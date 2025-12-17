Suscríbete
Moda

La noche que Lady Di y Catherine Walker redefinieron las lentejuelas

El vestido de lentejuelas que Lady Di llevó al Diamond Ball funciona hoy como un antecedente clave de la moda de noche contemporánea: proporción, brillo contenido y estilismo preciso

Diciembre 17, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Princess Diana Prince of Wales Necklace

La noche que Lady Di y Catherine Walker redefinieron las lentejuelas

Getty Images

Revisar hoy el vestido de lentejuelas que Lady Di llevó al Diamond Ball en el Royal Lancaster Hotel, diseñado por Catherine Walker, no es una manifestación nostálgica. Es una lectura útil para entender muchas de las decisiones que dominan la moda de noche contemporánea basada en siluetas fluidas, brillo controlado y una elegancia que no depende del exceso.

Desde una perspectiva actual, el diseño destaca por su moderación estratégica. En una época donde la ropa de gala tendía al volumen, a los largos dramáticos y a la ornamentación evidente, este vestido apostó por un largo midi y una estructura limpia. Hoy, esa longitud se ha convertido en un estándar recurrente en alfombras rojas y colecciones de alta costura, precisamente por su capacidad de equilibrar sofisticación y funcionalidad.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-3698.jpg
Celebridades
Por fin se revelan los secretos de maquillaje de Lady Di
Noviembre 27, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
sueteres princesa diana otoño-invierno 2023
Moda
8 suéteres aprobados por la princesa Diana para otoño-invierno 2023 según el street style
Agosto 30, 2023
 · 
Regina Barberena

Las lentejuelas, uno de los recursos más difíciles de manejar sin caer en lo literal, aparecen aquí trabajadas como superficie, no como adorno. No hay patrones, aplicaciones ni contrastes. La lectura es casi textil, no decorativa. Esta aproximación anticipa el uso contemporáneo del brillo, donde el efecto visual se integra al diseño y no lo sobrecarga. En 2025, esta misma lógica se repite en vestidos que apuestan por acabados luminosos, pero con cortes sobrios y construcción precisa.

El escote profundo y las mangas largas forman un diálogo que hoy sigue marcando el estilismo de noche. No es una fórmula accidental, es una proporción pensada para generar tensión visual sin perder elegancia. Esta relación entre cobertura y apertura se mantiene vigente porque responde a una idea de sensualidad menos explícita y más sofisticada, una constante en la moda actual.

El azul profundo del vestido también se lee de manera contemporánea. Frente al negro tradicional o a los tonos metálicos evidentes, este color ofrece profundidad, presencia y neutralidad al mismo tiempo. No domina la escena, pero tampoco pasa desapercibido. Es el tipo de color que hoy sigue apareciendo en colecciones de invierno precisamente por su capacidad de resistir el paso del tiempo sin sentirse plano.

Diana Arrives At Diamond Ball

Diana, Princesa de Gales, asiste al Baile Diamante en el Hotel Royal Lancaster a beneficio de la organización benéfica Sane, de la que su esposo es patrocinador. La princesa luce un vestido diseñado por Catherine Walker

Getty Images

La elección de joyas de Lady Di refuerza una lógica que hoy sigue siendo clave en estilismo. El collar de diamantes con esmeralda y los pendientes a juego aportan peso visual sin competir con la textura del vestido. En términos actuales, es un ejemplo temprano de lo que hoy se entiende como lujo bien calibrado: menos piezas, mejor elegidas.

El maquillaje acompaña esta lectura moderna. Piel luminosa, labios naturales y ojos definidos sin dramatismo excesivo. No hay intención de crear un look independiente del vestido; el beauty funciona como extensión del conjunto. Esta coherencia entre moda y maquillaje es uno de los principios que hoy dominan las alfombras rojas más cuidadas.

Lady Di Diana de Gales Diana Spencer lentejuelas
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Nine
Moda
Cómo llevar el terciopelo este invierno 2025 sin que se sienta solemne
Diciembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Anya Taylor-Joy protagoniza Love Is a Gift, la nueva campaña invernal de Tiffany & Co..jpg
Moda
Anya Taylor-Joy protagoniza Love Is a Gift, la nueva campaña invernal de Tiffany & Co.
Diciembre 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Así se ve el centenario de Fendi en Design Miami 2025.jpg
Moda
Así se ve el centenario de Fendi en Design Miami 2025
Diciembre 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Mercedes Benz Fashion Week Madrid - Sept 2024
Moda
Prendas que NO usaremos en 2026
Diciembre 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Moda
Las 5 mejores tendencias de 2025
Estas 5 tendencias encendieron el 2025 con lujo, carácter y una estética que transformó la forma de vestir el año
Diciembre 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Three
Moda
Accesorios que reemplazan al gorro y elevan tu estilo en invierno 2025
Opciones elegantes para sustituir el gorro en invierno 2025 con accesorios cálidos que equilibran funcionalidad y estilo
Diciembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jung Kook es el nuevo embajador beauty de Chanel.jpg
Moda
¿Quién es Jung Kook, el nuevo embajador beauty de Chanel?
Jung Kook, figura clave de BTS, aporta sensibilidad visual y una presencia única en su nuevo rol para Chanel Beauty
Diciembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
maca-garcia-ilumina-la-nueva-era-de-pandora-talisman-en-la-portada-de-harpers-bazaar.png
Moda
Maca García ilumina la nueva era de Pandora Talisman en la portada de Harper’s Bazaar
Diciembre 11, 2025
 · 
Harper’s Bazaar