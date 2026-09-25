Azul Guaita: el poder de elegir tus propios símbolos

Azul Guaita protagoniza la nueva portada de Harper’s Bazaar con una selección de piezas de Pandora Talisman, una colección que encuentra en los símbolos, las inscripciones y la mezcla de metales una forma distinta de entender la joyería contemporánea.

Actriz y modelo, Azul ha construido buena parte de su carrera frente a la cámara, nacida en México en 2001, comenzó a trabajar desde muy pequeña y años después retomó la actuación con proyectos como Mi marido tiene más familia y Soltero con hijas. Su interpretación de Jana Cohen en Rebelde, la nueva versión estrenada por Netflix en 2022, amplió su presencia fuera de México y la acercó a una generación que también comenzó a seguir sus elecciones de moda.

El nuevo talisman

Pandora Talisman fue presentada por primera vez en 2025 bajo una idea sencilla: aquello que decidimos llevar también puede adquirir un significado personal. Sus piezas recuperan símbolos relacionados con la fortaleza, el descubrimiento y la confianza, pero dejan abierta su interpretación.

La colección toma referencias de antiguas monedas, hallazgos arqueológicos, inscripciones en latín y motivos mitológicos. Pandora traslada esos códigos a anillos, charms y collares actuales, con superficies trabajadas y combinaciones de metales que hacen especialmente interesante observar las piezas de cerca.

Para esta nueva etapa, la colección Pandora Talisman incorpora nuevos anillos y cadenas que amplían las posibilidades de combinación. Los anillos pueden apilarse; los charms permiten modificar una cadena y los collares ajustables juegan con diferentes alturas.

En el shooting con Azul, el layering se convierte en parte del estilismo. Las manos acumulan anillos, los collares aparecen en distintos niveles y los charms introducen pequeños símbolos dentro de cada look. Algunas piezas funcionan por separado; otras adquieren fuerza precisamente al aparecer juntas.

Azul, fuera de personaje

Después de verla interpretar personajes con universos tan definidos, esta portada permite observar a Azul desde otro lugar. No hay una ficción detrás de cada imagen. La ropa, las joyas, la postura y la mirada son suficientes.

A sus 25 años, Azul pertenece a una generación de actrices cuya relación con la moda ocurre también fuera de la pantalla. En esta historia, esa cercanía se traduce en una forma menos rígida de llevar las joyas: mezclar metales, acumular piezas y cambiar las combinaciones según el look.

Pandora Talisman encaja especialmente bien en ese terreno. Un anillo puede llevarse solo hoy y formar parte de una composición distinta mañana; una cadena puede cambiar al añadir otro charm. La colección está pensada para crecer poco a poco y permitir que quien la lleva decida qué símbolos conservar cerca.

En esta portada de Harper’s Bazaar, Azul Guaita hace precisamente eso: lleva los talismanes a su manera y convierte el shooting en un encuentro entre joyería, moda y uno de los rostros de su generación.