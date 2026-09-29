4 tendencias de moda que Dior anticipó para Primavera/Verano 2027

La colección Primavera/Verano 2027 de Dior puso cuatro señales especialmente claras sobre la pasarela: prendas transparentes, superficies metálicas, sastrería de proporciones relajadas y un romanticismo construido con chiffon, encaje y movimiento. Jonathan Anderson presentó estas ideas en París a un año de asumir la dirección creativa de la maison, y el resultado ofrece una primera lectura de hacia dónde puede moverse el clóset femenino el próximo verano.

Transparencias que se llevan durante el día

Las transparencias continuarán ocupando espacio en el armario, pero Dior propone alejarlas de la estética exclusivamente nocturna. Jonathan Anderson trabajó con chiffon, organza y tejidos plisados para crear capas que dejan ver la silueta sin convertir necesariamente la prenda en un vestido de noche.

Una de las decisiones más interesantes aparece en la mezcla con códigos tradicionales: cuadros, rayas y motivos clásicos pasan a materiales transparentes, de modo que una camisa o una chaqueta adquiere una apariencia completamente distinta. La transparencia deja de funcionar como un simple recurso sensual y se convierte en una herramienta para aligerar prendas estructuradas.

Pantalones metálicos para algo más que una fiesta

Plata, verde metálico y acabados inspirados en la piel de serpiente aparecieron en pantalones que llevan el brillo hacia una prenda cotidiana. Dior ya había trabajado los tonos metálicos en la colección masculina Primavera/Verano 2027 de Jonathan Anderson, y su presencia ahora en la propuesta femenina refuerza una dirección que empieza a repetirse dentro de la casa.

La propuesta resulta particularmente interesante porque el pantalón brillante no aparece aislado. Anderson lo combina con prendas de líneas más sobrias, creando un contraste que permite imaginar el acabado metálico fuera del territorio de las fiestas. Un blazer, una camisa sencilla o un abrigo neutro pueden cambiar por completo su lectura.

4 tendencias de moda que Dior anticipó para Primavera/Verano 2027 Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Sastrería más suave y menos rígida

Los blazers de doble botonadura y los abrigos estructurados mantienen su lugar, pero pierden parte de la rigidez asociada tradicionalmente con la sastrería. Jonathan Anderson los combina con camisas amplias, capas ligeras y prendas de inspiración deportiva, generando una silueta que conserva el carácter del traje sin exigir la formalidad de un conjunto convencional.

Esta evolución responde también a una manera distinta de entender el vestir diario. La sastrería sigue comunicando estructura y sofisticación, pero ahora convive con proporciones más relajadas y piezas que pueden funcionar por separado. Dior plantea así un clóset menos dependiente del conjunto perfecto.

Sastrería más suave y menos rígida Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

El romanticismo vuelve con chiffon, encaje y volumen

La cuarta tendencia se mueve en dirección opuesta a los pantalones metálicos. Faldas cortas de chiffon, volantes, encaje, tejidos de efecto pluma y vestidos fluidos introdujeron una sensibilidad romántica inspirada, en parte, por el imaginario de Jane Austen.

La diferencia está en la combinación. Jonathan Anderson no construye una colección nostálgica; mezcla esos elementos con camisas oversized, chaquetas de sastrería y prendas urbanas. El resultado consigue que el romanticismo se sienta menos delicado y más contemporáneo.

El romanticismo vuelve con chiffon, encaje y volumen Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Lo que Dior está diciendo sobre el próximo verano

Las cuatro tendencias comparten la intención de mezclar códigos que antes pertenecían a categorías distintas. Lo transparente se encuentra con la sastrería; el metal con prendas cotidianas; el traje con proporciones relajadas; el encaje con piezas urbanas.

Para Primavera/Verano 2027, Dior no propone una única silueta dominante. Jonathan Anderson está construyendo un guardarropa que permite cambiar de registro dentro del mismo armario. Y quizá esa sea la señal más interesante de esta colección: la próxima temporada podría tener menos que ver con elegir una estética y más con aprender a combinarlas.