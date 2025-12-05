Suscríbete
Las combinaciones de joyas más lujosas para tus eventos navideños

Diciembre 05, 2025 • 
Harper’s Bazaar
las-combinaciones-de-joyas-mas-lujosas-para-tus-eventos-navidenos.png

Nos declaramos entusiastas de diciembre con su ritmo apresurado, sus celebraciones infinitas, y las nuevas posibilidades para proyectar nuestro estilo. Es una temporada que invita a elegir prendas y accesorios capaces de acompañarnos en cada versión de nosotras mismas: la que desayuna con amigas; la que va de un compromiso laboral a una cena improvisada; la que arma maletas para una escapada breve; la que quiere brillar en una noche de fiesta.

En ese ir y venir, la versatilidad se vuelve un lujo. Y pocas joyas la interpretan tan bien como HIVER, la colección de APM Monaco, que reinterpreta la temporada desde un ángulo moderno. Sus piezas parten de elementos clave del invierno, como la nieve, los paisajes helados y los patrones geométricos del hielo roto, para transformarlos en líneas limpias, volúmenes precisos, destellos que atrapan la luz y una artesanía impecable que da vida a piezas ligeras, contemporáneas y listas para adaptarse al mood del día.

El resultado es una propuesta que se mueve contigo entre destinos, atmósferas y rituales. HIVER entiende que la moda vive en la libertad de combinar; en superponer, contrastar, jugar y crear.

Cinco favoritos para combinar sin límites

las-combinaciones-de-joyas-mas-lujosas-para-tus-eventos-navidenos-amp-monaco.png

Para esta segunda semana del mes, elegimos cinco piezas de la colección HIVER que concentran diseño, brillo, alegría y, sobre todo, versatilidad.

Gargantilla ajustable con Ice

Un diseño inspirado en los patrones geométricos del hielo roto. La plata de ley entrelaza caminos de circonitas blancas que brillan con una discreción poderosa. Su cadena ajustable (38 a 42 cm) permite llevarla más cerca del cuello o ligeramente más larga.

combinaciones-de-joyas-mas-lujosas-para-tus-eventos-navidenos.jpg

Pulsera Flocons de Neige

Una pieza meticulosa, adornada con más de 600 circonitas cúbicas. Su silueta reproduce la delicadeza de los copos de nieve y su ligereza la hace perfecta para pasar del día a la noche sin necesidad de cambiar nada. Un destello continuo que se integra a cualquier look.

combinaciones-joyas-mas-lujosas-para-tus-eventos-navidenos.jpg

Collar Flocons de Neige

Su presencia es tan sutil como poderosa. Con más de 1600 circonitas cúbicas, este collar es una joya escultórica que ilumina el rostro y eleva incluso el outfit más sencillo. Un statement de invierno en forma de luz.

combinaciones-de-joyas-mas-lujosas-para-tus-eventos-navidenos-amp-monaco.jpg

Anillo Flocons de Neige

Una reinterpretación delicada del hielo convertido en joya. Es moderno, cómodo, atemporal y perfecto para combinar con otros anillos sin perder protagonismo. Es sinónimo de equilibrio entre simplicidad, brillo y estilo.

combinaciones-joyas-lujosas-para-tus-eventos-navidenos.jpg

Anillo con Ice

Una pieza que habla por sí misma: plata de ley entrelazada con caminos de circonitas que recuerdan a las grietas luminosas del hielo. Ideal para quienes aman los acentos audaces y las manos que cuentan historias. Sin duda un toque de glam instantáneo.

las-combinaciones-de-joyas-mas-lujosas-para-eventos-navidenos.jpg

El invierno más glam empieza aquí

Las joyas de APM Monaco están hechas para acompañarte en celebraciones, rituales, viajes, reencuentros y momentos que no se planean pero que terminan siendo inolvidables. Cada pieza nace en el Mediterráneo francés y refleja la esencia de la firma: el glamour de Mónaco, la modernidad urbana de las pasarelas y la alegría luminosa del sur de Francia. APM Monaco –en sus distintas colecciones: HIVER, Météorites, Morse Code, Yummy, Méditerranée y Yatch Club– es elegancia, moda y total alegría.

En México, el universo de APM Monaco está presente en El Palacio de Hierro Santa Fe, Perisur, Satélite, su e-commerce y en Luxury Avenue Los Cabos, su flagship. Desde estos espacios comienza la inspiración y las posibilidades infinitas de combinarlo todo este invierno.

Para conocer más sobre la colección HIVER puedes visitar aquí.

Harper’s Bazaar
