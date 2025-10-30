Guía rápida de los jeans que mejor se adaptan a tu cuerpo

Hablar de jeans es hablar de una prenda que trasciende generaciones, estaciones y códigos de vestimenta. Pero encontrar el corte perfecto no siempre es fácil, cada cuerpo tiene su propio lenguaje y cada tipo de mezclilla proyecta una actitud distinta. En esta guía reunimos los estilos más favorecedores y cómo llevarlos para que se conviertan en el eje de tu guardarropa diario.

Straight fit, el equilibrio perfecto

El corte recto es la definición del jean atemporal. Ni ajustado ni holgado, su silueta lineal crea un efecto de piernas más largas y estilizadas. Favorece a la mayoría de los cuerpos y se adapta tanto a un look casual con camiseta blanca y mocasines, como a una versión más formal con blazer estructurado y tacones. Si buscas un básico que resista el paso de las tendencias, este es el punto de partida.

Bootcut, el regreso de la elegancia setentera

Inspirado en la estética de los años 70, el corte bootcut regresa como uno de los más sofisticados del momento. Ajustado en la cadera y ligeramente acampanado en el bajo, equilibra las proporciones de manera natural. Ideal para quienes quieren alargar visualmente la figura o estilizar la parte inferior del cuerpo. Llévalo con botas de punta fina o sandalias de tacón cuadrado para un efecto instantáneamente pulido.

Wide leg, comodidad con intención

Los jeans de pierna ancha son un manifiesto de estilo y comodidad. Su caída fluida y cintura alta crean un aire de elegancia relajada que funciona tanto en la oficina como en un fin de semana. Combínalos con prendas ajustadas en la parte superior —como camisas entalladas o tops de punto— para equilibrar el volumen y mantener la silueta armónica.

Skinny, el clásico reinventado

Aunque muchos lo dieron por terminado, el skinny jean se mantiene como una opción que resalta las curvas y define la figura. La clave está en la proporción: elegir telas con elasticidad y combinarlos con prendas más sueltas o estructuradas. Una chaqueta oversize o una camisa de seda pueden transformar su percepción de básica a sofisticada.

Barrel o balloon, el nuevo favorito del street style

Este corte de inspiración utilitaria se caracteriza por su forma redondeada en la pierna y su talle alto. Es moderno, cómodo y tiene una actitud irreverente que conquista las calles y los escaparates por igual. Funciona especialmente bien con botas altas o sandalias minimalistas.