Estos son los perfumes favoritos de las celebridades

Nuestra primera carta de presentación siempre es el perfume, nos vuelve inmortales en la memoria de quienes nos rodean y nos permite descubrir partes de nuestra personalidad que no siempre proyectamos a la primera.

Lo mismo ocurre con las celebridades, si pones atención puedes acceder a aspectos íntimos de su personalidad a través de su perfume favorito y sin que haya de por medio un contrato con fines comerciales, por eso hoy queremos hablarte de los perfumes de cabecera de tus artistas favoritas.

Los increíbles perfumes favoritos de las celebridades

No es noticia nueva que para Marilyn Monroe el perfume predilecto siempre fue Chanel no. 5 y es que en había un toque de sensualidad y elegancia que las unía. Del mismo modo hay perfumes característicos que en cuanto son percibidos por nuestra nariz se asocian a una persona en particular.

Angelina Jolie y Carolina Herrera

Intenso y sofisticado como la actriz y empresaria, el clásico de Carolina Herrera es el favorito de Angelina Jolie por sus notas florales de jazmín, lirio y musgo de roble.

Este perfume es un monumento a lo excéntrico, inevitablemente llama la atención desde 1988 cuando salió a la venta. Los creativos detrás de esta llamativa, pero elegante fragancia son Carlos Benaim, Clement Gavarry y Rosendo Mateu.

El favorito de Angelina Jolie por sus notas florales Getty images

Georgina Rodríguez y Ambassadora Gisada

La personalidad dulce y protectora de Georgina Rodríguez hace juego con este perfume lleno de flores blancas. Es un perfume reciente, salió a la venta en 2021 y contiene mandarina, azahar del naranjo y un toque de vainilla.

Es tierno, pero discreto. ¿Quién puede dudar del buen gusto de Gerogina?

Sus notas de flores blancas te cautivarán como a Georgina Rodríguez Getty images

Dakota Johnson y Gucci Bloom de Gucci

Suave y etéreo, el perfume favorito de Dakota Johnson huele a un campo de nardos pulcro y fresco. Salió a la venta en 2017 y es obra del creativo Alberto Morillas. Sin duda es un clásico que no debe faltar en tu tocador.

Explosión de nardos, así huele el perfume favorito de Dakota Johnson Getty images

Elsa Pataky y Light Blue de Dolce & Gabbana

Olivier Cresp creó este perfume en 2001 y tiene una duradera estela cítrica apropiada para personalidades equilibradas como Elsa Pataki.

El limón tiene un protagonismo muy evidente en esta loción, por lo que es sumamente fresca e inquieta. La manzana y el bambú también forman parte de su materia prima. No te arrepentirás de elegirlo, pero ten en cuenta que es adecuado para el verano o bien, para aplicarlo antes de dormir.

El limón es protagonista de este perfume Getty images

Ana de Armas y Beautiful Magnolia de Estée Lauder

Beautiful Magnolia fue creada por Anne Flipo y Laurent Le Guernec en 2021 y pertenece a la familia olfativa floral acuática para mujeres por sus notas de magnolia, flor de loto y gardenia.

Una fragancia atrevida y elegante, perfectamente equilibrada. Ideal para utilizarse de día en la temporada primavera-verano.

Magnolia, flor de loto y gardenia, una combinación perfecta. Getty images

Gwyneth Paltrow y Boss Nuit de Hugo Boss

Suave y distinguido, así se define el perfume favorito de Gwyneth Paltrow. Salió a la venta en 2012 y por sus deliciosas notas de durazno, jazmín y sándalo pertenece a la familia olfativa floral para mujeres.

Ideal para usarse de día durante la temporada primavera-verano.

Salió a la venta en 2012 y desde entonces es uno de los perfumes favoritos de las celebridades Getty images

Emma Watson y Trésor Midnight Rose de Lancôme

De la familia olfativa almizcle floral amaderado para mujeres por su encantador olor a frambuesa, peonía y vainilla, este perfume salió a la venta en 2011. Sensual y dulce, pero no empalagoso, indispensable en el tocador de la mujeres jóvenes con personalidad formal y madura.

Perfume frutal, elegante y misterioso, es el favorito de Emma Watson Getty images

¿Te atreverías a elegir uno como tu favorito?