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Celebridades

Kate Middleton recupera el collar de amatistas de 103 años que perteneció a la Reina Isabel

La Princesa de Gales recuperó un espectacular collar de amatistas de 103 años que perteneció a la Reina Madre y esconde una historia ligada a la realeza británica.

Septiembre 25, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Kate Middleton ha vuelto a abrir el histórico joyero de la familia real británica. La princesa de Gales recuperó un espectacular collar de amatistas con 103 años de historia, una pieza que perteneció a Elizabeth Bowes-Lyon, conocida posteriormente como la Reina Madre.

Getty Images

Más allá de su llamativo color morado y su diseño de inspiración Art Déco, la joya es especialmente significativa por su origen: llegó a manos de la Reina Madre como regalo de bodas en 1923, convirtiéndose más de un siglo después en una de las piezas históricas que Kate Middleton ha incorporado a su propio estilo.

La historia del collar de amatistas de Kate Middleton

La historia de esta joya comienza en 1923, año en el que Elizabeth Bowes-Lyon contrajo matrimonio con el príncipe Alberto, duque de York, quien años después se convertiría en el rey Jorge VI.

Con motivo de la boda, la reina Alexandra (bisabuela de la actual familia real británica) regaló a Isabel este collar de amatistas. La pieza pasó así a formar parte de su colección de joyas décadas antes de que fuera conocida mundialmente como la Reina Madre.

El collar responde a la estética de los sautoirs que marcaron la joyería de los años veinte, caracterizados por sus cadenas largas y grandes colgantes.

¿Cómo es el collar de amatistas de la Reina Madre?

La pieza está formada por tres delicadas hileras que combinan diamantes, perlas y amatistas. Sin embargo, su elemento más reconocible se encuentra en el centro: una gran amatista en forma de corazón, enmarcada por diamantes.

El intenso tono violeta de la piedra convierte al colgante en el protagonista absoluto del diseño y explica por qué, a pesar de haber sido creado hace más de un siglo, mantiene una estética que puede integrarse perfectamente en un look contemporáneo.

collar kate middleton .png

Para su reciente aparición, Kate Middleton llevó el collar sobre un vestido morado de Jenny Packham, creando una combinación tonal que resaltaba todavía más las amatistas.

Getty Images

Una joya con más de un siglo de historia

Elizabeth Bowes-Lyon se convirtió en reina consorte en 1936 tras la llegada al trono de su esposo, Jorge VI. Después de la muerte del rey y la coronación de su hija Isabel II, pasó a ser conocida como la Reina Madre, título con el que sería identificada durante el resto de su vida.

Por ello, la aparición del collar en Kate Middleton no es simplemente la recuperación de una joya vintage. La pieza conecta directamente a la actual princesa de Gales con varias generaciones de la familia real británica.

Más de 100 años después de haber sido entregado como regalo de bodas, el collar de amatistas vuelve así a ocupar un lugar protagonista dentro del joyero real, esta vez de la mano de Kate Middleton.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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