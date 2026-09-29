Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Saint Laurent adelanta el regreso del dorado para Primavera/Verano 2027

Anthony Vaccarello llevó el tono metálico a trajes, abrigos y prendas de sastrería, recuperando uno de los códigos más reconocibles de la historia de la maison

Septiembre 29, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
WhatsApp Image 2026-09-29 at 3.42.13 PM.jpeg

Saint Laurent adelanta el regreso del dorado para Primavera/Verano 2027

Getty images

El dorado cerró el desfile de Saint Laurent Primavera/Verano 2027 con una presencia difícil de ignorar. Anthony Vaccarello reservó para el final una sucesión de siluetas bañadas en tonos metálicos que contrastaron con el predominio del negro y con una colección construida alrededor de la sastrería, los volúmenes marcados y una sensualidad más contenida.

El dorado deja de ser exclusivo de la noche

La propuesta resulta interesante porque el dorado no apareció únicamente en vestidos destinados a ocasiones especiales. Anthony Vaccarello lo llevó a prendas asociadas tradicionalmente con el clóset cotidiano, como abrigos, trajes y piezas de sastrería.
Un trench de acabado dorado se convirtió en uno de los gestos más reconocibles de la colección, mientras otras siluetas llevaron el brillo hacia chaquetas y conjuntos completos. El efecto cambia por completo la lectura de prendas clásicas: una pieza de construcción precisa adquiere una dimensión casi joyera sin perder su estructura.
El contraste con el negro también importa. En lugar de construir una colección completamente brillante, Saint Laurent utilizó el dorado como una interrupción dentro de una paleta mucho más oscura. El resultado hace que cada aparición del metal se perciba con mayor intensidad.

También te interesa...
Christian Dior - Runway - Paris Fashion Week - Ready to Wear Spring/Summer 2027
Moda
4 tendencias de moda que Dior anticipó para Primavera/Verano 2027
Septiembre 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gucci The Store Show - Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2027
Moda
Gucci presenta The Store Show, la primera colección de Demna para la Maison
Septiembre 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Una referencia directa al archivo de Saint Laurent

El uso del dorado tampoco aparece aislado dentro de la historia de la maison. Yves Saint Laurent utilizó el lamé, los bordados dorados y los acabados metálicos en distintas etapas de su carrera, convirtiendo el brillo en parte de un lenguaje asociado con la noche, el glam y la alta costura.
Anthony Vaccarello ha recurrido en otras ocasiones al archivo para reinterpretar esos códigos desde una perspectiva actual. En esta ocasión, el acabado dorado recupera esa tradición, pero cambia su contexto: aparece sobre prendas de líneas más depuradas y con una actitud menos ornamental.
También existe una referencia a la historia reciente de la casa. El tejido dorado empleado en la colección masculina Primavera/Verano 2027 recuperaba un material asociado con la etapa de Alber Elbaz en Saint Laurent, lo que convierte el recurso en una conversación entre distintas generaciones de la maison.

Saint Laurent - Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2027

Saint Laurent adelanta el regreso del dorado para Primavera/Verano 2027

Estrop/Getty Images

El traje dorado cambia de significado

Uno de los puntos más interesantes de esta propuesta es cómo el dorado transforma la idea de poder dentro de la sastrería. Un traje metálico ya no necesita accesorios excesivos para llamar la atención pues el material hace todo el trabajo.
La silueta mantiene hombros definidos, cintura marcada y proporciones precisas, pero la superficie altera completamente su carácter. El traje deja de comunicar únicamente formalidad y empieza a funcionar como una pieza de noche que puede ocupar el lugar tradicionalmente reservado a un vestido.
Ese movimiento coincide con una transformación más amplia del clóset de lujo donde las prendas que antes se reservaban para momentos concretos adquieren nuevas posibilidades de uso. El metal puede aparecer en un abrigo, una chaqueta o un pantalón y convertirse en el elemento protagonista de un conjunto mucho más sencillo.

Cómo llevar el dorado sin convertirlo en disfraz

La propuesta de Saint Laurent también ofrece una pista práctica. El dorado funciona mejor cuando se combina con piezas capaces de contener su intensidad. Negro, gris, blanco, denim oscuro y tonos neutros permiten que el acabado metálico tenga protagonismo sin que el conjunto pierda equilibrio.
Para una interpretación más discreta, una bolsa, un cinturón, unos zapatos o una chaqueta con detalles dorados pueden trasladar la tendencia al guardarropa cotidiano. Quienes prefieran una apuesta más contundente pueden llevar un traje o abrigo metálico y mantener el resto del estilismo prácticamente en negro.
El gesto de Saint Laurent para Primavera/Verano 2027 no consiste simplemente en volver a poner de moda el dorado. Anthony Vaccarello lo convierte en una herramienta para actualizar prendas conocidas y llevarlas hacia un territorio más nocturno, sofisticado y contemporáneo.

Yves Saint Laurent Saint Laurent primavera primavera verano
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
WhatsApp Image 2026-09-28 at 1.22.54 PM.jpeg
Moda
Hussein Chalayan, el diseñador detrás del vestido de Olivia Rodrigo que se deshace con el agua
Septiembre 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
azul-guaita-el-poder-de-elegir-tus-propios-talismanes-de-pandora.png
Moda
Azul Guaita: el poder de elegir tus propios símbolos
Septiembre 25, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
61_FENDI SS27_BTS.jpg
Moda
Claves para entender la colección primavera-verano 2027 de FENDI
Septiembre 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
004_Anya Taylor-Joy__MNT1113.JPG
Moda
Blue Book 2026: Hidden Garden, las joyas de Tiffany & Co. que imaginan un jardín fuera de la realidad
Septiembre 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Overseas_Duo_4300V-220G-H119_StillLife_16x9.jpg
Moda
30 años del Overseas: por qué esta colección importa dentro de Vacheron Constantin
Tres décadas después de su lanzamiento, el Overseas demuestra cómo la alta relojería puede combinar tradición, funcionalidad y una estética pensada para viajar
Septiembre 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diesel - Milan RTW Spring/Summer 2027 - Runway
Moda
Glenn Martens se despide de Diesel: 5 claves de su última colección
Glenn Martens cierra una etapa decisiva en Diesel con una colección que merece ser leída más allá de la pasarela. Estas son las claves para entender su despedida
Septiembre 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Prada - Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2027
Moda
Bra tops: Prada transforma la prenda más íntima en una apuesta para primavera-verano 2027
La nueva colección de Miuccia Prada y Raf Simons cuestiona los códigos de la ropa interior con una propuesta que cambia la manera de llevar una de las prendas más controvertidas de la temporada
Septiembre 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Roberto Cavalli - Milan Fashion Week Fall 2026 - Runway
Moda
¿Están de vuelta los 80? Esto dicen las pasarelas
Hombros estructurados, cinturones anchos, cintura marcada y sastrería poderosa aparecen entre las señales que conectan el otoño 2026 con uno de los códigos más reconocibles de aquella década
Septiembre 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García