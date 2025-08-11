Suscríbete
Perfumes

¿Perfume en el congelador? El truco que divide a los amantes de las fragancias de lujo

Algunos lo juran, otros lo prohíben: guardar tu perfume en el congelador puede cambiar radicalmente su desempeño olfativo

August 11, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Noir style. New flavored

Getty Images

Abrir la puerta del congelador y encontrar, junto a los cubos de hielo y un helado a medio comer, tu frasco de perfume más preciado. La imagen tiene algo de película europea y de experimento de laboratorio. Para algunos, es la clave para conservar el aroma intacto durante años. Para otros, es un sacrilegio capaz de arruinar en minutos lo que un perfumista tardó meses en crear.

La idea no es nueva y circula como un tip de verdaderas conocedoras: guarda tu fragancia en frío extremo y durará para siempre. Y aunque el concepto suena seductor, la química detrás es más compleja de lo que aparenta. El frío ralentiza las reacciones químicas que degradan el perfume, sí, pero no todos los ingredientes reaccionan igual a temperaturas bajo cero.
El perfume es, en esencia, un equilibrio frágil entre aceites esenciales, alcohol y moléculas aromáticas. Los componentes más volátiles —las notas de salida que percibes en los primeros segundos— son los más sensibles a cambios drásticos. En el congelador, estas notas pueden perder intensidad o comportarse de manera diferente, alterando la primera impresión olfativa.

Piénsalo como una prenda de alta costura: no la guardarías en una bolsa sellada dentro de un congelador solo para que dure más, porque su caída, textura y color podrían cambiar. Con el perfume sucede algo similar: el frío extremo protege, pero también puede transformar su proyección.

Los expertos coinciden en que un entorno fresco, oscuro y estable es suficiente para prolongar la vida de la mayoría de las fragancias. Un armario lejos de la luz o un refrigerador cosmético mantiene la temperatura ideal sin someterla a estrés térmico. El congelador, en cambio, es más una medida extrema para fragancias de colección, con ingredientes raros o muy delicados al calor.

pexels-laurachouette-21904492.jpg

Meter tu perfume al congelador podría ocasionar un choque térmico

Pexels

En definitiva, guardar un perfume en el congelador no es un truco mágico universal. Es un gesto con cierta lógica, pero no exento de riesgos. Para el aroma que forma parte de tu día a día, lo más elegante es protegerlo en un espacio pensado para cuidarlo, no para aislarlo del mundo.

Porque un perfume no está hecho para vivir en el frío perpetuo de tu nevera. Está hecho para acompañarte, para dejar tu estela en una habitación o en una noche de verano. Y aunque protegerlo es importante, hay que saber hacerlo.

perfumes de mujer perfumes originales Mejores perfumes
Eurídice Aiymet Garavito García
