Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Rubio bronce: el rubio de Penélope Cruz que ilumina el rostro y suaviza las facciones

Este tinte combina tonos dorados y caramelo para aportar dimensión y luminosidad al cabello. Así es el color tendencia del otoño 2026.

Septiembre 25, 2026 • 
Gabriela Santillán
rubio bronce.png

Se trata de un tono entre el castaño y el rubio y apuesta por la dimensión en lugar de un color uniforme.

Getty Images

Con la llegada del otoño, los tonos cálidos vuelven a convertirse en la tendencia en temas de colorimetría para el cabello y Penélope Cruz acaba de llevar uno de los colores de pelo que promete inspirar las próximas visitas al salón: el rubio bronce. La actriz sorprendió durante el Festival Internacional de Cine de Toronto 2026 con una melena considerablemente más clara, en la que los reflejos dorados y caramelo contrastan con una base castaña más profunda.

¿Qué es el rubio bronce?

El rubio bronce es una coloración cálida y multidimensional que combina una base más profunda con reflejos rubios en tonalidades doradas y caramelo. A diferencia de los rubios fríos o ceniza, esta tendencia aprovecha la calidez para conseguir un cabello más luminoso y con mayor profundidad visual.

En el caso de Penélope Cruz, el colorista y experto en tendencias capilares Tom Smith explica que se trata de una transformación más clara y atrevida de lo que suele llevar la actriz, aunque permanece dentro de la gama de tonos cálidos que habitualmente le favorece. Esta vez, los destellos dorados aparecen con mayor contraste sobre una base considerablemente más oscura.

El efecto coincide con un cambio que comienza a observarse en las tendencias de coloración: después de varias temporadas dominadas por tonos extremadamente difuminados y mezclados, el contraste vuelve a cobrar protagonismo para aportar dramatismo y dimensión al cabello sin perder sofisticación.

efecto rubio bronce.png

Una combinación especialmente favorecedora para quienes quieren aclarar su cabello sin abandonar por completo una base oscura.

Getty Images

¿Por qué el rubio bronce favorece al rostro?

Una de las claves está en la distribución del color. Mantener profundidad en la raíz mientras se incorporan tonos más claros permite crear diferentes puntos de luz en la melena, especialmente cuando los reflejos se colocan estratégicamente alrededor del rostro.

Los tonos dorados y caramelo aportan luminosidad y pueden suavizar visualmente el contraste entre el cabello y la piel. Más que transformar por completo el color natural, la intención es utilizar distintos niveles de luz para conseguir una melena con movimiento y dimensión.

Las técnicas de iluminación alrededor del rostro tampoco son nuevas para Penélope Cruz. El estilista Dimitris Giannetos ya había recurrido anteriormente a distintos tonos rubios distribuidos sobre su cabello castaño para conseguir dimensión sin ocultar por completo su base natural.

El rubio cálido regresa este otoño

Los coloristas han comenzado a apostar nuevamente por dorados luminosos, raíces de aspecto natural y colores con profundidad. La idea es conseguir un rubio que no parezca completamente uniforme, sino que conserve distintas tonalidades capaces de reflejar la luz.

El rubio bronce lleva esta tendencia un paso más allá al conservar suficiente castaño para crear contraste. Por ello puede ser una alternativa para las morenas que desean aclarar su melena sin pasar directamente a un rubio completo.

tinte rubio bronce.png

Los reflejos dorados y caramelo funcionan especialmente bien sobre pieles cálidas, mientras que las pieles más frías o rosadas pueden adaptar la tendencia utilizando beige más neutros.

Getty Images

¿Cómo pedir el rubio bronce en el salón?

Para conseguir un resultado similar al de Penélope Cruz, Tom Smith recomienda partir de una base castaña neutra de intensidad media a oscura y combinar diferentes técnicas de iluminación.

Los efectos highlights y balayage son ideales para distribuir tonos dorados y caramelo a lo largo de la melena, creando una transición ligeramente degradada hacia medios y puntas. La clave está en conservar suficiente profundidad en la raíz para que los mechones claros generen contraste.

Cómo mantener un rubio bronce luminoso

Como ocurre con cualquier cabello que ha pasado por algún proceso de coloración, mantener el brillo es importante para que los reflejos dorados no pierdan intensidad. Los expertos recomiendan priorizar productos diseñados para cabello teñido y tratamientos hidratantes que ayuden a conservar una apariencia saludable.

También conviene evitar el uso excesivo de shampoo morado. Aunque puede ser útil para neutralizar determinados tonos amarillos, utilizarlo constantemente puede apagar precisamente la calidez y el reflejo dorado que caracterizan al rubio bronce.

Te recomendamos...
cabello castaño claro
Belleza
3 tonalidades de cabello ombré que se usarán en otoño-invierno 2023
Octubre 07, 2023
 · 
Regina Barberena
Tips para mantener intenso el color de tu cabello rojo
Belleza
Tips para mantener intenso el color de tu cabello rojo
Agosto 29, 2022
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

tinte pelo tinte belleza tintes
Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
uñas Blue Latte.png
Belleza
6 diseños Blue Latte Nails que serán la obsesión del otoño 2026
Septiembre 25, 2026
 · 
Gabriela Santillán
MA2026_0019_RGB.tif
Belleza
Lucia Pieroni es la nueva directora creativa de Chanel Beauty
Septiembre 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Streetstyle - LFW September 2026 - Day Four
Belleza
Errores comunes que hacen que tu cabello se vea más seco
Septiembre 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
uñas latte.png
Belleza
Latte Nails: las uñas color café con leche perfectas para darle la bienvenida al otoño
Septiembre 22, 2026
 · 
Gabriela Santillán
"The Morning Show" Season 4 Official Emmy FYC Event
Belleza
Aceite de semilla de calabaza, la alternativa natural para combatir a la caída del cabello
Rico en ácidos grasos y compuestos vegetales, este aceite ha pasado de la cocina al cuidado capilar y ya forma parte de investigaciones sobre densidad y pérdida de cabello
Septiembre 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Castaño difuminado de otoño.png
Belleza
Castaño difuminado de otoño: el color de pelo de Amal Clooney que ilumina el rostro y rejuvenece el rostro
Este tono de cabello combina tonos chocolate y reflejos sutiles para iluminar el rostro y renovar el cabello esta temporada.
Septiembre 22, 2026
 · 
Gabriela Santillán
uñas black cherry.png
Belleza
Black cherry nails: el color de uñas oscuro y elegante que dominará el otoño 2026
Las uñas color vino regresan este otoño 2026 en versiones borgoña, cereza oscura, efecto cat eye y acabados brillantes que hacen ver las manos más elegantes.
Septiembre 21, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Thom Browne - RTW Spring/Summer 2027 - Backstage
Belleza
Maquillaje metálico: la tendencia de otoño 2026 que lleva el brillo de los ojos a todo el rostro
Plata, oro, champagne y reflejos cromados aparecen ahora sobre pómulos, sienes y otros puntos del rostro, con una aplicación mucho más precisa que el glitter tradicional
Septiembre 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García