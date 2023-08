Cindy Crawford: la supermodelo que posó para más de 600 portadas

Cindy Crawford nació en Illinois, Estados Unidos en 1966 y al igual que las otras supermodelos, su carrera no inició en las pasarelas, de hecho debutó ante los reflectores como conductora de House of Style de MTV donde permaneció por cerca de 6 años. Cabe destacar que el primer año de permanencia en el programa, la modelo no recibió pago, pero ella sabía que sería una buena plataforma para debutar en las pasarelas.

Además de televisión, Cindy Crawford también incursionó en el cine y en campañas publicitarias en las que su característico lunar tomó un papel protagónico que la catapultó como un símbolo de la belleza en los 80’s y 90’s.

Cindy Crawford, la supermodelo del icónico lunar

Uno de los más grandes aciertos de la carrera de Cindy Crawford consistió en no aceptar la sugerencia de retirarse el característico lunar que la posicionó como un símbolo de belleza femenina.

Las autoridades de Noruega reportaron un incremento de 300% en los accidentes automovilísticos desde que el rostro de la estadounidense inundó los anuncios publicitarios en las carreteras, por lo que decidieron retirarlos ya que el rostro de Cindy Crawford fue el motivo de distracción.

Fue la primera supermodelo en posar desnuda para la revista Playboy quien la considera como una de las 100 mujeres más sexys del siglos XX y la segunda más hermosa sólo después de Demi Moore.

Estuvo casada por cuatro años con Richard Gere; sin embargo, su matrimonio terminó en el año 1995 y tres años más tarde se comprometió con el empresario Rande Gerber con quien tiene dos hijos, Presley y Kaia.

Aunque se retiró del modelaje en 2016, a los 50 años, la estadounidense sigue participando en videos musicales, su más reciente colaboración fue en 2015 con la artista Taylor Swift.