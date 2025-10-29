Suscríbete
Cher deslumbra con un total look negro lleno de texturas que la reafirma como ícono de estilo

La cantante apostó por un conjunto negro con transparencias, texturas y destellos metálicos que reafirman la vigencia del total look como símbolo de fuerza, estilo y presencia escénica

October 29, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cher.png

Getty images

A sus más de cinco décadas de trayectoria, Cher sigue siendo una de las figuras más fascinantes de la cultura pop. Y anoche, en el Swarovski Masters of Light Opening Celebration en Hollywood, la legendaria cantante volvió a ocupar el centro de todas las miradas. Su presencia —envolvente, magnética, imposible de pasar por alto— fue una declaración de cómo el tiempo no disminuye el brillo de una verdadera artista, sino que lo refina.

Envuelta en un abrigo negro de pelo sintético, Cher demostró que la opulencia no está reñida con la sofisticación. Debajo, un top de malla transparente revelaba un juego sutil de texturas entre fuerza y sensualidad, uno de los sellos estéticos que la artista ha llevado a lo largo de su carrera. Dicho contraste de texturas —la suavidad del pelaje, el brillo metálico de las cadenas plateadas que caían en cascada sobre su pantalón holgado— dio vida a una silueta teatral y perfectamente equilibrada que sólo Cher podría lograr.

Las cadenas y cristales que adornaban su look parecían rendir homenaje al ADN de Swarovski, una casa que ha convertido la luz en lenguaje visual. Cada detalle parecía pensado para dialogar con el concepto del evento, celebrar la maestría en el arte del brillo. Cher lo encarnó de forma natural, como si su sola presencia fuera una extensión de esa luminosidad, sin dejar de mencionar que tuvo un legendario encuentro con Belinda.

El cabello largo, suelto y ondulado, acompañado de un maquillaje en tonos neutros con labios suaves y piel impecable, aportó el toque final de atemporalidad. No se trató de una reinvención, sino de una afirmación, Cher no sigue las tendencias, las impone y las trasciende.

Su aparición en este evento no solo reafirma su estatus como ícono de moda, sino también como figura que desafía la idea de límites estéticos o generacionales. En un momento en que la moda se debate entre lo efímero y lo auténtico, Cher representa la permanencia de lo que realmente importa.

Más que una alfombra roja, su paso por el Masters of Light fue una lección de estilo, magnetismo y coherencia personal. Porque si algo ha demostrado a lo largo de los años, es que el brillo más potente no proviene de los cristales ni de los reflectores, sino de una identidad que jamás se apaga. ¡Amamos, Cher!

Cher Belinda Swarovski
Eurídice Aiymet Garavito García
