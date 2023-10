Ellas son las hijas (y un hijo) de Meryl Streep con su ex esposo, Don Gummer

Resulta que Meryl Streep lleva seis años separadas de su esposo, Don Gummer. Esta noticia la confirmó un vocero de la actriz a través de un comunicado a la revista People, y el mundo quedó pasmado al saber que una de las parejas más estables y longevas de la industria se despedía. Sin embargo, ambos formaron una de las familias más talentosas del medio, ya que sus cuatro hijos se dedicaron al entretenimiento y brillaron con su talento y arduo trabajo —y del apellido Streep, seamos honestos.

¿Cómo se llama el esposo de Meryl Streep?

Meryl estuvo casada con el escultor y artista Don Gummer en 1978. Esto sucedió seis meses después de que el primer esposo de la actriz, John Cazale, muriera de cáncer de pulmón ese mismo año. “No lo superé. No quiero superarlo. No importa lo que haga, el dolor siempre está ahí en algún rincón de tu mente, y afecta todo lo que sucede después. Creo que puedes asimilar el dolor y seguir adelante sin obsesionarte por él”, dice un extracto del libro Meryl Streep: Anatomy of an Actor sobre cómo Streep vivió la muerte de su marido.

¿Cuántos hijos tiene Meryl Streep?

Meryl Streep y Don tuvieron cuatro hijos: Henry Wolfe Gummer (1979), Mary Willa ‘Mamie’ Gummer (1983), Grace Jane Gummer (1986) y Louisa Jacobson Gummer (1991). En los noventa, la familia completa se mudó a una mansión en Brentwood, Los Ángeles, valuada en tres millones de dólares, y después se movieron a Connecticut —donde desde siempre han mantenido una vida privada en cuestión de familia.

La actriz Meryl Streep (R) y su hija Grace Gummer llegan al Estreno de Los Ángeles de ‘Suffragette’ de Focus Features en el Teatro Samuel Goldwyn el 20 de octubre de 2015 en Beverly Hills, California. getty

La actriz Meryl Streep y su hija Louisa Jacobson Gummer llegan a la 81ª entrega anual de los Premios de la Academia celebrada en el Teatro Kodak el 22 de febrero de 2009 en Hollywood, California. getty

¿Cómo se llaman las hijas de Meryl Streep?

Mamie Gummer (40) se ha consolidado como una talentosa y versátil actriz, participando en una variedad de películas, incluyendo Evening (2007), The Hoax (2006) y Ricki and the Flash (2015), donde compartió pantalla con su madre, Meryl Streep. Además de su trabajo en cine, Mamie ha tenido destacadas participaciones en televisión con The Good Wife y Emily Owens, M.D., demostrando su versatilidad en diferentes géneros. Adicionalmente, tiene una fuerte presencia en el mundo del teatro. Ha brillado en diversas producciones, ganándose elogios de la crítica por sus interpretaciones.

Grace Gummer (37) también tiene una extensa filmografía, que incluye papeles en películas como La Casa de los Espíritus (1993), Frances Ha (2012) y Learning to Drive (2014). También ha participado en series de televisión como The Newsroom y Mr. Robot, demostrando su talento tanto en el cine como en la televisión. Se llevó el Theatre World Award por su debut en Broadway con Arcadia y tiene licenciatura en Historia de Arte e Italiano por el Vassar College (alma máter de Meryl).

Louisa (32) ha seguido los pasos de su madre en la industria del entretenimiento, aunque se ha centrado principalmente en una carrera como modelo en lugar de actriz; ha trabajado con diversas marcas de moda de renombre y ha participado en sesiones editoriales para varias revistas. Y en el campo de la actuación, la podemos ver como Marian Brook en la serie de época de HBO, The Gilded Age. También asistió al Vassar College con licenciatura en psicología y es graduada del Yale School of Drama con máster en actuación.

Y el hijo mayor de Meryl Streep, Henry Wolfe (43), ha encontrado su propio espacio en la industria musical, separado de la fama actoral de su madre. El estilo musical de Henry incorpora elementos del folk, pop y rock, y ha recibido reconocimiento por sus letras reflexivas y conmovedoras. Y le ha dado a Meryl el gusto y cariño de ser una abuela.