Bra tops: Prada transforma la prenda más íntima en una apuesta para primavera-verano 2027

El bra top deja de funcionar como un simple gesto de piel y adquiere una función estructural en la nueva colección de Prada para primavera-verano 2027. Presentado durante Milan Fashion Week, el diseño aparece combinado con faldas de distintas proporciones, chamarras de cuero y prendas de punto, en una propuesta que vuelve a jugar con una de las obsesiones habituales de Miuccia Prada y Raf Simons: cambiar la relación convencional entre las prendas.

La colección coloca a las faldas en el centro, pero los bra tops funcionan como el contrapunto que permite construir buena parte de esas siluetas. En algunos looks apenas cubren el busto; en otros incorporan tirantes, aplicaciones o estructuras que los acercan más a una pieza de ropa que a una prenda interior. La combinación resulta especialmente relevante porque modifica la manera tradicional de entender el conjunto de dos piezas.

Del underwear a la prenda exterior

El bra top lleva varias temporadas apareciendo en pasarelas y street style, pero Prada propone una lectura menos asociada a la estética deportiva o festivalera. Aquí se lleva con faldas midi, diseños plisados, siluetas asimétricas y piezas con aberturas, creando una proporción en la que el torso queda deliberadamente expuesto.

La propuesta no busca que todas las mujeres adopten el mismo nivel de desnudez. Al contrario, la variedad de capas de la colección permite observar distintas posibilidades: un bra puede quedar completamente expuesto, convivir con una chamarra amplia o integrarse bajo una prenda transparente. Esa flexibilidad hace que la tendencia tenga mayor recorrido fuera de la pasarela.

Prada cambia la proporción

Una de las características más interesantes de la colección es la tensión entre una parte superior mínima y una parte inferior mucho más trabajada. Las faldas aparecen con volumen, plisados, estampados florales, pedrería, lentejuelas, rosetas y aberturas, mientras que el top reduce visualmente la parte superior del cuerpo.

El resultado genera una silueta muy diferente a la del traje o el vestido convencional. La falda adquiere protagonismo y el bra top funciona casi como una pausa visual. Prada lleva esa fórmula hacia diferentes registros sin abandonar la sofisticación que caracteriza a la casa.

Cuero, punto y transparencias equilibran el look

La colección también demuestra que el bra top no necesita construirse dentro de una estética exclusivamente sensual. Una de las combinaciones más interesantes aparece junto a chamarras de cuero oversized, que aportan peso y volumen a una parte superior mucho más pequeña.

En otros looks, el punto, las camisas y las capas ligeras introducen una lectura más cotidiana. Esta mezcla resulta importante porque desplaza al bra top de la categoría de pieza ocasional y lo convierte en un elemento que puede formar parte de un clóset más amplio.

Una tendencia que exige jugar con las capas

Para llevar la propuesta de Prada sin reproducir literalmente la pasarela, la opción más sencilla consiste en utilizar el bra top como una capa intermedia. Una camisa blanca abierta, una chamarra de cuero o un cárdigan pueden reducir la exposición sin perder la proporción característica de la tendencia.

También funciona con una falda midi de cintura alta. El pequeño espacio entre ambas piezas es suficiente para recuperar la idea que Prada plantea para primavera-verano 2027, mientras que una tercera prenda permite adaptar el conjunto a diferentes contextos.

La fuerza de esta propuesta no está únicamente en mostrar más piel. Prada vuelve a demostrar que una prenda cambia por completo cuando se modifica su contexto: un bra puede ser íntimo, deportivo o convertirse en el punto de partida de un look sofisticado. Para primavera-verano 2027, la pregunta ya no parece ser si puede llevarse fuera de la ropa interior, sino qué sucede cuando se convierte en parte de la arquitectura del conjunto.