Felix Lee, el rostro de Louis Vuitton que se robó las miradas durante el cierre de Paris Fashion Week 2025

Ya lo habíamos visto antes sobre la pasarela de Louis Vuitton, durante la presentación de la colección Crucero 2025 en Barcelona, hace poco menos de un año, su rostro con la inconfundible mirada rasgada y la elegancia con la que luce como percha lo han catapultado, más que como cantante de K-Pop, como el top model del momento: se trata de Felix Lee, el boy band australiano de origen surcoreano.

Lo cierto es que Felix no es nuevo en esta industria, de hecho, tiene ya historia con Louis Vuitton a quien le ha puesto rostro desde 2023 mientras, al mismo tiempo, se desempeña como rapero y voz principal de Stray Kids, la boy band surcoreana que surgió en 2017 gracias a un reality show.

Ver caminar a Felix sobre la pasarela, es sencillamente un deleite, su seriedad y el profesionalismo con el que luce las prendas dista demasiado a la personalidad carismática con la que interpreta sus mejores éxitos como Unfair.

Nació en Seven Hills, Sídney, Australia el 15 de septiembre de 2000. Aunque si innegable éxito llegó con la música, Lee estudió y practicó taekwondo durante doce años. Fue en el año 2017 cuando la fama le sonrió durante el reality Stray Kids organizado por la empresa musical surcoreana JYP Entertainment.

Desde entonces, Felix Lee forma parte del grupo Stray Kids, misma agrupación que se ha convertido en la primera banda masculina de K-Pop en pisar la alfombra verde de la MET Gala en 2024.

No hay nada que Felix no haga bien, además de ser top model, dedica tiempo al altruismo y a otros deportes como la natación, sin embargo, esta faceta como rostro de Louis Vuitton es, sin duda, su glow up.