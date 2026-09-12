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Kia Seltos 2027: diseño, tecnología y una nueva versión híbrida llegan a México

Septiembre 11, 2026 • 
Harper’s Bazaar
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Negro, plata y una nueva generación de Seltos, Kia presentó en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del WTC la Kia Seltos 2027, con un dress code Glam Black & Silver que acompañó una noche dedicada a conocer los cambios de uno de sus modelos de mayor venta en México.

Entre los invitados estuvieron Jaime Camil, Pau Capetillo, Regina Murguía y José Pablo Minor, entre otras personalidades que se dieron cita para conocer el modelo. La música también tuvo un lugar importante en la noche con la presentación de Rock Jude Fest.

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La elección del escenario tenía sentido frente al nuevo lenguaje visual del vehículo. En su segunda generación, Seltos abandona varias de las formas de su antecesora para adoptar trazos más rectos, una parrilla amplia en negro brillante y la firma luminosa vertical LED Star Map. Atrás, las luces recorren prácticamente todo el ancho y terminan en ángulos de 90 grados.

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También cambian sus proporciones, ahora mide 4,460 mm de largo y 1,830 mm de ancho, mientras que la distancia entre ejes aumenta hasta los 2,690 mm. Las manijas retráctiles se integran a la carrocería y ayudan a mantener los laterales visualmente más limpios.

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El cambio continúa al abrir la puerta, las versiones a gasolina incorporan de serie una pantalla central panorámica de 27 pulgadas, acompañada por un clúster digital de 10 pulgadas. Apple CarPlay y Android Auto funcionan de manera inalámbrica y, cuando el vehículo está detenido, la pantalla permite proyectar contenido de YouTube, TikTok y Pluto TV, además de acceder a videojuegos preinstalados.

En la versión SX aparecen detalles como techo panorámico, asiento del conductor con ajuste eléctrico, iluminación ambiental configurable en 64 colores y sistema de audio Bose de ocho bocinas.

La X-Line HEV lleva el tratamiento visual a otro terreno. Utiliza una parrilla diamantada específica, rines negros de 19 pulgadas, molduras y espejos en negro brillante e insertos Gun Metal. En la cabina aparecen asientos de piel con bordados X-Line, cabeceras tipo malla, volante calefactable y un display panorámico compuesto por pantallas de 12.3, 5 y 12.3 pulgadas. El audio corre a cargo de Harman Kardon.

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Por primera vez, la gama incluye una variante HEV. Combina un motor 1.6 litros GDI con uno eléctrico para producir 154 hp y 195 lb-pie de torque, asociados a una transmisión de doble embrague de seis velocidades. Kia reporta un rendimiento combinado de hasta 25.11 km/l.

Para quienes buscan mayor potencia, la nueva opción 1.5 Turbo GDI desarrolla 197 hp y 187 lb-pie de torque con transmisión automática de ocho velocidades. La versión de entrada utiliza un motor 1.5 litros de 113 hp con transmisión IVT.

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La seguridad también se extiende a toda la gama. Desde las versiones de acceso se incluyen asistencias ADAS como control crucero inteligente con Stop & Go, prevención de colisión frontal con función de giro en intersecciones, mantenimiento y seguimiento de carril y alerta de atención al conductor.

Seltos tiene un peso particular dentro de Kia México: desde su llegada al país en 2020 ha superado las 105 mil unidades vendidas. Para 2027, la marca apuesta por una segunda generación considerablemente distinta, con mayor espacio, nuevas mecánicas y una cabina donde la tecnología ocupa buena parte del tablero.

Harper’s Bazaar
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