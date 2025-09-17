Suscríbete
Moda

El resurgir del naked dress sobre la alfombra roja: la pieza más audaz que terminó por normalizarse

El naked dress pasó de la provocación a convertirse en un recurso habitual de la alfombra roja: una pieza que hoy simboliza libertad, sofisticación y nuevas narrativas de estilo

September 17, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_548253724_18528066952061998_3692960954740444587_n.jpg

Givenchy instagram

Durante décadas, el naked dress fue sinónimo de osadía. Aquella prenda de transparencias calculadas que en su momento escandalizó a críticos y fascinó a fotógrafos, hoy regresa a la conversación con un nuevo matiz que lejos de ser un gesto aislado de rebeldía ahora se manifiesta como un recurso recurrente en las alfombras rojas más prestigiosas. La pieza que alguna vez se miraba con recelo es ahora parte de un repertorio estilístico legitimado y celebrado.

Una historia de provocación y cambio cultural

El término naked dress comenzó a popularizarse en los años noventa, cuando celebridades como Kate Moss o Cher aparecieron con vestidos que apenas sugerían la idea de cubrir. Eran prendas que desafiaban la noción de recato y ponían sobre la mesa la pregunta de si la moda debía limitarse a vestir o también podía funcionar como un acto político y cultural. Con el tiempo, la industria comprendió que no se trataba solo de piel expuesta sino del valor del naked dress radicaba en la manera en que trabajaba el cuerpo como lienzo, donde las telas se convertían en marcos y no en muros.

Lo que alguna vez parecía un riesgo calculado, hoy se ha normalizado hasta formar parte de la gramática visual de cualquier gala. Actrices, cantantes e influencers lo han adoptado como un uniforme para atraer atención mediática y, al mismo tiempo, comunicar poder personal. La diferencia está en la intención, lo que antes era un acto disruptivo, ahora es un código estético entendido por todos y todas en el debido contexto.

El arte de la transparencia

Lo interesante del resurgir del naked dress es cómo ha evolucionado en diseño. No se trata de exponer sin más, sino de jugar con capas, bordados y tejidos que generan ilusión óptica. Desde gasas bordadas con cristales hasta mallas que dibujan geometrías futuristas, el desnudo se insinúa pero rara vez es absoluto. Es precisamente esa dualidad —la piel visible y a la vez protegida— lo que hace de estas piezas algo más sofisticado que un simple gesto de provocación.

Para llevar el naked dress, el papel de las celebridades ha sido decisivo. Cada aparición viral en premios internacionales refuerza la legitimidad de la tendencia. Cantantes que deciden aparecer con versiones metálicas, actrices que optan por reinterpretaciones románticas o figuras de moda que lo elevan al terreno del arte performático, todos han contribuido a que el naked dress deje de ser un tabú y se convierta en un recurso de estilo aspiracional.

Captura de pantalla 2025-09-17 152755 (1).png

Kate Moss y Naomi Campbell en la fiesta de la Agencia Elite Model

GETTY IMAGES

Una tendencia que combina arte, moda y erotismo sofisticado

Actualmente, las conversaciones sobre género, libertad corporal y diversidad son parte central de la cultura y es por eso que el naked dress adquiere otra dimensión. Ya no se trata solo de atraer miradas, sino de reafirmar un mensaje sobre el protagonismo del cuerpo como un elemento central que esconderse para ser legítimo. La prenda que antes se consideraba transgresora ahora funciona como vehículo de empoderamiento y expresión sin caer en lo soso.

SaveInsta.to_544340716_18528282376061092_2592407187622212586_n.jpg

Margot Robbie también lleva la tendencia del naked dress

Getty images

¿Normalización o nueva radicalidad?

El hecho de que la pieza se haya normalizado no significa que haya perdido impacto. Cada diseñador encuentra formas de resignificarla, desde claves futuristas —como el diseño de Jenna Ortega en los EMMY 2025—, romántica, minimalista o maximalista. Su versatilidad asegura que seguirá presente en las alfombras rojas, quizá no como el gran shock de antaño, pero sí como recordatorio de que la moda puede ser tanto espejo como motor de cambios sociales.

Jenna Ortega Naked Dress Cher Kate Moss
Eurídice Aiymet Garavito García
