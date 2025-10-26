Las mejores tendencias que vimos en la F1 México 2025

El Gran Premio de México 2025 no solo reunió a los mejores pilotos del mundo, también se convirtió en una verdadera pasarela donde hubo derroche de estilo ya que las invitadas demostraron que la moda puede convivir con la velocidad. Entre los paddocks y zonas VIP, las mujeres marcaron una nueva narrativa: la del glam relajado y estratégico, donde los cortes, colores y texturas hablan con la misma potencia que un motor de carrera.

En el paddock mexicano, las mujeres reinterpretaron el dress code de la Fórmula 1 y lo transformaron en una pasarela viva: sofisticada, audaz y completamente personal. Más allá de los motores, la moda volvió a demostrar que la verdadera competencia está en quién logra destacar con estilo propio.