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El hair look de Gracie Abrams que transforma por completo un escote profundo

El bixie de Gracie Abrams cambia cómo se percibe un escote profundo: al despejar cuello y clavículas, el look se vuelve más definido, equilibrado y visualmente limpio

Marzo 18, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El hair look de Gracie Abrams que transforma por completo un escote profundo

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El bixie que lleva Gracie Abrams funciona porque despeja completamente la zona donde empieza un escote: cuello, clavículas y parte alta del pecho. No hay puntas rozando los hombros ni volumen lateral que interrumpa esa línea, así que la mirada baja de forma natural hacia el escote.

La longitud es clave. No es tan corto como un pixie ni lo suficientemente largo como para competir con la ropa. Se queda justo a la altura de la mandíbula, con capas ligeras que se abren hacia atrás y liberan la nuca. Ese gesto —aparentemente simple— cambia cómo se percibe cualquier prenda con escote profundo: lo vuelve más limpio, más definido y mucho más intencional.

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También influye la textura. El acabado no es rígido ni excesivamente pulido; hay movimiento, pero controlado. Eso evita que el look se sienta duro o demasiado estructurado y permite que la piel tenga protagonismo sin necesidad de añadir más elementos. Por eso funciona especialmente bien con piezas minimalistas o vestidos que ya tienen suficiente peso visual.

Otro punto importante es el fleco lateral. No cubre el rostro, pero sí enmarca la mirada y equilibra la apertura del escote. Sin ese detalle, el resultado podría sentirse demasiado expuesto. Con él, hay un punto de tensión visual que mantiene todo en balance.

Este tipo de corte no depende de tendencias pasajeras, sino de proporción. Al reducir volumen en la cabeza y liberar el cuello, desplaza el foco hacia abajo sin esfuerzo. Es una decisión de styling más que de longitud donde no se trata de llevar el pelo corto, sino de entender qué zonas quieres destacar.
Cuando el cabello deja espacio, el escote deja de ser un detalle y se convierte en el centro del look.

cortes de pelo vestido
Eurídice Aiymet Garavito García
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