sólo por lo que me pongo en la piel, sino también por lo que ingiero. Por eso, cada mañana, lo primero que hago, antes de comer o beber algo, es tomarme una taza de caldo de huesos. Es estupendo para mantenerte hidratada, tanto el cuerpo como la piel. Y también tomo muchos tipos diferentes de suplementos. Pero en lo que respecta al cuidado de la piel, me gusta que sea bastante sencillo. Utilizo Dermalogica, la gama para la salud de la piel. Y hago un poco de terapia con luz roja.

Fotografías de ALFONSO ANTON CORNELIS

Fashion styling de CHRISTIAN MARCHESICH

Vestido, Dior.

Aretes, collar, brazalete y anillo de la colección de Alta Joyería Eclettica, Bvlgari.

En cuanto a las joyas, ¿cuál es tu pieza favorita para un look informal y cuál para un evento más glamuroso o elegante?

Suelo optar por looks bastante sencillos para el día a día. Ahora mismo me encantan los relojes vintage. Normalmente los combino sólo con algunas pulseras delicadas, algo bastante simple. Pero si tuviera que acudir a un evento, como una gala, estaría bien elegir piezas que quizá sean un poco más especiales, que destaquen.

De la sesión fotográfica en Roma, ¿hubo alguna pieza que te llamara la atención?

Todas y cada una de las joyas eran absolutamente increíbles. Cada vez que me ponían algo, me quedaba boquiabierta. Pero, si tuviera que elegir una, sería uno de los anillos. Creo que era uno con un diamante central de talla cojín con diamantes baguette en el aro, y era sencillamente impresionante.

¿Cuál es el mejor consejo de estilo que te han dado?

Crear un armario con prendas básicas. Especialmente hoy en día, con las redes sociales, es muy fácil dejarse llevar por las tendencias y sentir que siempre necesitas algo nuevo. Pero he aprendido que es mucho más importante invertir en prendas de alta calidad que duren años y que se puedan combinar de múltiples formas. Tener esas piezas atemporales te proporciona una base sólida, al tiempo que te permite divertirte añadiendo toques personales.

Fotografías de ALFONSO ANTON CORNELIS

Fashion styling de CHRISTIAN MARCHESICH

Vestido, Gucci.

Aretes y collar de la colección de Alta Joyería Eclettica, Bvlgari.

Modelo: Rebecca Donaldson.

Maquillaje: Manuela Balducci.

Peinado: Manuel Sunda.

Nail artist: Silvia Magliocco.

Asistentes de fotografía: Lorenzo Beretta y Alessandro Susmel.

Director de casting: Kegan Webb.

Producción: BRAVA Productions.

Video: Sergei Antonov.

¿Tienes algún modelo a seguir entre las mujeres?

Probablemente diría que mi hermana mayor. Es una de las personas más inteligentes que conozco en el ámbito laboral. Simplemente se marca objetivos y luego los consigue. Y hace unos años —es esteticista, así que tiene su propia clínica— la llevaba a tiempo completo mientras terminaba una carrera universitaria y, además, estaba embarazada... todo al mismo tiempo. Ella encarna de verdad lo que significa “tenerlo todo”. La forma en que equilibra su vida personal y profesional. Y se ha construido la vida de sus sueños sólo gracias a la pasión por su trabajo y a la confianza en sí misma. Ahora tiene una hija y, además, es una madre increíble. Así que tengo ese modelo a seguir al que admirar.

¿Qué es lo que más te hace feliz hoy en día y por qué?

Ya lo he mencionado antes, cuando hablaba de cómo me relajo. Para mí, la felicidad viene realmente de estar rodeada de las personas a las que más quiero. Supongo que puede parecer una respuesta obvia. Pero cuando creas círculos de seres queridos que se preocupan por ti, a los que tú quieres de verdad y cuya compañía disfrutas, creo que eso marca la diferencia. Al llevar una vida tan ajetreada, para mí es muy importante dedicar tiempo a bajar el ritmo y disfrutar de esos momentos de calidad con las personas que realmente me importan. Y eso también me ayuda a mantenerme fiel a mis raíces.