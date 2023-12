Pamela Anderson (56) se despide del maquillaje como acto de amor propio

De Pamela Anderson se han dicho muchas cosas, especialmente por el interés que tenía por los retoques en el rostro y su atrevimiento a la hora de hacer cambios estéticos. Pero últimamente ha sorprendido al público por su decisión de dejar el maquillaje, mostrándose tal y como es sin necesidad de llevar una base o máscara de pestañas. A sus 56 años, es un acto revolucionario para las celebridades, quienes normalmente acuden a los eventos de red carpet cubiertas de pies a cabeza en elementos que cubran las mal dichas ‘imperfecciones’.

getty

Pamela Anderson se muestra sin maquillaje a sus 56 años

Anderson apareció en los 2023 Fashion Awards en Londres este pasado lunes, usando un conjunto blanco de pantalones anchos loose-fit con playera y abrigo invernal. Además de la armonía blanca de este atuendo, resaltó su falta de maquillaje.

Esta no sería la primera aparición de Anderson sin maquillaje, ya que esa fue su decisión para atender al Paris Fashion Week. En una entrevista tras bambalinas (vía People) la actriz y modelo reveló por qué decidió aparecer sin maquillaje: “no sé, algo se apoderó de mí y mientras me vestía con esas hermosas prendas, pensé, ‘no quiero competir con la ropa. No estoy tratando de ser la chica más linda en el cuarto’. Siento que es libertad, es soltar. No necesito un estilista, no lo tengo. No tengo un equipo de maquillaje. Simplemente estoy haciendo este freestyle”.

“Siento que como mujer y una mujer de mi edad, y una mujer en el ojo público... también es nuestro trabajo ser un modelo de todo. Simplemente todo tipo de elecciones. Así que simplemente estoy siendo yo, un poco quien soy”. pamela anderson en una entrevista a una revista internacional

Pamela Anderson es conocida principalmente por su trabajo en las series de televisión Baywatch (1992-1997) y Home Improvement (1991-1999). También ha aparecido en numerosas películas, entre ellas Barb Wire (1996), Scary Movie 3 (2003) y Blonde and Blonder (2008). Anderson también es una exitosa empresaria, con su propia línea de ropa y accesorios, y es una defensora activa de los derechos de los animales y el medio ambiente.