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Sofa Bed: el arte del diseño versátil y el confort contemporáneo

Septiembre 15, 2026 • 
Harper’s Bazaar
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Si en algún momento has soñado con optimizar los metros cuadrados de tu espacio sin comprometer un solo ápice de estilo ni derribar una pared, no estás sola. Ya sea que habites un loft de líneas limpias o un departamento de atmósfera acogedora, la premisa del interiorismo actual es clara: transformar cada rincón en una declaración de sofisticación y practicidad.

Para dialogar con este estilo de vida dinámico, Luuna presenta su más reciente innovación: Sofa Bed. Una pieza clave que fusiona con elegancia dos de los pilares más importantes del hogar: la privacidad reconfortante de la recámara y la calidez social de la sala de estar, el verdadero escenario de charlas interminables y veladas inolvidables.

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La evolución de los espacios multifuncionales

Pensado para dialogar con la arquitectura contemporánea de lofts, estudios y residencias de espíritu versátil, el Sofa Bed de Luuna responde a una nueva filosofía del habitar: los espacios ya no son estáticos. Hoy, las habitaciones se transforman según la hora del día sin perder un solo grado de confort ni estética.

Con un movimiento fluido e intencional, esta propuesta pasa de ser un sofá de silueta refinada a una cama de descanso supremo. Lejos de ser un simple mueble funcional, se posiciona como una pieza ancla de diseño, concebida para adaptarse al ritmo de nuestra rutina diaria con sutileza y carácter.

Un santuario híbrido: de día y de noche

¿Cómo integrar el Sofa Bed a tu rutina con estilo?

  • En las mañanas: un refinado santuario de lectura acompañado de un café humeante.
  • Por la tarde: el escenario perfecto para una sesión de home office o una charla espontánea con amigas.
  • Al caer la noche: un espacio híbrido para relajarte antes de transformar la habitación en la suite de invitados ideal.
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Ingeniería y confort sin concesiones

A diferencia de un sofá cama tradicional, Sofa Bed se siente igual de bien de día que de noche.

  • Su estructura de madera resistente soporta el uso diario.
  • Además, su superficie de descanso lleva el mismo confort que distingue a los colchones Luuna gracias a su Luuna Core System®, que permite que cada noche se descansa igual de bien.

Personalización a la medida

Para quienes buscan un diálogo armónico con el diseño interior de su hogar, Luuna Sofa Bed ofrece una adaptabilidad estética excepcional. Sus fundas se quitan y se lavan con la misma facilidad que las de Sofa Modular, así que mantenerlo limpio es demasiado sencillo. Vienen en hasta 10 colores y 3 telas, para elegir según la temporada o para darle otra cara a los espacios de tu hogar.

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La nueva era del bienestar en casa

Luuna ha logrado reinventar el concepto de descanso, convirtiendo el bienestar diario en una experiencia de diseño que se amolda a las exigencias del estilo de vida contemporáneo.

Descubre el Luuna Sofa Bed e intégralo como la pieza clave de tu hogar. Disponible en boutiques físicas Luuna y enluuna.mx. Además, te invitamos a sumergirte en su propuesta visual a través de sus plataformas oficiales en Instagram y Facebook.

Harper’s Bazaar
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