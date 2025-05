5 perfumes discretos, pero inolvidables para una first date en primavera

Elegir el perfume perfecto para una first date suele ser un tema complicado cuando no quieres proyectar extravagancia, pero tampoco quieres pasar desapercibida olfativamente, además, una primera cita es el momento ideal para causar una buena impresión, relajada y tranquila con un look sobrio que no te haga ver desesperada y el secreto está en el perfume que elijas llevar.

Hoy en Harper’s Bazaar hemos hecho una selección de posibilidades para llevar el perfume ideal a tu first date sin extravagancias, con sobriedad y sofisticación.