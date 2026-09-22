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Belleza

Black cherry nails: el color de uñas oscuro y elegante que dominará el otoño 2026

Las uñas color vino regresan este otoño 2026 en versiones borgoña, cereza oscura, efecto cat eye y acabados brillantes que hacen ver las manos más elegantes.

Septiembre 21, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Este otoño, las uñas color vino se posicionan como la alternativa más sofisticada al rojo clásico, con tonos que van del borgoña y el cherry red hasta los marrones más oscuros.

Getty Images

Además de funcionar especialmente bien durante los meses más fríos, su versatilidad permite llevarlos desde una manicura completamente lisa y ultrabrillante hasta diseños magnéticos que cambian dependiendo de la luz. Estas cinco ideas demuestran que el color vino puede reinventarse sin perder su elegancia.

Uñas vino oscuro

La versión más minimalista apuesta por un marrón vino extremadamente oscuro, con un acabado uniforme y de alto brillo. En uñas almendradas y largas, como las de la imagen, el tono adquiere todavía más profundidad y puede parecer chocolate, borgoña o prácticamente negro dependiendo de la iluminación. Es una opción ideal para quienes quieren llevar uñas oscuras sin recurrir al negro tradicional.

Uñas borgoña clásicas

El borgoña es uno de esos colores que regresan cada otoño. Aquí aparece sobre uñas largas y almendradas con un acabado cremoso y brillante. El ligero matiz violáceo del esmalte le da profundidad al rojo y consigue una manicura clásica que combina fácilmente con los tonos neutros y oscuros del guardarropa de otoño.

Vampire red nails

Entre el rojo y el negro aparecen las llamadas vampire red nails, una versión mucho más dramática de las uñas color vino. En este diseño, el centro conserva destellos rojos mientras los bordes se vuelven progresivamente más oscuros. El resultado crea un efecto de profundidad que recuerda al vidrio y hace que el color cambie visualmente con la luz.

Uñas borgoña con efecto cat eye

Para quienes prefieren algo menos convencional, el borgoña también puede llevarse con efecto cat eye. El diseño combina una base oscura con un reflejo rojo intenso concentrado en el centro de la uña, creando una especie de halo luminoso. El contraste con los bordes casi negros hace que el efecto magnético resulte todavía más evidente y le da dimensión a la manicura.

Uñas dark cherry magnéticas

El dark cherry lleva la tendencia hacia una versión más fría y brillante. Esta manicura combina una base cereza muy oscura con reflejos magnéticos grisáceos y plateados que aparecen principalmente en el centro. El acabado recuerda a una cereza negra bajo la luz y demuestra que los tonos vino también pueden funcionar en uñas cortas y de forma redondeada.

El color de uñas que reemplaza al rojo clásico en otoño

La ventaja de esta gama está precisamente en la cantidad de posibilidades que ofrece. Un borgoña cremoso puede convertirse en una manicura discreta y elegante, mientras que los efectos cat eye, magnéticos o glass transforman prácticamente el mismo color en un diseño mucho más llamativo.

Y aunque solemos asociar las uñas vino con diseños largos y almendrados, las referencias de esta temporada muestran que también funcionan en uñas cortas. La clave está en elegir el matiz: borgoña para un resultado clásico, dark cherry para acercarse al rojo, marrón vino para una estética minimalista y cat eye para añadir dimensión y brillo.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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