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Belleza

Uñas efecto base de maquillaje: la manicura que aman las royals por su acabado discreto y natural

Estas uñas son ideales para quienes buscan una manicura discreta y natural, pero sin renunciar a llevar las manos arregladas.

Septiembre 30, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Su acabado se funde con el tono de la piel y de la uña para conseguir un efecto pulido y elegante, sin necesidad de recurrir a diseños, decoraciones o colores llamativos.

Getty Images

Las manicuras naturales vuelven a demostrar que no necesitan diseños elaborados para transformar el aspecto de las manos. Después del auge de las uñas lechosas, los tonos nude y los acabados casi imperceptibles, una nueva tendencia lleva el concepto de no makeup-makeup directamente a las uñas: las foundation nails, que en español podríamos definir como uñas efecto base de maquillaje.

La tendencia consiste en encontrar un esmalte semitransparente que se asemeje tanto al tono natural del lecho ungueal que prácticamente se funda con él, de la misma manera que una base de maquillaje bien elegida se integra con la piel. Esta es una de las tendencias de manicuras favoritas de tus royals favoritas.

¿Qué son las uñas efecto base de maquillaje?

La clave de esta manicura está en elegir el tono adecuado. En lugar de utilizar un nude genérico o un esmalte completamente opaco, las uñas efecto base buscan un color muy similar al tono natural de cada persona.

Rosas suaves, beige, nude rosado o tonalidades ligeramente cálidas pueden funcionar dependiendo del tono y subtono de la piel. Además, el esmalte debe conservar cierta transparencia y evitar acabados con glitter o destellos demasiado evidentes para conseguir ese efecto de “uñas desnudas”.

Esta integración entre el color de la piel y el de la uña también produce un pequeño efecto visual: al reducir el contraste, la uña puede percibirse como una continuación del dedo, haciendo que los dedos parezcan visualmente más largos.

¿Por qué recuerdan a las manicuras de las royals?

Aunque el nombre Foundation Nails es reciente, su estética recuerda a un tipo de manicura que lleva décadas relacionado con la realeza británica: uñas cuidadas, cortas y cubiertas con colores discretos y semitransparentes.

Los miembros de la familia real suelen inclinarse por tonos neutros y translúcidos sobre uñas cortas, aunque, contrario a un mito muy extendido, no existe un protocolo oficial que les prohíba utilizar esmaltes oscuros.

Kate Middleton es uno de los ejemplos más reconocibles de esta estética. En su boda de 2011 llevó una mezcla de tonos suaves de Bourjois y Essie, mientras que en otras apariciones ha optado por uñas prácticamente desnudas, transparentes o en rosa pálido. Meghan Markle también eligió una combinación de esmaltes nude translúcidos para su boda con el príncipe Harry.

La misma estética se remonta a la princesa Diana y a la reina Isabel II. De hecho, las llamadas “uñas de princesa” se inspiran precisamente en las manicuras nude de Diana, Kate y Meghan, así como en el característico rosa suave asociado con Isabel II.

Cómo conseguir unas uñas efecto base de maquillaje

El objetivo no es encontrar el nude más popular, sino el nude que prácticamente desaparezca sobre tus propias uñas. Por eso, el resultado puede cambiar dependiendo del tono de piel.

Una piel clara puede favorecerse con rosas translúcidos y beige rosados; los tonos medios pueden buscar nude cálidos, durazno o beige, mientras que las pieles más profundas pueden recurrir a tonos caramelo, café rosado o nude profundos. Lo importante es conservar un acabado semitransparente que permite ver ligeramente la uña natural.

Para terminar, una capa de brillo ayuda a conseguir ese efecto saludable y perfectamente pulido que caracteriza a la tendencia. El resultado debe parecer casi como si no llevaras esmalte, pero con el tono de la uña visualmente más uniforme.

La manicura para quienes buscan unas uñas discretas y elegantes

Parte del atractivo de las uñas efecto base está precisamente en su sencillez. No dependen de una forma de uña específica ni de decoraciones llamativas y pueden adaptarse al tono natural de cada persona.

Además, conectan dos de las estéticas que continúan dominando las manicuras minimalistas: el efecto no makeup-makeup y las uñas de inspiración royal. El resultado es una manicura limpia, brillante y discreta que busca perfeccionar el aspecto natural de las uñas en lugar de esconderlo.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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