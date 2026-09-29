Suscríbete
Síguenos en:
Moda

4 tendencias de moda que Dior anticipó para Primavera/Verano 2027

Jonathan Anderson llevó a Dior hacia una temporada de transparencias, pantalones metálicos, sastrería relajada y siluetas románticas durante Paris Fashion Week

Septiembre 29, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Christian Dior - Runway - Paris Fashion Week - Ready to Wear Spring/Summer 2027

4 tendencias de moda que Dior anticipó para Primavera/Verano 2027

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

La colección Primavera/Verano 2027 de Dior puso cuatro señales especialmente claras sobre la pasarela: prendas transparentes, superficies metálicas, sastrería de proporciones relajadas y un romanticismo construido con chiffon, encaje y movimiento. Jonathan Anderson presentó estas ideas en París a un año de asumir la dirección creativa de la maison, y el resultado ofrece una primera lectura de hacia dónde puede moverse el clóset femenino el próximo verano.

También te interesa...
Street Style : Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2018/2019 : Day Three
Belleza
Pumpkin cider nails: el naranja sofisticado que anuncia la llegada del otoño 2026
Septiembre 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
uñas cashmere taupe.png
Celebridades
Cashmere taupe: el tono beige grisáceo que dominará las uñas este otoño
Septiembre 14, 2026
 · 
Gabriela Santillán

Transparencias que se llevan durante el día

Las transparencias continuarán ocupando espacio en el armario, pero Dior propone alejarlas de la estética exclusivamente nocturna. Jonathan Anderson trabajó con chiffon, organza y tejidos plisados para crear capas que dejan ver la silueta sin convertir necesariamente la prenda en un vestido de noche.
Una de las decisiones más interesantes aparece en la mezcla con códigos tradicionales: cuadros, rayas y motivos clásicos pasan a materiales transparentes, de modo que una camisa o una chaqueta adquiere una apariencia completamente distinta. La transparencia deja de funcionar como un simple recurso sensual y se convierte en una herramienta para aligerar prendas estructuradas.

Pantalones metálicos para algo más que una fiesta

Plata, verde metálico y acabados inspirados en la piel de serpiente aparecieron en pantalones que llevan el brillo hacia una prenda cotidiana. Dior ya había trabajado los tonos metálicos en la colección masculina Primavera/Verano 2027 de Jonathan Anderson, y su presencia ahora en la propuesta femenina refuerza una dirección que empieza a repetirse dentro de la casa.
La propuesta resulta particularmente interesante porque el pantalón brillante no aparece aislado. Anderson lo combina con prendas de líneas más sobrias, creando un contraste que permite imaginar el acabado metálico fuera del territorio de las fiestas. Un blazer, una camisa sencilla o un abrigo neutro pueden cambiar por completo su lectura.

Christian Dior - Runway - Paris Fashion Week - Ready to Wear Spring/Summer 2027

4 tendencias de moda que Dior anticipó para Primavera/Verano 2027

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Sastrería más suave y menos rígida

Los blazers de doble botonadura y los abrigos estructurados mantienen su lugar, pero pierden parte de la rigidez asociada tradicionalmente con la sastrería. Jonathan Anderson los combina con camisas amplias, capas ligeras y prendas de inspiración deportiva, generando una silueta que conserva el carácter del traje sin exigir la formalidad de un conjunto convencional.
Esta evolución responde también a una manera distinta de entender el vestir diario. La sastrería sigue comunicando estructura y sofisticación, pero ahora convive con proporciones más relajadas y piezas que pueden funcionar por separado. Dior plantea así un clóset menos dependiente del conjunto perfecto.

Christian Dior - Runway - Paris Fashion Week - Ready to Wear Spring/Summer 2027

Sastrería más suave y menos rígida

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

El romanticismo vuelve con chiffon, encaje y volumen

La cuarta tendencia se mueve en dirección opuesta a los pantalones metálicos. Faldas cortas de chiffon, volantes, encaje, tejidos de efecto pluma y vestidos fluidos introdujeron una sensibilidad romántica inspirada, en parte, por el imaginario de Jane Austen.
La diferencia está en la combinación. Jonathan Anderson no construye una colección nostálgica; mezcla esos elementos con camisas oversized, chaquetas de sastrería y prendas urbanas. El resultado consigue que el romanticismo se sienta menos delicado y más contemporáneo.

Christian Dior - Runway - Paris Fashion Week - Ready to Wear Spring/Summer 2027

El romanticismo vuelve con chiffon, encaje y volumen

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Lo que Dior está diciendo sobre el próximo verano

Las cuatro tendencias comparten la intención de mezclar códigos que antes pertenecían a categorías distintas. Lo transparente se encuentra con la sastrería; el metal con prendas cotidianas; el traje con proporciones relajadas; el encaje con piezas urbanas.
Para Primavera/Verano 2027, Dior no propone una única silueta dominante. Jonathan Anderson está construyendo un guardarropa que permite cambiar de registro dentro del mismo armario. Y quizá esa sea la señal más interesante de esta colección: la próxima temporada podría tener menos que ver con elegir una estética y más con aprender a combinarlas.

Dior JW Anderson
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
WhatsApp Image 2026-09-28 at 1.22.54 PM.jpeg
Moda
Hussein Chalayan, el diseñador detrás del vestido de Olivia Rodrigo que se deshace con el agua
Septiembre 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gucci The Store Show - Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2027
Moda
Gucci presenta The Store Show, la primera colección de Demna para la Maison
Septiembre 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
azul-guaita-el-poder-de-elegir-tus-propios-talismanes-de-pandora.png
Moda
Azul Guaita: el poder de elegir tus propios símbolos
Septiembre 25, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
61_FENDI SS27_BTS.jpg
Moda
Claves para entender la colección primavera-verano 2027 de FENDI
Septiembre 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
004_Anya Taylor-Joy__MNT1113.JPG
Moda
Blue Book 2026: Hidden Garden, las joyas de Tiffany & Co. que imaginan un jardín fuera de la realidad
Nathalie Verdeille y Tiffany Design Studio reinterpretan los motivos de Jean Schlumberger con diamantes, gemas de color y formas escultóricas que llevan la naturaleza hacia un terreno más imaginativo
Septiembre 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Overseas_Duo_4300V-220G-H119_StillLife_16x9.jpg
Moda
30 años del Overseas: por qué esta colección importa dentro de Vacheron Constantin
Tres décadas después de su lanzamiento, el Overseas demuestra cómo la alta relojería puede combinar tradición, funcionalidad y una estética pensada para viajar
Septiembre 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diesel - Milan RTW Spring/Summer 2027 - Runway
Moda
Glenn Martens se despide de Diesel: 5 claves de su última colección
Glenn Martens cierra una etapa decisiva en Diesel con una colección que merece ser leída más allá de la pasarela. Estas son las claves para entender su despedida
Septiembre 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Prada - Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2027
Moda
Bra tops: Prada transforma la prenda más íntima en una apuesta para primavera-verano 2027
La nueva colección de Miuccia Prada y Raf Simons cuestiona los códigos de la ropa interior con una propuesta que cambia la manera de llevar una de las prendas más controvertidas de la temporada
Septiembre 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García