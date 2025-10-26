Suscríbete
Moda

Las mejores tendencias que vimos en la F1 México 2025

Desde conjuntos satinados hasta vestidos rojos de impacto: la F1 México 2025 se convirtió en una pasarela paralela donde el estilo femenino brilló con fuerza

October 26, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
F1 Grand Prix of Mexico

Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

El Gran Premio de México 2025 no solo reunió a los mejores pilotos del mundo, también se convirtió en una verdadera pasarela donde hubo derroche de estilo ya que las invitadas demostraron que la moda puede convivir con la velocidad. Entre los paddocks y zonas VIP, las mujeres marcaron una nueva narrativa: la del glam relajado y estratégico, donde los cortes, colores y texturas hablan con la misma potencia que un motor de carrera.

En el paddock mexicano, las mujeres reinterpretaron el dress code de la Fórmula 1 y lo transformaron en una pasarela viva: sofisticada, audaz y completamente personal. Más allá de los motores, la moda volvió a demostrar que la verdadera competencia está en quién logra destacar con estilo propio.

1

Minimalismo con estructura

El regreso del blazer oversize se impuso como la pieza clave del fin de semana. Vimos conjuntos en tonos neutros como crema y azul pastel combinados con tops y shorts de líneas limpias. La silueta cuadrada aporta un aire de seguridad y elegancia sin esfuerzo, perfecta para un ambiente que equilibra lo ejecutivo y lo casual. Este look confirma que la sastrería sigue siendo el nuevo uniforme de las mujeres que dominan el asfalto con la misma determinación que el circuito.

F1 Grand Prix of Mexico

Kym Illman/Getty Images

2

El rojo como protagonista absoluto

Entre las asistentes, uno de los estilos más comentados fue el del vestido rojo entallado, una elección que evocó fuerza, sensualidad y sofisticación. Acompañado de sandalias anudadas y un bolso mini del mismo tono, el conjunto demostró que el monocromo bien ejecutado sigue siendo una apuesta ganadora. Este tono, símbolo de pasión y poder, reafirmó su posición como uno de los colores insignia del otoño-invierno 2025.

F1 Grand Prix of Mexico

Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

3

Denim con personalidad

Otra de las sorpresas vino desde el terreno del denim intervenido. Los jeans con bordados florales y aplicaciones artesanales fueron el recordatorio de que la comodidad no está reñida con la creatividad. Combinados con blusas de textura ligera y accesorios metálicos, aportaron una frescura natural al ambiente sofisticado del paddock.

F1 Grand Prix of Mexico

Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

4

Elegancia versátil

El satén, los lunares y los tonos pastel también tuvieron su momento. Vestidos con volúmenes estratégicos, mangas estructuradas y tejidos brillantes añadieron un toque romántico sin perder la modernidad. Este equilibrio entre lo femenino y lo arquitectónico definió gran parte del estilo que dominará las próximas temporadas.

F1 Grand Prix of Mexico - Final Practice

Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Fórmula 1 Fin de Semana Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
