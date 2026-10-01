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Moda

El traje de terciopelo vuelve para las noches de otoño, pero esta vez se lleva sin camisa

El terciopelo adquiere una nueva lectura con blazers entallados, pantalones de pierna recta y escotes profundos que sustituyen a la clásica camisa

Octubre 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
TOM FORD Défilé Spring/Summer 2027 - Guests Arrivals

El traje de terciopelo vuelve para las noches de otoño, pero esta vez se lleva sin camisa

Jacopo Raule/Getty Images for TOM FORD

El traje de terciopelo recupera su vocación nocturna con una silueta mucho más sensual: blazer entallado, pantalón coordinado y el pecho descubierto en lugar de una camisa. La fórmula apareció en el front row de Tom Ford durante la Semana de la Moda de París, gracias Cara Delevingne posando con un traje de terciopelo morado profundo llevado directamente sobre la piel mostró una de las maneras más interesantes de actualizar la sastrería para las noches de otoño.

Del traje formal al uniforme de noche

El cambio no está únicamente en el tejido. Llevar el blazer sin una camisa debajo modifica por completo la intención del traje. La estructura continúa siendo formal, pero el escote introduce una dosis de sensualidad que elimina la rigidez asociada tradicionalmente con la sastrería.
El terciopelo resulta especialmente adecuado para esta interpretación porque su superficie absorbe y refleja la luz de manera distinta según el movimiento. En tonos profundos como morado, negro, chocolate, verde botella o azul noche, el tejido adquiere una apariencia humeante que funciona muy bien bajo iluminación nocturna.

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El terciopelo encuentra una nueva silueta

Aunque el traje de terciopelo ha sido asociado a ocasiones muy concretas y formales como cenas, fiestas de invierno y códigos de vestimenta donde la textura tenía prácticamente todo el protagonismo, la nueva propuesta cambia esa percepción al utilizar cortes más precisos y cercanos al cuerpo.
El blazer puede conservar hombros definidos y solapas clásicas, mientras que el pantalón adopta una pierna recta o ligeramente estrecha. Esa combinación evita que el conjunto parezca un traje de gala tradicional y lo acerca al power dressing nocturno, una estética que permite vestir de manera elegante sin recurrir a un vestido.

Sin camisa, pero con estructura

Llevar el traje directamente sobre la piel requiere prestar atención a las proporciones. Un blazer demasiado abierto puede perder la intención sartorial; uno demasiado cerrado puede eliminar el efecto del escote. Las solapas, la cintura y la posición de los botones adquieren entonces una importancia mayor.
La fórmula funciona bien con sacos de uno o dos botones porque permiten controlar cuánto se deja al descubierto. Para una versión más discreta, una camiseta segunda piel o un top lencero puede ocupar el lugar de la camisa sin modificar demasiado la estructura.

El color cambia por completo la propuesta

El negro continúa siendo la alternativa más sencilla, pero el terciopelo permite experimentar con tonalidades que adquieren una profundidad particular gracias a la textura.
El morado ciruela es sofisticado porque mantiene la intensidad de un color oscuro sin recurrir al negro. El chocolate aporta una sensación más cálida; el azul noche conserva el carácter elegante de la sastrería clásica y el verde botella introduce una nota más inesperada.
En todos los casos, la textura hace parte del color. El terciopelo no permanece visualmente uniforme, cambia cuando la luz recorre la superficie, algo que puede convertir incluso una silueta muy sencilla en una pieza mucho más expresiva.

Cómo llevarlo sin que parezca un traje de fiesta

El secreto está en evitar que todos los elementos compitan entre sí. Si el traje tiene una textura llamativa, los accesorios pueden mantenerse contenidos. Unos zapatos puntiagudos, un bolso pequeño y joyería fina son suficientes para completar el conjunto, como lo hizo acertadamente Cara Delevingne durante su permanencia en el front row del desfile de Tom Ford.

Cara Delevingne Tom Ford Paris Fashion Week
Eurídice Aiymet Garavito García
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