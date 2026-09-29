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Angelina Jolie se despide de Los Ángeles: vende su histórica mansión por 24.75 millones de dólares

La propiedad de Los Feliz perteneció al director Cecil B. DeMille y llegó al mercado en mayo por 29.85 millones de dólares antes de cerrar la venta

Septiembre 28, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Angelina Jolie se despide de Los Ángeles: vende su histórica mansión por 24.75 millones de dólares

Aeon/GC Images

Angelina Jolie acaba de cerrar una etapa ligada a Los Ángeles con la venta de su histórica mansión en Los Feliz por 24.75 millones de dólares. La actriz había puesto la propiedad en el mercado en mayo por 29.85 millones, de modo que el precio final quedó 5.1 millones de dólares por debajo de la cifra inicial.

La casa que Angelina Jolie compró en 2017

Angelina Jolie adquirió la residencia en junio de 2017 por 24.5 millones de dólares, pocos meses después de solicitar el divorcio de Brad Pitt. Durante casi una década, la propiedad funcionó como hogar familiar para la actriz y sus seis hijos.
La mansión se encuentra dentro de Laughlin Park, una comunidad privada de Los Feliz, y ocupa alrededor de 2.1 acres. La residencia principal tiene aproximadamente 11 mil pies cuadrados, seis dormitorios y diez baños, además de espacios como biblioteca, gimnasio, piscina, casa de huéspedes, pool house y una tea house.
Su historia precede ampliamente a la llegada de Angelina Jolie. El arquitecto B. Cooper Corbett diseñó la propiedad a comienzos del siglo XX y el cineasta Cecil B. DeMille la adquirió en 1916. Durante los años siguientes amplió el terreno y conectó dos viviendas mediante un corredor de cristal. La propiedad también mantiene una relación con Charlie Chaplin, quien había ocupado una de las casas antes de que DeMille incorporara el inmueble a su residencia.

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Una propiedad con historia de Hollywood

La casa no destaca únicamente por sus dimensiones. Su valor también está relacionado con una época en la que Los Ángeles comenzaba a consolidarse como centro de la industria cinematográfica estadounidense.
DeMille vivió allí hasta su muerte en 1959, y el inmueble pasó después por pocas manos antes de llegar a la familia Jolie. Cuando la actriz la compró, la propiedad acababa de completar una renovación que había durado seis años e incluyó los jardines y la piscina.
La familia Jolie convirtió la residencia en un espacio familiar alejado de la exposición habitual de Hollywood. En 2025 incluso abrió sus puertas para alojar temporalmente a personas cercanas afectadas por los incendios que golpearon California.

El nuevo trabajo de los hijos de Angelina Jolie

Familia Pitt Jolie

Getty images

Por qué Angelina Jolie deja Los Ángeles

La venta también tiene una dimensión personal. Angelina Jolie había explicado que quería abandonar Los Ángeles cuando sus hijos más pequeños alcanzaran la mayoría de edad. En una entrevista anterior señaló que permanecía en California por circunstancias relacionadas con su divorcio y que, una vez que todos sus hijos fueran adultos, esperaba poder marcharse.
Ese momento llegó este año, cuando los seis hijos de Jolie alcanzaron la mayoría de edad. La actriz ha mencionado Camboya como uno de los lugares donde pretende pasar más tiempo, además de sus planes de viajar para visitar a su familia y continuar con proyectos internacionales.
Eso no significa que Angelina Jolie haya anunciado una nueva residencia permanente. Después de la venta, todavía no existe una nueva ciudad que pueda considerarse oficialmente su base principal.

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Angelina Jolie y sus hijos se van de Los Ángeles

getty images

Una venta por debajo del precio inicial

El comportamiento de la operación también resulta interesante dentro del mercado inmobiliario de lujo de Los Ángeles. Angelina Jolie puso la mansión a la venta por 29.85 millones de dólares y finalmente aceptó 24.75 millones, apenas 250 mil dólares más de lo que había pagado nueve años antes.
Más allá de la cifra, la operación marca un cambio en la relación de Angelina Jolie con una ciudad que ha acompañado buena parte de su vida adulta. La actriz no solo vende una casa, también deja atrás el escenario doméstico que construyó para criar a sus hijos y abre espacio para una vida menos vinculada a una única dirección.

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