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Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, a los 27 años

El joven modelo había trabajado para firmas como Calvin Klein y Dolce & Gabbana y en sus últimos años habló abiertamente sobre recuperación, adicción y salud mental

Septiembre 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
RE/DONE x Kaia Gerber 'Short/Cuts' Launch Event

Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, a los 27 años

Gilbert Flores/WWD via Getty Images

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió este 20 de septiembre de 2026 a los 27 años. El médico forense del condado de Los Ángeles informó que el joven falleció en un centro de rehabilitación; por ahora, la causa de muerte no ha sido determinada y la autopsia continúa pendiente. La familia pidió privacidad ante la pérdida.

El hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber

Presley Gerber era el único hijo varón de Cindy Crawford y Rande Gerber, quienes también son padres de Kaia Gerber. Nació el 2 de julio de 1999 en Los Ángeles y creció cerca de una industria que conocía bien a través de sus padres: su madre se convirtió en una de las modelos más reconocidas de su generación, mientras que su padre desarrolló una carrera empresarial vinculada al entretenimiento y la hospitalidad.
A diferencia de la trayectoria más consolidada de Kaia Gerber, Presley Gerber mantuvo una presencia más discreta, aunque también trabajó como modelo. Comenzó profesionalmente durante la adolescencia, cuando tenía 15 años, y llegó a participar en campañas para firmas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Dolce & Gabbana, además de desfilar para casas como Moschino.

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Una carrera marcada por la moda

Su apellido lo colocó desde muy joven frente a la atención de la industria. Sin embargo, Presley Gerber no construyó una carrera tan prolongada como la de su hermana, que ha desarrollado una trayectoria internacional en pasarelas, campañas y portadas.
En los últimos años, su vida personal ocupó más espacio en las conversaciones públicas que su trabajo frente a las cámaras. En 2019 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y posteriormente recibió una sentencia que incluyó libertad condicional, un programa relacionado con conducción bajo los efectos del alcohol y servicio comunitario.

Presley Gerber habló públicamente sobre sus dificultades

Antes de su muerte, Presley Gerber había utilizado sus redes sociales para hablar de salud mental, consumo de sustancias y recuperación. En distintas publicaciones explicó algunos de los problemas que atravesaba y buscó convertir su experiencia en una conversación abierta sobre asuntos que durante mucho tiempo permanecieron en privado.
En marzo de 2026 compartió una publicación sobre su experiencia con ibogaína, un tratamiento psicodélico que algunas personas han utilizado en procesos relacionados con la adicción. En ella expresó la esperanza de que aquella experiencia representara un punto de inflexión en su recuperación.
Su hermana Kaia Gerber también había hablado recientemente sobre las dificultades que su familia enfrentó durante años. En una entrevista publicada antes de su muerte, describió la lucha de su hermano con la adicción como un proceso que había afectado a toda la familia y destacó la decisión de Presley de hablar públicamente sobre lo que estaba viviendo.

La familia pide privacidad

La noticia llega después de una etapa en la que Presley Gerber había hecho de su propia experiencia una parte visible de su vida pública. Esa exposición contrastaba con la tradicional reserva de la familia Crawford-Gerber, que durante décadas mantuvo buena parte de su vida privada lejos de los medios.
Por ahora, Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber no han ofrecido detalles sobre las circunstancias de la muerte. A través de un representante, la familia pidió privacidad durante este momento.

cindy crawford Muerte
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