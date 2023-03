Estos son los mejores tips para conservar intactos tus perfumes

El lugar donde guardas tu perfume favorito es determinante para conservar todas sus propiedades intactas, aunque sabemos que siempre eliges el lugar más accesible para tu rutina diaria, debes saber que no siempre es el más óptimo para salvaguardar todos esos aromas por los que elegiste esa fragancia.

Hoy te compartimos los mejores tips de cuidado para conservar intactos tus perfumes y que al momento de aplicarlos obtengas el resultado esperado y por el cual te enamoraste de esa fragancia.

Tips para conservar intactos tus perfumes

Los aromas tienen la potente capacidad de alojarse en la memoria olfativa, lo cual asegura que siempre que alguien perciba el perfume que utilizas, te recordará inmediatamente.

Si tienes el perfume más top, sigue estos simples consejos que ayudarán a conservar la esencia original de tu perfume.

Asígnale un lugar especial

Este lugar debe estar fresco y seco, se recomienda que sea debajo de los 30º centígrados para evitar que el perfume se vaporice. Por tratarse de un lujoso accesorio para proyectar presencia, a veces los resguardamos en lugares accesibles por practicidad, pero estos lugares no siempre son los ideales y7 el perfume sufre las consecuencias.

Asegúrate de colocarlo en un lugar estratégico. Jamás lo guardes en el baño ya que es un lugar muy húmedo que afecta directamente a la duración de tu perfume.

Evita el contacto con la luz

El mejor lugar para tu perfume es dentro de su frasco, pues seguramente quien fabricó y diseñó tu perfume lo hizo con el mayor conocimiento de las necesidades de las materias primas que contiene tu fragancia.

Por ese motivo, los frascos a veces son opacos o obscuros ya que esto impide que la luz afecte el contenido, además recuerda que la luz siempre trae consigo calor y esto sin duda es muy dañino para tu perfume.

Química simple.

No guardes tu perfume en el baño Pinterest

No caigas en mitos que no tienen sustento científico

No agites tu perfume a menos que el propio fabricante lo indique en la etiqueta, el perfume es una mezcla química y agitarlo puede afectar a alguno de sus componentes. Esto incluye no portar tu perfume en la bolsa, mejor recurre a vaporizadores de viaje.

Por favor, no lo guardes en la nevera o refrigerador, el perfume es sensible a la temperatura y tanto el calor, como el frío en exceso o húmedad afectan sus notas y no tendrás el resultado aromático que esperas si te dejas sorprender por la química.

No olvides limpiar el envase de tu perfume con un paño de algodón seco después de usarlo ya que a veces quedan restos líquidos que pueden producir moho, hongos u oxidación y por supuesto, esto va a alterar el contenido de tu perfume.

Recuerda que como todo producto los perfumes también tienen fecha de caducidad, principalmente porque están hechos a base de materias primas naturales como flores o frutos, así que procura usarlo constantemente porque la vida promedio de un perfume en buenas condiciones es de 2 años.