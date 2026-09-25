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Estilo de vida

Así se mezcla el diseño mexicano con el lujo de Tiffany & Co. en Los Cabos

Cerámica de Perla Valtierra, mobiliario de Michael van Beuren y una arquitectura marcada por piedra, madera y luz natural forman parte de la propuesta

Septiembre 25, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Así se mezcla el diseño mexicano con el lujo de Tiffany & Co. en Los Cabos

Tiffany & Co.

La nueva boutique de Tiffany & Co. en Los Cabos plantea una idea interesante para las tiendas de lujo: el espacio no intenta imponerse sobre el destino, sino establecer una conversación con él. Ubicada en Ánima Village, la tienda combina piedra, madera, vegetación y estructuras abiertas con elementos de diseño mexicano, creando una experiencia alejada de la imagen convencional de una boutique hermética y completamente independiente de su entorno.

Piedra y madera para dialogar con el paisaje

La arquitectura utiliza materiales que remiten directamente al carácter de Los Cabos. La piedra aparece en grandes superficies exteriores, mientras la madera construye fachadas, celosías y estructuras que filtran la luz. El resultado tiene una relación evidente con el paisaje árido de la región y con la intensidad de su luz natural.

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Las estructuras superiores de madera son especialmente relevantes. Además de aportar una identidad visual reconocible al inmueble, funcionan como filtros entre el sol y las áreas de circulación. Las sombras que producen cambian durante el día y hacen que la arquitectura tenga una dimensión distinta dependiendo de la hora.
Ese recurso también modifica la percepción habitual de una boutique de alta joyería. En lugar de concentrar toda la atención en vitrinas y superficies pulidas, el espacio concede importancia a los materiales arquitectónicos y a la conexión con el exterior.

El diseño mexicano entra en la boutique

La incorporación de talento mexicano evita que la referencia local se limite a la elección de piedra o vegetación. La boutique incluye lámparas de cerámica de Perla Valtierra y mobiliario de Michael van Beuren para Luteca, dos elementos que introducen diseño mexicano dentro de una propuesta internacional de lujo.
La decisión resulta particularmente interesante porque el mobiliario y la iluminación no funcionan como simples elementos decorativos. Forman parte de la experiencia espacial y aportan textura, escala y carácter a las diferentes áreas de la boutique.
También aparecen piezas de arte que amplían esta conversación entre moda, joyería, diseño y cultura. El espacio incorpora obra de Casper Jansen, además de imágenes vinculadas con Audrey Hepburn y Marilyn Monroe, construyendo un recorrido visual que conecta el imaginario histórico de la Maison con una dirección contemporánea.

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Así se mezcla el diseño mexicano con el lujo de Tiffany & Co. en Los Cabos

Cortesía

Cuatro salones, cuatro maneras de entender Tiffany

El interior se organiza en cuatro espacios: Icons, Love & Celebration, Watches y Schlumberger Gallery. Cada uno aborda una parte diferente de la identidad de Tiffany & Co., desde sus diseños reconocibles hasta la joyería nupcial y su tradición relojera.
El Schlumberger Gallery tiene un peso especial porque lleva el nombre de Jean Schlumberger, uno de los diseñadores fundamentales de la historia de la firma. Su presencia permite que el recorrido no dependa únicamente de las piezas actuales, sino también de la relación de Tiffany con el diseño de joyería y la creación artística.
Esta división también responde a una transformación más amplia en el retail de lujo: las boutiques buscan convertirse en espacios con identidad propia, capaces de ofrecer una experiencia cultural además de comercial. La arquitectura deja de ser el fondo y empieza a formar parte de la narrativa de la marca.

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Así se mezcla el diseño mexicano con el lujo de Tiffany & Co. en Los Cabos

Cortesía

Una boutique pensada para su lugar

Lo más interesante del proyecto está precisamente en esa mezcla. Tiffany conserva elementos reconocibles de su identidad, pero los coloca dentro de una arquitectura que responde al clima, los materiales y la estética de Los Cabos.
El resultado no intenta recrear Nueva York, París o cualquier otra ciudad donde la Maison tenga presencia. La boutique adquiere sentido porque está construida alrededor de las condiciones de este destino específico.

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Así se mezcla el diseño mexicano con el lujo de Tiffany & Co. en Los Cabos

Cortesía

Para las firmas de lujo, esa adaptación puede ser más relevante que una arquitectura espectacular por sí misma: cuando una tienda logra incorporar el carácter de su ubicación sin perder la identidad de la marca, el espacio deja de sentirse intercambiable.

Tiffany & Co.
Eurídice Aiymet Garavito García
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