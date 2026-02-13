Suscríbete
Belleza

Hailey Bieber revive el lob noventero en Sídney

Con un vestido negro de encaje translúcido y un corte a la clavícula perfectamente estructurado, Hailey Bieber marca un nuevo giro en el beauty de inspiración noventera

Febrero 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Wuthering Heights" Australian Premiere - Arrivals

Hanna Lassen/Getty Images

Hay momentos en los que un simple ajuste de largo cambia la conversación completa. Eso es exactamente lo que ocurre con el nuevo corte de Hailey Bieber: un lob a la clavícula que recupera códigos de finales de los noventa sin caer en nostalgia literal. No es un giro radical, sino una edición estratégica de su imagen que confirma hacia dónde se mueve el discurso beauty esta temporada.

El corte es preciso, recto, pero con una construcción que evita la rigidez. La raya al centro está trazada con exactitud milimétrica, lo que aporta simetría y estructura al rostro. Las puntas, ligeramente trabajadas hacia afuera, evocan el blowout pulido de la era supermodel, aunque con una textura más ligera y actual. No hay volumen exagerado ni capas dramáticas: el movimiento es sutil, controlado, pensado para enmarcar el rostro sin distraer.

En maquillaje, la transición es aún más interesante. La piel abandona el brillo extremo que dominó ciclos anteriores y adopta un acabado satinado. No es mate ni glossy; es un punto intermedio que deja ver textura real sin perder luminosidad. La base parece de cobertura media, perfectamente integrada, con correcciones invisibles y una luz natural concentrada en los puntos altos del rostro.

El rubor juega un papel estratégico. Se coloca en la parte superior del pómulo, en un tono cálido que aporta dimensión sin recurrir a contornos marcados. El resultado es una estructura facial definida, pero sin líneas evidentes. La técnica sustituye al efecto dramático. Los ojos siguen la misma lógica: definición limpia, delineado casi imperceptible y pestañas separadas que abren la mirada sin sobrecargarla. Nada compite con el conjunto. La intención es pulir, no transformar.
En los labios, un nude cálido ligeramente más oscuro que el tono natural aporta profundidad. El contorno está trabajado, pero difuminado. Se percibe la influencia noventera en la estructura del lip combo, aunque adaptada a una estética contemporánea más refinada.

"Wuthering Heights" Australian Premiere - Arrivals

Hailey Bieber en la premiere de Cumbres Borrascosas en Australia

Hanna Lassen/Getty Images

Para el estreno de Cumbres Borrascosas en Sidney, Hailey Bieber lleva un diseño negro completamente realizado en encaje transparente, de escote profundo en V y mangas largas con caída ligera en los puños firmado por Saint Laurent. La silueta es ceñida, casi lencera, con paneles estratégicos que estructuran el torso y una falda translúcida que deja ver la construcción inferior.

Al igual que el corte de Hailey Bieber, el vestido dialoga con referencias noventeras —la lencería convertida en eveningwear— pero bajo una ejecución actual y más técnica que provocativa.

En contraste, el beauty se mantiene contenido. Esa tensión es lo que eleva el conjunto: un vestido con carga visual potente y un rostro trabajado desde la pulcritud. La piel satinada evita que el look se vuelva excesivo; el lob estructurado aporta equilibrio y el maquillaje, lejos de competir, ordena.

hailey Bieber pelo lob premier
Eurídice Aiymet Garavito García
