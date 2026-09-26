Rubio bronce: el rubio de Penélope Cruz que ilumina el rostro y suaviza las facciones

Con la llegada del otoño, los tonos cálidos vuelven a convertirse en la tendencia en temas de colorimetría para el cabello y Penélope Cruz acaba de llevar uno de los colores de pelo que promete inspirar las próximas visitas al salón: el rubio bronce. La actriz sorprendió durante el Festival Internacional de Cine de Toronto 2026 con una melena considerablemente más clara, en la que los reflejos dorados y caramelo contrastan con una base castaña más profunda.

¿Qué es el rubio bronce?

El rubio bronce es una coloración cálida y multidimensional que combina una base más profunda con reflejos rubios en tonalidades doradas y caramelo. A diferencia de los rubios fríos o ceniza, esta tendencia aprovecha la calidez para conseguir un cabello más luminoso y con mayor profundidad visual.

En el caso de Penélope Cruz, el colorista y experto en tendencias capilares Tom Smith explica que se trata de una transformación más clara y atrevida de lo que suele llevar la actriz, aunque permanece dentro de la gama de tonos cálidos que habitualmente le favorece. Esta vez, los destellos dorados aparecen con mayor contraste sobre una base considerablemente más oscura.

El efecto coincide con un cambio que comienza a observarse en las tendencias de coloración: después de varias temporadas dominadas por tonos extremadamente difuminados y mezclados, el contraste vuelve a cobrar protagonismo para aportar dramatismo y dimensión al cabello sin perder sofisticación.

Una combinación especialmente favorecedora para quienes quieren aclarar su cabello sin abandonar por completo una base oscura. Getty Images

¿Por qué el rubio bronce favorece al rostro?

Una de las claves está en la distribución del color. Mantener profundidad en la raíz mientras se incorporan tonos más claros permite crear diferentes puntos de luz en la melena, especialmente cuando los reflejos se colocan estratégicamente alrededor del rostro.

Los tonos dorados y caramelo aportan luminosidad y pueden suavizar visualmente el contraste entre el cabello y la piel. Más que transformar por completo el color natural, la intención es utilizar distintos niveles de luz para conseguir una melena con movimiento y dimensión.

Las técnicas de iluminación alrededor del rostro tampoco son nuevas para Penélope Cruz. El estilista Dimitris Giannetos ya había recurrido anteriormente a distintos tonos rubios distribuidos sobre su cabello castaño para conseguir dimensión sin ocultar por completo su base natural.

El rubio cálido regresa este otoño

Los coloristas han comenzado a apostar nuevamente por dorados luminosos, raíces de aspecto natural y colores con profundidad. La idea es conseguir un rubio que no parezca completamente uniforme, sino que conserve distintas tonalidades capaces de reflejar la luz.

El rubio bronce lleva esta tendencia un paso más allá al conservar suficiente castaño para crear contraste. Por ello puede ser una alternativa para las morenas que desean aclarar su melena sin pasar directamente a un rubio completo.

Los reflejos dorados y caramelo funcionan especialmente bien sobre pieles cálidas, mientras que las pieles más frías o rosadas pueden adaptar la tendencia utilizando beige más neutros. Getty Images

¿Cómo pedir el rubio bronce en el salón?

Para conseguir un resultado similar al de Penélope Cruz, Tom Smith recomienda partir de una base castaña neutra de intensidad media a oscura y combinar diferentes técnicas de iluminación.

Los efectos highlights y balayage son ideales para distribuir tonos dorados y caramelo a lo largo de la melena, creando una transición ligeramente degradada hacia medios y puntas. La clave está en conservar suficiente profundidad en la raíz para que los mechones claros generen contraste.

Cómo mantener un rubio bronce luminoso

Como ocurre con cualquier cabello que ha pasado por algún proceso de coloración, mantener el brillo es importante para que los reflejos dorados no pierdan intensidad. Los expertos recomiendan priorizar productos diseñados para cabello teñido y tratamientos hidratantes que ayuden a conservar una apariencia saludable.

También conviene evitar el uso excesivo de shampoo morado. Aunque puede ser útil para neutralizar determinados tonos amarillos, utilizarlo constantemente puede apagar precisamente la calidez y el reflejo dorado que caracterizan al rubio bronce.