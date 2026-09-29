Rihanna, Rosalía y Jennifer Lawrence: las invitadas de lujo que llegaron al desfile de Dior en París

Rihanna, Rosalía y Jennifer Lawrence compartieron primera fila este 29 de septiembre en París para acompañar a Jonathan Anderson en su nueva propuesta femenina para Dior. El desfile reunió a figuras de Hollywood, supermodelos, cantantes y nombres vinculados a la aristocracia europea, convirtiendo el front row en otro de los grandes escenarios de la Semana de la Moda de París.

Rihanna, Rosalía y Jennifer Lawrence, el trío que concentró las miradas

Rihanna llegó al desfile con un conjunto negro de acabado satinado y zapatos de punta a juego. La cantante ocupó su lugar junto a Bernard Arnault y Delphine Arnault, en una primera fila que reunió a algunas de las figuras más cercanas a la maison.

Rosalía apostó también por el negro, aunque llevó la propuesta hacia un terreno más escultórico. Su vestido entallado incorporó un gran detalle floral blanco en el lateral, acompañado de gafas oscuras y accesorios de inspiración retro. La cantante mantiene una relación estrecha con Dior desde que se convirtió en embajadora de la firma en 2024.

Jennifer Lawrence eligió una dirección completamente distinta. La actriz llevó un vestido azul cielo de seda, con escote y detalles de encaje blanco, acompañado por un pequeño bolso Lady Dior y zapatos en un tono similar. Las gafas negras y su cabello suelto introdujeron un contraste más relajado.

Anya Taylor-Joy llevó la transparencia al front row

Anya Taylor-Joy convirtió la tendencia de las transparencias en protagonista de su llegada. La actriz apareció con una falda lápiz negra de cintura alta y una capa de encaje completamente transparente que caía sobre los brazos y se extendía hasta el suelo.

Su elección dialogó directamente con una de las ideas centrales de la colección Primavera/Verano 2027: Jonathan Anderson trabajó con chiffon, organza, encaje y tejidos ligeros para crear prendas donde la transparencia aparece combinada con sastrería y siluetas más estructuradas.

La presencia de Taylor-Joy también refuerza una de las características del nuevo front row de Dior: las invitadas no funcionan únicamente como espectadoras, sino como una extensión visual de las conversaciones que propone cada colección.

Kate Moss, Miranda Kerr y Alexa Chung

Kate Moss llevó un vestido midi azul turquesa de inspiración camisera, con detalles plisados y accesorios negros. Su aparición recuperó una fórmula que la modelo ha convertido en parte de su propio lenguaje con piezas aparentemente sencillas que adquieren personalidad a través de la silueta y los complementos.

Miranda Kerr eligió un vestido azul cielo drapeado, marcado por un gran lazo lateral y sandalias metalizadas. El resultado coincidió con otra de las direcciones cromáticas que comenzaron a aparecer en las pasarelas de Primavera/Verano 2027: los tonos suaves utilizados junto a acabados más brillantes.

Alexa Chung, en cambio, apostó por una combinación más cotidiana con abrigo gris estructurado, camisa blanca, jeans rectos y zapatos slingback. Su look trasladó el código parisino del desfile a una fórmula mucho más fácil de llevar fuera de la pasarela.

Beatrice Borromeo y Tatiana Santo Domingo, el lado aristocrático de Dior

La primera fila también contó con Beatrice Borromeo y Tatiana Santo Domingo, quienes llegaron juntas al desfile. Borromeo, embajadora global de Dior desde 2021, llevó un blazer gris sobre camisa blanca y pantalones amplios de cuadros; Santo Domingo eligió un abrigo de ante marrón con pantalón oscuro y camiseta blanca.

Su presencia añade otra dimensión al casting de Dior. Junto a las estrellas de cine, la música y las supermodelos, la maison conserva una conexión visible con los círculos aristocráticos europeos, una relación que forma parte de la identidad histórica de la firma.

El resultado fue una primera fila tan diversa como la propia colección de Jonathan Anderson: Hollywood, música, moda y aristocracia compartieron espacio alrededor de una propuesta que busca redefinir los códigos de Dior sin desprenderse por completo de su pasado. En París, el desfile termina cuando las modelos abandonan la pasarela; el verdadero diálogo de la colección apenas comienza cuando las invitadas empiezan a llevar sus propias interpretaciones de ella.