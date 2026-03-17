Zara y John Galliano anuncian una alianza creativa que reinterpreta el archivo de la marca

La industria de la moda vuelve a poner la mirada en el archivo como territorio creativo. Zara ha anunciado una colaboración de dos años con John Galliano, una alianza que propone un ejercicio poco habitual dentro del sistema de moda masiva: revisar el pasado para construir nuevas narrativas estacionales.

El punto de partida no es una colección desde cero, sino el propio historial de la marca. John Galliano trabajará directamente con prendas de temporadas anteriores de Zara, sometiéndolas a un proceso de deconstrucción y reconfiguración. La intención no es replicar, sino transformar. Este enfoque introduce una lógica más cercana a la alta costura —donde el proceso y la autoría son centrales— dentro de un contexto de producción global.

El diseñador, conocido por su lenguaje teatral y su capacidad para reinterpretar códigos históricos, abordará estas piezas como materia prima. El archivo deja de ser estático para convertirse en un sistema vivo, abierto a intervención. En lugar de nostalgia, lo que se plantea es una relectura: nuevas proporciones, ensamblajes inesperados y una construcción que responde más a la idea de edición que de acumulación.

Las colecciones se presentarán de manera estacional a lo largo de la colaboración, con inicio previsto en septiembre de 2026. Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre formatos de presentación o distribución, el énfasis está puesto en el proceso creativo más que en el volumen. Esto sugiere un ritmo distinto dentro de Zara, tradicionalmente asociada a la inmediatez.

La trayectoria de John Galliano ha estado marcada por la reinterpretación constante, por una forma de diseñar que toma referencias existentes para llevarlas a otro lugar. En este contexto, su participación introduce una capa de lectura más compleja sobre lo que significa nuevo en moda hoy.

Esta colaboración también dialoga con una conversación más amplia dentro de la industria: la necesidad de replantear los ciclos de producción y el valor del archivo. No se trata únicamente de sostenibilidad, aunque el gesto de reutilizar prendas lo sugiera, sino de autoría y significado. Qué se conserva, qué se transforma y cómo se vuelve a presentar al público.

Zara x John Galliano Cortesía

Zara, al abrir su propio historial a una reinterpretación externa, se posiciona en un terreno menos predecible. La alianza con John Galliano no solo plantea una colección, sino una forma distinta de mirar lo que ya existe. Habrá que esperar a septiembre de 2026 para ver cómo se traduce este ejercicio en prendas concretas, pero la premisa ya redefine el punto de partida.