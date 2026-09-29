Saint Laurent adelanta el regreso del dorado para Primavera/Verano 2027

El dorado cerró el desfile de Saint Laurent Primavera/Verano 2027 con una presencia difícil de ignorar. Anthony Vaccarello reservó para el final una sucesión de siluetas bañadas en tonos metálicos que contrastaron con el predominio del negro y con una colección construida alrededor de la sastrería, los volúmenes marcados y una sensualidad más contenida.

El dorado deja de ser exclusivo de la noche

La propuesta resulta interesante porque el dorado no apareció únicamente en vestidos destinados a ocasiones especiales. Anthony Vaccarello lo llevó a prendas asociadas tradicionalmente con el clóset cotidiano, como abrigos, trajes y piezas de sastrería.

Un trench de acabado dorado se convirtió en uno de los gestos más reconocibles de la colección, mientras otras siluetas llevaron el brillo hacia chaquetas y conjuntos completos. El efecto cambia por completo la lectura de prendas clásicas: una pieza de construcción precisa adquiere una dimensión casi joyera sin perder su estructura.

El contraste con el negro también importa. En lugar de construir una colección completamente brillante, Saint Laurent utilizó el dorado como una interrupción dentro de una paleta mucho más oscura. El resultado hace que cada aparición del metal se perciba con mayor intensidad.

Una referencia directa al archivo de Saint Laurent

El uso del dorado tampoco aparece aislado dentro de la historia de la maison. Yves Saint Laurent utilizó el lamé, los bordados dorados y los acabados metálicos en distintas etapas de su carrera, convirtiendo el brillo en parte de un lenguaje asociado con la noche, el glam y la alta costura.

Anthony Vaccarello ha recurrido en otras ocasiones al archivo para reinterpretar esos códigos desde una perspectiva actual. En esta ocasión, el acabado dorado recupera esa tradición, pero cambia su contexto: aparece sobre prendas de líneas más depuradas y con una actitud menos ornamental.

También existe una referencia a la historia reciente de la casa. El tejido dorado empleado en la colección masculina Primavera/Verano 2027 recuperaba un material asociado con la etapa de Alber Elbaz en Saint Laurent, lo que convierte el recurso en una conversación entre distintas generaciones de la maison.

Saint Laurent adelanta el regreso del dorado para Primavera/Verano 2027 Estrop/Getty Images

El traje dorado cambia de significado

Uno de los puntos más interesantes de esta propuesta es cómo el dorado transforma la idea de poder dentro de la sastrería. Un traje metálico ya no necesita accesorios excesivos para llamar la atención pues el material hace todo el trabajo.

La silueta mantiene hombros definidos, cintura marcada y proporciones precisas, pero la superficie altera completamente su carácter. El traje deja de comunicar únicamente formalidad y empieza a funcionar como una pieza de noche que puede ocupar el lugar tradicionalmente reservado a un vestido.

Ese movimiento coincide con una transformación más amplia del clóset de lujo donde las prendas que antes se reservaban para momentos concretos adquieren nuevas posibilidades de uso. El metal puede aparecer en un abrigo, una chaqueta o un pantalón y convertirse en el elemento protagonista de un conjunto mucho más sencillo.

Cómo llevar el dorado sin convertirlo en disfraz

La propuesta de Saint Laurent también ofrece una pista práctica. El dorado funciona mejor cuando se combina con piezas capaces de contener su intensidad. Negro, gris, blanco, denim oscuro y tonos neutros permiten que el acabado metálico tenga protagonismo sin que el conjunto pierda equilibrio.

Para una interpretación más discreta, una bolsa, un cinturón, unos zapatos o una chaqueta con detalles dorados pueden trasladar la tendencia al guardarropa cotidiano. Quienes prefieran una apuesta más contundente pueden llevar un traje o abrigo metálico y mantener el resto del estilismo prácticamente en negro.

El gesto de Saint Laurent para Primavera/Verano 2027 no consiste simplemente en volver a poner de moda el dorado. Anthony Vaccarello lo convierte en una herramienta para actualizar prendas conocidas y llevarlas hacia un territorio más nocturno, sofisticado y contemporáneo.