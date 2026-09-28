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Uñas café ojo de gato: el efecto magnético que transforma el clásico esmalte chocolate

El acabado nació de los esmaltes con partículas magnéticas y hoy se lleva en tonos café, mocha y chocolate para conseguir una manicura con profundidad y movimiento

Septiembre 27, 2026 • 
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Uñas café ojo de gato: el efecto magnético que transforma el clásico esmalte chocolate

Frazer Harrison/Getty Images

El esmalte café dejó de ser una elección discreta para convertirse en una superficie de luz. En su versión ojo de gato, el clásico chocolate adquiere un reflejo móvil que cambia según el ángulo de la mano, creando una manicura que puede parecer marrón oscuro en un momento y revelar destellos dorados, cobrizos o incluso ligeramente verdosos al siguiente. El resultado tiene la riqueza de un esmalte oscuro, pero con una dimensión mucho más sofisticada.

¿Qué son las uñas café ojo de gato?

El efecto se consigue con un esmalte que contiene partículas magnéticas. Después de aplicar el producto, se acerca un pequeño imán a la superficie antes de que el esmalte termine de fijarse. Las partículas se desplazan y concentran siguiendo la posición del imán, formando una franja luminosa que produce el característico efecto de profundidad.

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En lugar de cubrir la uña con un color completamente uniforme, esta técnica hace que el tono parezca moverse. Por eso las cat-eye nails tienen un comportamiento visual distinto al de una manicura metalizada convencional: el brillo no permanece estático, sino que cambia cuando se mueve la mano.

Por qué el café funciona especialmente bien

El marrón tiene una ventaja frente a otros colores utilizados para esta técnica y es que permite que el efecto magnético se vea sofisticado sin resultar excesivamente llamativo. Los tonos chocolate, espresso, café tostado, mocha y avellana funcionan como una base profunda sobre la que el reflejo puede adquirir matices metálicos.
La combinación tampoco es completamente nueva. El café se consolidó como uno de los tonos importantes de manicura durante 2025 y continuó entre las propuestas de color para 2026. Ahora, el acabado magnético modifica su apariencia y evita que el clásico esmalte chocolate se perciba plano.

De chocolate a efecto terciopelo

La posición del imán también permite cambiar el resultado. Cuando se concentra el pigmento en una línea definida en el centro, aparece el efecto tradicional de ojo de gato. Si se desplaza hacia uno de los extremos, la luz se dispersa y crea una apariencia más suave, cercana al acabado velvet nails o uñas de terciopelo.
Esta posibilidad explica parte de su atractivo actual. Una misma gama de café puede producir manicuras muy diferentes dependiendo de la dirección del reflejo, la cantidad de partículas magnéticas y la forma en que se construye la superficie.

La forma de uña que mejor acompaña el efecto

Las uñas almendradas y ligeramente puntiagudas favorecen especialmente este tipo de manicura porque su longitud permite que el reflejo tenga más espacio para desplazarse. En uñas cortas también funciona, aunque conviene concentrar el brillo en una zona más pequeña para conservar el efecto tridimensional.
El acabado brillante resulta fundamental. Un top coat de alto brillo intensifica la profundidad del pigmento y hace que el cambio de luz sea más evidente. En cambio, una superficie mate eliminaría buena parte del efecto por el que esta técnica resulta reconocible.

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