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Belleza

Latte Nails: las uñas color café con leche perfectas para darle la bienvenida al otoño

La combinación de café con leche se convierte en el color predominante de esta temporada otoñal. ¡Descubre cómo llevar la manicura café con leche más elegante!

Septiembre 22, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Sin duda los tonos tonos café son el clásico de la temporada de otoño/invierno y este año vuelven a apoderarse de las tendencias con la llegada del otoño, pero esta temporada lo hacen en su versión más cremosa.

Instagram: @nailartbyqueenie

La tendencia combina marrones suaves, beige, caramelo, crema y moka para crear manicuras que recuerdan a la mezcla del espresso con la leche. Esta mezcla de colores es el resultado de las manicuras nude y del efecto no-mani manicure que dominó durante el verano: los rosas translúcidos ceden terreno a tonos más cálidos y cremosos de cara al otoño.

¿Qué son las latte nails?

A diferencia de las clásicas uñas marrones, las uñas café con leche no se limitan a un único esmalte. La clave está en recrear las distintas tonalidades que aparecen al mezclar café y leche, desde un beige muy claro hasta caramelo, toffee, moka o chocolate. Los tonos beige lechosos y taupe ofrecen un resultado discreto, mientras que los caramelos aportan mayor calidez y los marrones intensos acercan la manicura al efecto moka. Dicho dinamismo entre dichas tonalidades hace que esta manicura sea muy favorecedora para destinos tonos de piel.

Sin embargo las manicuras inspiradas en el café no es moda nueva, pero empezaron a ganar fuerza hacer varias temporadas junto a la estética latte makeup, cuando los tonos caramelo como el cacao, cream y ámbar pasaron de beauty makeup a las uñas.

Esta nueva tendencia está reinando la temporada por funcionar como punto intermedio entre las uñas nude y los tradicionales esmaltes oscuros del otoño. Son ideales para las chicas que quieren una manicura natural, combinada con calidez.

3 ideas de latte nails para llevar este otoño

Iced latte nails

Uno de nuestros diseños favoritos es una manicura degradada de beige a café se, este diseño se caracteriza por tener una base nude translúcida sobre la que aparecen pinceladas degradas en tonos marrón, caramelo y blanco lechoso. El resultado reproduce visualmente el momento en el que el café comienza a mezclarse con la leche, creando un efecto acuoso y ligeramente marmoleado. Es una opción ideal si buscas unas latte nails minimalistas sin recurrir a un color café completamente sólido.

Coffee marble nails

En este diseño el café es el protagonista, aquí predominan los marrones profundos combinados con lineas beige y crema que recorren cada uña de manera diferente. El acabado brillante aporta profundidad y hace que el diseño recuerde tanto a un café recién mezclado como a una piedra de mármol en tonos tierra. Ideal si buscas una manicura con colores intensos degradados.

Mocha Mousse Latte

@sansungnails bautiza su diseño como Mocha Mousse Latte y toma como referencia una paleta de marrones suaves y cremosos. Sobre una base translúcida aparecen remolinos en tonos moka, beige y blanco que se funden entre sí. El acabado glossy intensifica el efecto líquido y da como resultado una manicura cálida otoñal.

Sin duda si algo tienen a su favor las uñas café con leche es que no dependen de un solo diseño: pueden ser lisas, marmoleadas, glazed o degradadas. La única regla es que encuentres la combinación que más se adapte a tu estilo.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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