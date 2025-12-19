Suscríbete
Yalitza Aparicio trae de vuelta los jeans con pinzas

Los jeans con pinzas regresan al centro de la conversación gracias a un gesto de estilo que combina comodidad, estructura y una lectura más elegante del denim actual

Diciembre 18, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Yalitza Aparicio trae de vuelta los jeans con pinzas.jpg

Instagram

Durante años, el denim vivió una etapa dominada por siluetas rectas, cortes relajados y una obsesión por lo funcional. Hoy, esa narrativa empieza a matizarse. Los jeans con pinzas reaparecen como una respuesta más pulida, y su regreso no es casual ya que conecta con una forma distinta de entender la moda, donde el volumen se piensa y la estructura vuelve a tener protagonismo. En este contexto, Yalitza Aparicio se convierte en una de las figuras que mejor encarnan esta transición estética.

Los jeans con pinzas tienen una historia asociada al tailoring clásico y a los pantalones de vestir. Durante mucho tiempo se consideraron formales, incluso rígidos, lejos del espíritu relajado del denim, sin embargo, su reinterpretación actual suaviza esa percepción. Las pinzas ya no buscan marcar disciplina, sino dar forma, permitir movimiento y aportar intención al look sin perder comodidad.

En el estilo que ha comenzado a llamar la atención, este tipo de jeans se presentan con perneras amplias, tiro medio o alto y una caída que alarga visualmente la silueta. La pinza no es un detalle decorativo pues cumple una función clara al estructurar la prenda desde la cintura y generar volumen controlado en la pierna. El resultado es un equilibrio entre lo relajado y lo sofisticado.

Yalitza Aparicio ha demostrado en distintas ocasiones una relación honesta con la moda, alejada de excesos y más cercana a piezas que dialogan con su cuerpo y su personalidad. Al apostar por jeans con pinzas, refuerza una lectura del denim menos obvia, más pensada. No se trata de nostalgia, sino de evolución: tomar un elemento clásico y traerlo al presente con naturalidad.

Este tipo de jeans funciona especialmente bien en looks que mezclan básicos con intención. Tops sencillos, prendas ajustadas o siluetas limpias permiten que el protagonismo recaiga en el pantalón.

Además, los jeans con pinzas abren una conversación interesante sobre comodidad y elegancia. Permiten moverse con libertad, favorecen distintas complexiones y ofrecen una alternativa real al denim completamente recto o excesivamente holgado. Son una pieza que se adapta al día a día sin perder presencia.

Yalitza Aparicio jeans denim
Eurídice Aiymet Garavito García
