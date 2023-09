La historia de amor de la modelo Tina Kunakey (26) con Vincent Cassel (56), ex de Monica Bellucci

El torbellino amoroso no solo persigue a los de Hollywood, sino que en el mundo del modelaje también tiene espacio. Y así le sucedió a la famosa Tina Kunakey, nacida en Tolouse, que con 21 años se casó con el actor francés, Vincent Cassel (teniendo él 56); el ex de Monica Bellucci protagonizó varias primeras planas con este escandaloso matrimonio siendo 30 años mayor que ella, pero el tiempo comprobó que sí forjaron un vínculo especial y hasta fueron padres de una niña. Sin embargo, las cosas cambiaron y ambos partieron por distintos rumbos. ¿Cómo se formó este polémico romance del que hoy día se sigue hablando?

¿Qué paso entre Mónica Bellucci y Vincent Cassel?

Vincent y Monica eran una de las parejas más famosas de la época; se conocieron en la película L’Appartement y después de dos hijas (Deva y Léonie) y 18 años juntos, se separaron. Fue a finales del 2022 que Monica dio de qué hablar por iniciar un romance con el director Tim Burton, mientras Vincent rehacía su vida en matrimonio con una jovencita.

¿Cómo se conocieron Vincent Cassel y Tina Kunakey?

Coincidieron en el verano de 2015, como dijo Tina a Paris Match —“fue un momento mágico, estábamos en el mismo lugar al mismo tiempo. No puedo revelar más detalles de nuestro encuentro, sólo diré que ambos amamos sufrear”.

Y aunque la prensa le preguntó a la modelo si ya conocía al famoso actor —quien sale en Black Swan—, ella lo niega: “crecí en el campo, no teníamos televisión y no iba al cine. De pequeña, mis intereses estaban limitados a la escuela y el fútbol. Nunca escuché nada sobre Vincent y no tenía idea de quién era hasta que estuvo rodeado de paparazzis”.

La polémica boda de Vincent Cassel y Tina Kunakey

Él de 51 y ella de 26, caminaron al altar en una íntima boda al sur de Francia; salieron durante tres años y decidieron afianzar el matrimonio, aunque no quedaron exentos de polémica. “No sabía cuántos años tenía Tina cuando la conocí. Y cuando lo supe, francamente me sorprendí un poco”, habría dicho Cassel en una ocasión.

“Cuando él me preguntó si quería ser su esposa, me sorprendió, no me lo esperaba”, dijo Tina. Y juntos coincidieron en que agrandarían la familia, pero a su debido... ¿tiempo? “Decidimos casarnos antes de tener una nueva adición. La paternidad es el estado más increíble que puedes experimentar en este planeta”, corroboró el actor francés.

Tina Kunakey and Vincent Cassel must be the best dressed couple at #Cannes2022 pic.twitter.com/N9tqqc8koB — Kea (@jacquemusx) May 23, 2022

Padres de una niña

Tuvieron una niña de nombre Amazonie —que hace referencia al Amazonas—, aunque no la han mostrado en redes sociales por respeto a su identidad.

Vincent se ha pronunciado sobre lo mucho que le gusta ser padre, y hacerlo con Tina, su segunda esposa después de Monica Bellucci, lo tenía maravillado en aquel momento. “Amo tener tres hijas. Siempre he crecido rodeado de mujeres. Mis hijas tienen verdaderos modelos a seguir, son fuertes e independientes”.

¿Vincent Cassel y Tina Kunakey están separados?

La noticia tomó por sorpresa a varios, aunque se hizo más que evidente cuando ambos acudieron a distintos eventos de la Semana de la Moda de Milán, evitando toparse el uno con el otro. Pero lo que son las coincidencias: Tina participó en un desfile de modas con Deva Cassel, la hija mayor de Vincent y Monica, y aparentemente son buenas amigas.

Se dice que ahora el actor está saliendo con otra modelo brasileña y australiana de 27 años, Narah Baptista. Si bien la relación de Vincent y Tina fue bastante abierta a sus inicios, con el tiempo dejaron de dar actualizaciones hasta el grado en que, aparentemente, esta polémica llama ya se apagó.